Omar Artan darf den Supercup leiten Keystone

Der von den USA abgewiesene WM-Schiedsrichter Omar Artan darf das Duell zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Gewinner Aston Villa um den europäischen Supercup leiten.

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Wie die UEFA mitteilte, habe sie sich im Zuge der Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Verband CAF darauf verständigt, den Schiedsrichter aus Somalia für das Duell am 12. August in Salzburg zu nominieren.

Artan, der als erster Schiedsrichter Somalias bei einer Weltmeisterschaft Spiele leiten sollte, war die Einreise in den USA verweigert worden. Als Grund nannten die Behörden Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation.

Der 34 Jahre alte Artan war 2025 als Afrikas bester Schiedsrichter ausgezeichnet worden. Der Verband hatte ihn als einen von sieben afrikanischen Unparteiischen für die diesjährige Weltmeisterschaft ausgewählt.

«Omar Artan ist ein hervorragender junger, aber bereits erfahrener Schiedsrichter, der sich auf höchster Wettbewerbsebene beim afrikanischen Verband bewährt hat», lobte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin: «Fussball verbindet Menschen, und die UEFA möchte Omar sowie seine herausragenden schiedsrichterlichen Fähigkeiten, die ihm diese prestigeträchtige Nominierung eingebracht haben, würdigen.»