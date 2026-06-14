So hässlich wird die Schweizer Nati im Netz beschimpft

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Remis gegen Katar So hässlich wird die Schweizer Nati im Netz beschimpft

Patrick Lämmle

14.6.2026

Ruben Vargas zeigt gegen Katar kein schlechtes Spiel, lässt aber zwei Chancen liegen.
Ruben Vargas zeigt gegen Katar kein schlechtes Spiel, lässt aber zwei Chancen liegen.
Imago

Die Schweiz kassiert gegen Katar in der 4. Minute der Nachspielzeit das 1:1 und muss sich mit einem Remis begnügen. Im Netz wird nach dem enttäuschenden Auftritt auf die Nati eingeprügelt.

Patrick Lämmle

14.06.2026, 11:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz kommt gegen Katar nicht über ein 1:1 hinaus.
  • Im Netz wird auf die Nati-Stars eingeprügelt.
  • Einige erinnern aber auch daran, dass Top-Teams oft nicht perfekt ins Turnier starten.
Mehr anzeigen

Argentinien verliert an der WM 2022 in Katar zum Auftakt 1:2 gegen Saudi-Arabien und wird am Ende Weltmeister. Deutschland startet zwar 2014 mit einem fulminanten 4:0-Sieg gegen Portugal ins Turnier, lässt dann aber gegen Ghana (2:2) Punkte liegen und übersteht später auch den Achtelfinal gegen Algerien (2:1 n.V.) nur mit viel Glück. 2010 wird Spanien erstmals Weltmeister, dies obwohl es zum Auftakt eine 0:1-Niederlage gegen die damals noch nicht so hoch gehandelten Schweizer absetzt.

Ein 1:1 zum Auftakt gegen Katar bedeutet also noch lange nicht, dass die WM so schnell zu Ende sein muss. Wer im Netz lange – wirklich lange – danach sucht, der findet auch Posts, die in diese Richtung zielen.

Einfacher zu finden sind Beiträge, in denen die Mannschaft durch den Dreck gezogen wird. Beispiele gefällig?

«Ihr seid die schlechteste Mannschaft der Weltmeisterschaft, beeindruckend», schreibt «Cadizon» auf X. «Geht nach Hause. Peinlich», meint Zwitscherer «Lars Weiss». Soweit so gut, das kann man problemlos noch unter Meinungsfreiheit abtun. Wobei es natürlich schon speziell wäre, wenn die Schweizer jetzt die Koffer packen und tatsächlich nach Hause fliegen würden. Aber «Lars Weiss» sagt ja nicht, dass sie nicht wiederkommen dürften für das nächste Spiel.

Kommentare unter der Gürtellinie

Es gibt aber auch Kommentare, die gegen jegliche Social-Media-Netiquetten verstossen. Besonders hässig ist zum Beispiel «Kai Bee», denn der hat wohl auf die Schweiz gewettet und wurde nun um seinen Zahltag gebracht: «Diese blöden Wichser setzen immer nur auf Käse und Schokolade – habt mir meine Kombiwette versaut, ihr Trottel!» Hätten sie denn besser auf Fondue und Raclette gesetzt in der Vorbereitung?

Auch User «Joseph Kweku ahmed» hat einen richtig dicken Hals: «Nur Tiere würden diese nutzlosen und zu nichts taugenden Spieler unterstützen … möge der Blitz in euch korrupten Spieler einschlagen.» Und der Mann ist so aufgebracht, dass er in Trump-Manier nur drei Minuten später gleich noch einen weiteren Post in die Welt rausjagt – und zwar direkt an die FIFA gerichtet: «Seid mal ernst und geht gegen korrupte Länder wie die Schweiz vor, bevor die Wettanbieter dieses Turnier ruinieren... Dieses Spiel war manipuliert.»

Es sind wahrlich Kommentare, denen man eigentlich keine Plattform geben sollte. Warum wir es trotzdem tun? Weil es zeigt, was in manchen Köpfen nach so einem Spiel vor sich geht und was alles auf die Nati einprasselt. Natürlich werden sie das nicht alles lesen, doch manches, wohl noch viel Niederträchtigeres, wird auch in ihren Direktnachrichten aufploppen.

Die gemässigten Kritiker

Auch unter dem Resultat-Post von blue Sport auf Instagram gibt es einige Kommentare, doch die sind – zumindest Stand Mitternacht – absolut im Rahmen des Erträglichen. Einer vermisst Shaqiri, der an allen Ecken und Enden gefehlt habe, andere lachen sich schlapp, weil die Schweiz doch Weltmeister werden wolle, und wieder andere beweisen, dass sie schon morgen als Experten durchstarten könnten, denn sie wissen: «Wer sie vorne nicht macht, der kriegt sie eben hinten.»

