Saudi-Arabien stellt seine 15 extravagante Stadien für die WM 2034 vor King Salman International Stadion / 92'760 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums King Fahad Sports City Stadion / 70'200 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums Prince Mohammed bin Salman Stadion / 46'979 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums New Murabba Stadion / 46'010 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums Roshn Stadion / 46'000 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums Prince Faisal bin Fahad Sports City Stadion / 46'865 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums South Riad Stadion / 47'060 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums King Saud University Stadion / 46'319 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums King Abdullah Sports City Stadion / 58'432 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums Qiddiya Coast Stadion / 46'096 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums Dschidda Central Development Stadion / 45'794 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums King Abdullah Economic City Stadion / 45'700 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums Aramco Stadion / 46'096 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums King Khalid University Stadion / 45'428 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums Neom Stadion / 46'010 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums Saudi-Arabien stellt seine 15 extravagante Stadien für die WM 2034 vor King Salman International Stadion / 92'760 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums King Fahad Sports City Stadion / 70'200 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums Prince Mohammed bin Salman Stadion / 46'979 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums New Murabba Stadion / 46'010 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums Roshn Stadion / 46'000 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums Prince Faisal bin Fahad Sports City Stadion / 46'865 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums South Riad Stadion / 47'060 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums King Saud University Stadion / 46'319 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums King Abdullah Sports City Stadion / 58'432 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums Qiddiya Coast Stadion / 46'096 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums Dschidda Central Development Stadion / 45'794 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums King Abdullah Economic City Stadion / 45'700 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums Aramco Stadion / 46'096 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums King Khalid University Stadion / 45'428 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums Neom Stadion / 46'010 Zuschauer Bild: Screenshot Youtube/TFC Stadiums

Die WM 2034 in Saudi-Arabien wird immer konkreter. Der einzige Bewerber reichte bereits seine Unterlagen bei der FIFA ein. Die darin 15 vorgestellten Stadien sehen aus wie aus einem Science-Fiction-Film.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

In Saudi-Arabien soll 2034 in 15 Stadien gespielt werden, darunter auch in der futuristischen Stadt Neom. Acht Stadien werden noch neu gebaut, drei weitere befinden sich in der Bauphase, vier Arenen sollen bis zum Turnier noch modernisiert werden.

Mit dem Zuschlag für Saudi-Arabien wird noch in diesem Jahr gerechnet. Im Dezember soll ein ausserordentlicher FIFA-Kongress die Turniere 2030 und 2034 vergeben.

Die Standorte der 15 Stadien an der WM 2034 in Saudi-Arabien. Fifa

King Salman International Stadion

Status: Geplant

Fertig gebaut: 2029

Kapazität: 92'760 Zuschauer

Screenshot Youtube/TFC Stadiums

King Fahad Sports City Stadion

Status: Fertig, wird bis 2026 ausgebaut

Kapazität: 70'200 Zuschauer

Screenshot Youtube/TFC Stadiums

Prince Mohammed bin Salman Stadion

Status: Geplant

Fertig gebaut: 2029

Kapazität: 46'979 Zuschauer

Screenshot Youtube/TFC Stadiums

New Murabba Stadion

Status: Geplant

Fertig gebaut: 2032

Kapazität: 46'010 Zuschauer

Screenshot Youtube/TFC Stadiums

Roshn Stadion

Status: Geplant

Fertig gebaut: 2032

Kapazität: 46'000 Zuschauer

Screenshot Youtube/TFC Stadiums

Prince Faisal bin Fahad Sports City Stadion

Status: Fertig, wird bis 2027 umgebaut

Kapazität: 46'865 Zuschauer

Screenshot Youtube/TFC Stadiums

South Riad Stadion

Status: Geplant

Fertig gebaut: 2032

Kapazität: 47'060 Zuschauer

Screenshot Youtube/TFC Stadiums

King Saud University Stadion

Status: Fertig, wird ausgebaut

Kapazität: 46'319 Zuschauer

Screenshot Youtube/TFC Stadiums

King Abdullah Sports City Stadion

Status: Fertig

Kapazität: 58'432 Zuschauer

Screenshot Youtube/TFC Stadiums

Qiddiya Coast Stadion

Status: Geplant

Fertig gebaut: 2032

Kapazität: 46'096 Zuschauer

Screenshot Youtube/TFC Stadiums

Dschidda Central Development Stadion

Status: Geplant

Fertig gebaut: 2027

Kapazität: 45'794 Zuschauer

Screenshot Youtube/TFC Stadiums

King Abdullah Economic City Stadion

Status: Geplant

Fertig gebaut: 2032

Kapazität: 45'700 Zuschauer

Screenshot Youtube/TFC Stadiums

Aramco Stadion

Status: Geplant

Fertig gebaut: 2026

Kapazität: 46'096 Zuschauer

Screenshot Youtube/TFC Stadiums

King Khalid University Stadion

Status: Fertig, wird ausgebaut

Kapazität: 45'428 Zuschauer

Screenshot Youtube/TFC Stadiums

Neom Stadion

Status: Geplant

Fertig gebaut: 2032

Kapazität: 46'010 Zuschauer

Screenshot Youtube/TFC Stadiums