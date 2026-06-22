blue Sport besucht ein Schwingfest in Kalifornien Während in der Schweiz das Schwarzsee-Schwinget tausende in seinen Bann zieht, besucht blue Sport ein Schwingfest in Kalifornien. Ein Athlet träumt von der grossen Karriere in der Schweiz. 21.06.2026

Während in der Schweiz das Schwarzsee-Schwinget tausende in seinen Bann zieht, besucht blue Sport ein Schwingfest in Kalifornien. «Das isch euses Schwiizerland», sagt Ruedi hinter dem Grillstand. Und ein Athlet träumt von der grossen Karriere in der Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue Sport besucht ein Schwingfest in San Diego.

«Das isch euses Schwiizerland», sagt Ruedi und kehrt die Bratwürste beim Grillstand. Schweizer und USA-Fahnen sind gehisst, im Zentrum ein Ring mit Sägemehl, rund herum viel Wiese und diverse Marktstände.

Und ein «Wrestler »träumt von einer grossen Schwinger-Karriere in der Schweiz. Mehr anzeigen

Herrlich, wie Schwingerkönig Christian Stucki 2014 bei einer USA-Reise in New York den Schwingsport erklären wollte. Er zeigte auf seinem Handy ein Video vom Schwarzsee-Schwinget und meinte: «That's swiss wrestling on the black sea.»

Hier, auf einem kleinen Grundstück in San Diego, muss man keinem den Schweizer Volkssport erklären. Beim San Diego County Swiss Club (1939 von Schweizer Auswanderern gegründet) findet seit 76 Jahren jährlich ein Schwingfest statt.

Als blue Sport die kleine Schwingarena auf dem Boden des San Diego Swiss Club betritt, ertönt gerade die Schweizer Nationalhymne. Schweizer und USA-Fahnen sind gehisst, im Zentrum ein Ring mit Sägemehl, rund herum viel Wiese, ein grosser Grill und diverse Marktstände.

Der kulinarische Renner bei den rund 250 Besuchern: Bratwürste, Cervelats und Kartoffelsalat. Hinter dem Grill steht Ruedi. «Wir lassen die Würste von einem Metzger in Los Angeles liefern», sagt er auf Schweizer Deutsch mit unüberhörbarem amerikanischen Akzent.

Landjäger und Edelweisshemden in Kalifornien

Der Metzger, Ruedi und die grosse Mehrheit aller auf dem Schwingfest in San Diego haben Schweizer Wurzeln. «Meine Eltern kommen beide aus der Schweiz, vor langer Zeit sind sie nach Kalifornien gezogen», sagt Ruedi. Obwohl selbst nicht in der Schweiz geboren, ist er stolz auf seine Herkunft, hält Bräuche und Kultur aufrecht. Sein bereits erwachsener Sohn, der neben ihm hinter dem Grill steht, ebenso.

An den Ständen gibt's Landjäger und Edelweisshemden zu kaufen. Einen Gabentempel gibt's ebenfalls. Denn geschwungen wird ja auch noch. In einem Ring. Erst die Kleinsten, dann die Grossen. Alles gemächlicher als in der Schweiz. Der Ringrichter ist barfuss, die einzigen Medien vor Ort sind eine Handvoll Schweizer Sportjournalisten, die für die WM in San Diego sind.

Der grosse Favorit auf den Festkönigs-Titel, der einen verzierten Holzstuhl gewinnt, wird am Ende nur Zweiter. Nathan Macleod (28) ist für das Fest aus Tacoma/Washington angereist. Er hat keine Schweizer Wurzeln, dafür gute Kumpels aus der Schweiz. Um sich auf Kranzfeste in der Schweiz vorzubereiten trainierte er mit den Nordostschweizer Spitzenschwingern Schlegel, Ott und Räbsamen. Der «Wrestler» träumt von einer Schwingkarriere in der Schweiz: «Hoffentlich kann ich nächstes Jahr in die Schweiz fliegen, um mich auf das Eidgenössische vorzubereiten.»

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