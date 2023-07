39.

Amanda Ilestedt steigt nach einer Ecke am höchsten und nickt zum 1:0 ein. Inzwischen kann man von einer verdienten Führung sprechen, denn Schweden hat die Schlagzahl deutlich erhöht. Die Torhüterin sieht nicht gut aus, köpft Ilestedt den Ball doch im Fünfmeterraum stehend in die Maschen. Allerdings ist das an der Frauen-WM immer wieder zu beobachten, dass die Ecken nahe aufs Tor getreten werden, da die in der Regel nicht allzu grossgewachsenen Torhüterinnen sich mit diesen Bällen schwertun.