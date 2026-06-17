Ronaldo stellt Altersrekord bei Fussball-WM auf 17.06.2026

Cristiano Ronaldo hat in seiner langen Karriere etliche Titel gewonnen und Rekorde gebrochen. Im ersten WM-Spiel kommt eine weitere bemerkenswerte Marke dazu.

DPA dpa

Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich einen weiteren Rekord geholt – einfach, weil er alt ist. Mit 41 Jahren und 132 Tagen ist der Portugiese seit dem Anstoss des WM-Spiels am Mittag (Ortszeit) in Houston der älteste Feldspieler, der jemals bei einer FIFA-Endrunde in der Startelf stand, wie der Datendienstleister Opta errechnete.

Der mehrmalige Weltfussballer besetzte gegen die Demokratische Republik Kongo wie gewohnt die Sturmposition in der portugiesischen Auswahl, die zu den Mitfavoriten auf den Titel zählt. Zum Auftakt allerdings überzeugt das portugiesische Starensemble nicht – die Partie endet 1:1. Ronaldo selbst kommt nicht richtig in die Gänge und sorgt nur für wenig Gefahr.

Das dürfte umso schmerzhafter sein, da am Tag zuvor Dauerrivale Lionel Messi eine grosse Show abliefert und Argentinien mit einem Hattrick zu einem 3:0-Sieg über Algerien schiesst. Am 24. Juni wird Lionel Messi 39 Jahre alt. Um Ronaldos «Alt-Sein-Rekord» zu brechen, müsste er also noch eine WM dranhängen und darauf hoffen, dass es ihm CR7 dannzumal nicht gleichtut. Allerdings dürfte dies für Messi ja wahrlich kein Antrieb sein …

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