Da machen wir natürlich gleich mit und meinen: «Ball flach halten und hoch gewinnen!» Am besten beginnen wir gegen Bosnien-Herzegowina damit, dann erleben wir schon bald ein grosses Sommer-Märchen.

Das könnte dich auch interessieren

Schweizer Fans in San Francisco: «Das ist Käse»

Schweizer Fans in San Francisco: «Das ist Käse»

blue Sport hat sich nach dem Auftaktspiel der Schweizer Nati bei den mitgereisten Fans in San Francisco umgehört. Die Stimmung ist dem Resultat entsprechend bedrückt.

13.06.2026

Böni: «Vielleicht ist dieses 1:1 auch gut für die Nati»

Böni: «Vielleicht ist dieses 1:1 auch gut für die Nati»

Die Schweiz kommt zum WM-Auftakt gegen Katar nicht über ein 1:1 hinaus. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort.

13.06.2026

Meistgelesen

Hochrechnung sagt 55 Prozent Nein zur 10-Millionen-Initiative voraus
«Ich hoffe, dass mein Sohn und ich wieder zueinanderfinden»
So hässlich wird die Schweizer Nati im Netz beschimpft
Sohn von Einwanderern: Das ist Donald Trumps Familie
Hella von Sinnen ist nach schwerem Unfall zurück

Fussball-News

Xhaka hofft auf positiven Schock. «Vielleicht sind wir nicht so weit, wie wir gemeint haben»

Xhaka hofft auf positiven Schock«Vielleicht sind wir nicht so weit, wie wir gemeint haben»

«Es bedeutet mir die Welt». Schottlands McGinn erklärt seinen speziellen Torjubel

«Es bedeutet mir die Welt»Schottlands McGinn erklärt seinen speziellen Torjubel

Hat sich der Nati-Trainer vercoacht?. Yakin: «Ich muss mich an der eigenen Nase nehmen»

Hat sich der Nati-Trainer vercoacht?Yakin: «Ich muss mich an der eigenen Nase nehmen»

Das hast du in der Nacht verpasst. Alisson rettet Brasilien mit Monster-Parade einen Punkt – Nati-Fans enttäuscht

Das hast du in der Nacht verpasstAlisson rettet Brasilien mit Monster-Parade einen Punkt – Nati-Fans enttäuscht

Ex-GC-Stürmer trifft. Überraschung ist perfekt: Australien schlägt die Türkei

Ex-GC-Stürmer trifftÜberraschung ist perfekt: Australien schlägt die Türkei

Fussball-Videos

Knäbel über das Nati-Camp: «Es ist leicht, sich hier wohlzufühlen»

Knäbel über das Nati-Camp: «Es ist leicht, sich hier wohlzufühlen»

11.06.2026

Das sagt Xhaka nach dem Katar-Spiel

Das sagt Xhaka nach dem Katar-Spiel

14.06.2026

Böni: «Vielleicht ist dieses 1:1 auch gut für die Nati»

Böni: «Vielleicht ist dieses 1:1 auch gut für die Nati»

Die Schweiz kommt zum WM-Auftakt gegen Katar nicht über ein 1:1 hinaus. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort.

13.06.2026

Rodriguez: «Wenn wir das zweite Tor machen, wird es ein anderes Spiel»

Rodriguez: «Wenn wir das zweite Tor machen, wird es ein anderes Spiel»

14.06.2026

WM-Auftakt gegen Katar: So tippen die Nati-Fans

WM-Auftakt gegen Katar: So tippen die Nati-Fans

13.06.2026

Knäbel über das Nati-Camp: «Es ist leicht, sich hier wohlzufühlen»

Knäbel über das Nati-Camp: «Es ist leicht, sich hier wohlzufühlen»

Das sagt Xhaka nach dem Katar-Spiel

Das sagt Xhaka nach dem Katar-Spiel

Böni: «Vielleicht ist dieses 1:1 auch gut für die Nati»

Böni: «Vielleicht ist dieses 1:1 auch gut für die Nati»

Rodriguez: «Wenn wir das zweite Tor machen, wird es ein anderes Spiel»

Rodriguez: «Wenn wir das zweite Tor machen, wird es ein anderes Spiel»

WM-Auftakt gegen Katar: So tippen die Nati-Fans

WM-Auftakt gegen Katar: So tippen die Nati-Fans

Mehr Videos