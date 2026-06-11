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«Wir hatten eine Baisse» Sandro Schärer erklärt, warum 16 Jahre kein Schweizer Schiri mehr an der WM war

Sandro Zappella

11.6.2026

WM-Schiri Schärer: «Darauf habe ich meine ganze Karriere lang hingearbeitet»

WM-Schiri Schärer: «Darauf habe ich meine ganze Karriere lang hingearbeitet»

Sandro Schärer vertritt die Schweiz an der Fussball-WM 2026. blue Sport spricht mit dem Schwyzer Schiedsrichter über seine Wünsche, Erwartungen und Herausforderungen.

01.06.2026

Nach 16 Jahren stellt die Schweiz wieder einen Schiedsrichter für die WM. Sandro Schärer erklärt bei blue News, warum Schweizer Unparteiische lange nicht mithalten konnten – und wie er sich auf den Grossanlass vorbereitet.

Sandro Zappella

11.06.2026, 13:59

11.06.2026, 14:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sandro Schärer erklärt, dass die Schweiz 16 Jahre keinen WM-Schiedsrichter stellte, weil man die Professionalisierung im Schiedsrichterwesen verpasst hatte.
  • Der 37-Jährige reist direkt vom Champions-League-Finale zur WM 2026 in die USA und bereitet sich trotz kurzer Vorlaufzeit auf Klima und Zeitumstellung vor.
  • Schärer betont, dass er ohne Angst vor Fehlern pfeift, Spiel für Spiel denkt und sich auf klare Kommunikation mit seinen Assistenten verlässt.
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Die Schweiz stellt mit Sandro Schärer erstmals seit 2010 wieder einen Schiedsrichter für eine Fussball-WM (damals Massimo Busacca). Doch warum dauerte es 16 Jahre, bis erneut ein Schweizer Unparteiischer am wichtigsten Fussball-Turnier der Welt teilnehmen durfte? «Wir hatten eine Baisse», erklärt Schärer im Interview mit blue News. Grund dafür sei, dass die Professionalisierung hinterherhinkte: «Der Fussball wurde immer professioneller, wir Schiedsrichter in der Schweiz konnten nicht mitziehen.»

Deshalb sei es bei vergangenen Turnieren bei der Selektion schon klar gewesen, dass Schiedsrichter, die den Job als Amateursport betreiben, in Sachen Qualität und körperlicher Leistung benachteiligt seien. Nun habe man diese Lücke jedoch schliessen können: «Wir konnten aufholen, einen Extraschritt machen und können jetzt die Erfolge ernten mit zwei grossen Turnieren in Serie.» Schliesslich war Schärer schon 2024 an der Europameisterschaft im Einsatz und pfiff dort zwei Spiele.

Vom Champions-League-Finale direkt an die WM

Für Schärer geht mit der WM 2026 ein Traum in Erfüllung: «Eine WM ist etwas, worauf man seine ganze Karriere hinarbeitet.» 1994 sei die erste WM gewesen, an die er sich noch erinnern könne, damals sei das Feuer entfacht worden. Nun, über 30 Jahre später, darf Schärer selbst an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Wie es der Zufall will, findet der Grossanlass wie 1994 in Amerika statt. 

Eine spezielle Vorbereitung auf die WM habe er nicht geplant, die Zeit dafür fehlte, da bis Ende Mai noch Klub-Spiele anstanden. Unter anderem war Schärer am Champions-League-Finale am 30. Mai als vierter Offizieller im Einsatz.

Einen Tag nach dem Finale in der Königsklasse, reiste Schärer dann in die USA und sagt dazu: «Der Rhythmus passt gerade gut.» Dennoch gebe es Faktoren, auf die er achten müsse: «Die klimatischen Verhältnisse sind herausfordernd. Es wird sehr heiss und feucht sein.» Auch die Zeitumstellung spiele eine Rolle. Da er aber bereits 11 Tage vor Turnierbeginn in den USA ankam, habe er genügend Zeit, sich optimal vorzubereiten.

Nicht zu weit nach vorne schauen

Dass er an der WM unter Beobachtung stehen wird, ist Schärer bewusst. Angst davor, Fehler zu machen und deshalb nicht mehr eingesetzt zu werden, hat er aber nicht: «Das ist Part of the Game. Das ist auch in der Schweiz oder bei der UEFA so. Wenn die Leistungen nicht stimmen, muss man vielleicht aussetzen.»

Es wäre aber generell ein schlechter Ratgeber, wenn man solche Dinge im Hinterkopf hätte, erklärt der Schiri: «Dann zieht man solche Sachen nur unnötig an.» Deshalb hat Schärer auch keine konkreten Ziele für die WM: «Wenn man als Schiedsrichter zu weit nach vorne schaut, dann passiert genau der Fehler, der einem vielleicht das Turnier kostet. Man muss Spiel für Spiel nehmen und die beste Leistung zeigen, dann wird das nächste automatisch kommen.»

Obwohl mit VAR Fedayi San und Linienrichter Stéphane de Almeida zwei weitere Schweizer für die WM aufgeboten wurden, ist noch nicht klar, ob Schärer auch mit ihnen zusammen eingesetzt wird. Es spiele jedoch nicht mal so eine grosse Rolle, ob man seine Assistenten gut kenne oder nicht: «Das Handwerk ist immer das Gleiche. Die Kommunikation ist sowieso beschränkt auf ganz wenige Keywords. Ich weiss, was ich zu tun habe, der Assistent weiss, was er zu tun hat.»

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