Johan Manzambi gilt als grosser Hoffnungsträger für die Nati-Zukunft. Keystone

Nach einer tollen Saison mit Freiburg will Shootingstar Johan Manzambi auch mit der Nationalmannschaft Geschichte schreiben. An einer Medienkonferenz spricht Manzambi auch über seinen hohen Marktwert.

Redaktion blue Sport Syl Battistuzzi

Nati-News Gregor Kobel hat sich vor dem Zusammenzug eine Grippe eingefangen. Der Goalie ist mittlerweile im Nati-Hotel angekommen, aber noch nicht beim Team und wird noch von den Ärzten betreut.

Am Mittwoch rücken weitere Spieler ein. Medizinische Tests stehen auf dem Programm. Insbesondere bei Luca Jaquez, der am Samstag im DFB-Pokalfinal verletzt ausgewechselt werden musste.

Am Sonntag spielt die Schweiz ein Testspiel gegen Jordanien. Am Dienstag erfolgt der Abflug nach Nordamerika. Mehr anzeigen

Es sei «eine unglaubliche Saison für mich» gewesen, sagt Johan Manzambi am Mittwoch an der Nati-Pressekonferenz. Beim SC Freiburg konnte er sich nicht einfach nur durchsetzen, sondern entwickelte sich zum absoluten Schlüsselspieler der Breisgauer. Freiburg schaffte es in der Europa League bis ins Finale (0:3 gegen Aston Villa) und im DFB-Pokal bis ins Halbfinale. Die Bundesliga schloss Freiburg auf Rang 7 ab und wird so auch nächste Saison europäisch spielen.

Der 20-jährige Manzambi machte wettbewerbsübergreifend 47 Spiele, meistens über 90 Minuten. Er schoss als zentraler Mittelfeldspieler sieben Tore und gab neun Assists. Logisch, dass damit sein Marktwert steigt (35 Millionen Euro) und er sich auch für absolute Top-Klubs interessant macht. Sogar Real Madrid soll ihn auf dem Zettel haben.

Solche Gerüchte lassen Manzambi aber kalt: «Ich konzentriere mich auf meine Leistungen und will einfach mein Bestes geben. Wenn mein Marktwert steigt, heisst es, dass ich meine Sache gut mache. Aber ehrlich gesagt ist mir der Marktwert egal.»

«Mir ist es egal, wo ich spiele»

Der Youngster will auf dem Boden bleiben, auch einen Traumverein habe er nicht, sagt er. «Ich will einfach Fussball spielen, egal bei welchem Verein oder in welcher Liga. Ich will einfach Gas geben und auch immer bei der Nati dabei sein.» Den Freiburg-Fans macht er damit auch Hoffnungen auf einen Verbleib. «Die Fans müssen noch keine Angst haben, denn aktuell bin ich immer noch ein Freiburg-Spieler.» Sein Vertrag läuft noch bis 2030.

Während Manzambi beim SCF absolut gesetzt ist, musste er sich in der Nati bislang mit der Jokerrolle anfreunden. Aber auch da bleibt der Genfer cool. «Ich habe grosses Vertrauen in den Trainer, denn wir haben viel Qualität im Team und eine gute Quali gezeigt. Wenn ich eingewechselt werde, bin ich bereit. Und auch wenn ich nicht spiele, unterstütze ich die Mitspieler.»

Und so verwundert es nicht, dass Manzambi auch egal ist, auf welcher Position er zum Einsatz kommt. «Ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt. Bei Freiburg spielte ich viel auf der Sechs, in der Nati mehr auf dem Flügel. Ich versuche einfach das umzusetzen, was der Trainer von mir erwartet.»

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