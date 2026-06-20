Brasilien lässt Haiti keine Chance und siegt souverän 3:0. Zwei Tore von Matheus Cunha und ein Treffer von Vinícius Júnior besiegeln das vorzeitige WM-Aus der Karibiker.
Rekordweltmeister Brasilien hat im zweiten Gruppenspiel eine standesgemässe Reaktion gezeigt und Kurs auf die K.o.-Phase genommen. Die von Carlo Ancelotti trainierte «Seleção» besiegte den krassen Aussenseiter Haiti souverän mit 3:0. Für die tapferen Karibiker, die nach 52 Jahren auf die WM-Bühne zurückgekehrt waren, platzt damit der Traum – das Team scheidet nach der zweiten Niederlage vorzeitig aus dem Turnier aus.
Nach dem zähen 1:1-Auftakt gegen Marokko rotierte Trainer Ancelotti in der Startelf. Dieser Plan ging perfekt auf. Zum grossen Matchwinner avancierte Matheus Cunha. Der Stürmer, der in der Saison 2017/18 einst für den FC Sion in der Super League spielte, brachte Brasilien in der 23. Minute mit einem kuriosen Knie-Abpraller in Führung. Nur 13 Minuten später bestrafte der Ex-Sittener einen haitianischen Ballverlust im Mittelfeld nach einem Vorstoss von Vinícius Júnior eiskalt zum 2:0 (36.).
Vinícius macht den Deckel drauf – Raphinha verletzt raus
Noch vor dem Pausenpfiff machte Vinícius Júnior nach einem herrlichen Traumpass von Lucas Paquetá endgültig den Deckel drauf (45.+3). Einziger Wermutstropfen für die spielstarken Südamerikaner: Flügelstürmer Raphinha musste noch in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
Im zweiten Durchgang schaltete Brasilien in den Verwaltungsmodus und nahm spürbar Tempo aus der Partie. Haiti zeigte sich offensiv zwar bemüht und kam durch Einwechselspieler vereinzelt zu Abschlüssen, doch Brasiliens Keeper Alisson hielt seinen Kasten problemlos sauber. Während die Südamerikaner entspannt dem letzten Gruppenspiel entgegenblicken, verabschiedet sich das punktelose Haiti vorzeitig von der grossen Bühne.
Telegramm
Brasilien – Haiti 3:0 (3:0)
Philadelphia. – 68'324 Zuschauer. – SR Hernández Hernández. – Tore: 23. Matheus Cunha 1:0. 36. Matheus Cunha (Vinícius Júnior) 2:0. 45. Vinícius Júnior (Lucas Paquetá) 3:0.
Brasilien: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães (81. Éderson Silva), Casemiro, Lucas Paquetá (64. Gabriel Martinelli); Raphinha (40. Rayan), Matheus Cunha (64. Endrick), Vinícius Júnior (81. Danilo Santos).
Haiti: Placide; Duverne, Adé, Delcroix; Arcus (46. Simon), Expérience; Casimir (62. Deedson), Jean Jacques, Bellegarde (81. Etienne), Providence (71. Joseph); Pierrot (46. Isidor).
Bemerkungen: Verwarnungen: 4. Arcus. 45. Pierrot. 65. Douglas Santos. 72. Jean Jacques.