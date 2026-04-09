Sandro Schärer ist seit 2015 FIFA-Schiedsrichter Keystone

Zwei Jahre nach seiner EM-Premiere steht der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer diesen Sommer auch bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Einsatz.

Keystone-SDA SDA

Der 37-jährige Schwyzer wurde von der FIFA offiziell in das Aufgebot der Unparteiischen berufen.

Mit Schärer wurden zudem der 38-jährige Genfer Stéphane De Almeida als Assistent und der 43-jährige Aargauer Fedayi San als erster Schweizer WM-VAR (Video Assistant Referee) nominiert. Das Trio kam bereits an der EM 2024 in Deutschland zum Zug.

Letztmals pfiff mit Massimo Busacca an der WM 2010 ein Schweizer Schiedsrichter bei einer WM-Endrunde. Schärer gehört seit 2015 zum Kreis der FIFA-Schiedsrichter.