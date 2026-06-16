Der saudische Goalie Mohammed Al-Owais brillierte gegen Uruguay Keystone

Auch das zweite Spiel der Gruppe H endet mit einer Überraschung. Nach dem 0:0 von Kap Verde gegen Spanien holt Saudi-Arabien gegen Uruguay ein 1:1.

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Lange sah es nach einem weiteren WM-Coup der Saudis gegen ein südamerikanisches Team aus, nachdem sie vier Jahre zuvor im Startspiel den späteren Weltmeister Argentinien 2:1 bezwungen hatten. Der Aussenseiter ging in Miami gegen Uruguay in der 41. Minute in Führung. Innenverteidiger Abdulelah Al-Amri traf aus kurzer Distanz, nachdem Uruguays Keeper Fernando Muslera einen Kopfball von Mohamed Kanno nach einem Eckball noch hatte abwehren können. Es war für Al-Amri in seinem 42. Länderspiel das zweite Tor. Drei Minuten zuvor hatte der 29-Jährige noch eine Topchance vergeben.

Das 1:0 verteidigte Saudi-Arabien bis zur 80. Minute, dann erzielte Maximiliano Araujo den Ausgleich. Dieser war mehr als verdient. Uruguay steigerte sich nach der Pause massiv, verzeichnete in der zweiten Halbzeit nicht weniger als 23 Abschlüsse, davon acht aufs Tor. Doch erwischte der saudische Goalie Mohammed Al-Owais, der in seiner Heimat lediglich in der zweithöchsten Liga tätig ist, einen Glanztag. Der 34-Jährige brachte den Gegner mit mehreren starken Paraden zur Verzweiflung. In der 60. Minute beispielsweise lenkte er einen Schuss von Manuel Ugarte mit den Fingerspitzen an den Pfosten.

Telegramm:

Saudi-Arabien – Uruguay 1:1 (1:0)

Miami. – 62'764 Zuschauer. – SR Mariani (ITA) – Tore: 41. Abdulelah Al-Amri 1:0. 80. Araújo 1:1.

Saudi-Arabien: Al-Owais; Abdulhamid (93. Lajami), Al-Amri, Tambakti, Al-Harbi (93. Al Hamdan); Al-Shamat (81. Boushal), Kanno, Al-Khaibari, Salem Al-Dawsari; Al-Buraikan (93. Hejji), Al-Juwayr (63. Nasser Al-Dawsari).

Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Viña (46. Sanabria); Ugarte (72. de la Cruz), Bentancur; Valverde, Viñas (90. Aguirre), Araujo (81. Rodriguez); Nuñez (46. Canobbio).

Bemerkungen: Verwarnungen: 44. Al-Amri.