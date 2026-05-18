Nationaltrainer Murat Yakin hat die 26 Spieler für das WM-Kader im Kopf. Keystone

Der Schweizer Verband gibt am Montag die ersten Spieler des Kaders für die WM im Sommer bekannt. Doch bereits am Sonntag wurde die Spielerliste in den Medien veröffentlicht.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag veröffentlicht der «Blick» das Schweizer Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko.

Im Interview mit blue Sport wird Christian Fassnacht auf seine Nominierung angesprochen. Zwar bestätigt er sein Aufgebot nicht, allerdings sieht man seiner Reaktion an, dass er davon Kenntnis hat.

Der Verband hält derweil am Konzept fest, die Spieler anhand von elf in den sozialen Medien veröffentlichten Bildern zu präsentieren. Die ersten offiziell bestätigten Namen sind: Goalie Gregor Kobel, Verteidiger Ricardo Rodriguez und Mittelfeldspieler Johan Manzambi. Mehr anzeigen

Gemäss «Blick» kommt es im Schweizer Kader im Vergleich zum Aufgebot für die Testspiele im Frühling zu drei Veränderungen. So sollen Alvyn Sanches, Joël Monteiro und Vincent Sierro die Reise an das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko verpassen. Neu im Kader stehen dafür Christian Fassnacht, Cedric Itten und Zeki Amdouni.

Der Verband hält derweil am Konzept fest, die Spieler anhand von elf in den sozialen Medien veröffentlichten Bildern zu präsentieren. Die ersten offiziell bestätigten Namen für das WM-Kader sind: Goalie Gregor Kobel, Verteidiger Ricardo Rodriguez und Mittelfeldspieler Johan Manzambi.

Schweizer Kader für die WM

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