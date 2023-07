Spanien wird von Japan auseinandergenommen und trifft nun auf die Schweiz

Die Japanerinnen feiern gegen Spanien einen überzeugenden Sieg. imago

Die Schweizerinnen treffen an der Fussball-WM in Australien und Neuseeland am Samstag im Achtelfinal auf Spanien. Die Spanierinnen beenden die Gruppe C nach der 0:4-Pleite gegen Japan auf dem 2. Platz.

Wie die Asiatinnen hatten auch die Spanierinnen bei den Siegen in den ersten beiden Gruppenspielen kein Gegentor zugelassen. Gegen Japan kassierten sie nun in der ersten Halbzeit drei Treffer innert 28 Minuten. Das 1:0 (12.) und 3:0 (40.) erzielte Hinata Miyazawa, die schon beim 5:0 gegen Sambia zweimal erfolgreich gewesen war. Spanien gelang trotz 77 Prozent Ballbesitz kein Tor.

Obwohl die Schweizerinnen die Achtelfinals als Gruppensieger und ohne Gegentreffer erreicht haben, steigen sie am Samstagmorgen um 7.00 Uhr als Aussenseiterinnen in den Achtelfinal. Das spanische Team wird angeführt von der zweifachen Weltfussballerin Alexia Putellas, die beim FC Barcelona Teamkollegin von Ana-Maria Crnogorcevic ist. Putellas gab im April nach einem Kreuzbandriss ihr Comeback.

Schwache Bilanz der Spanierinnen an Weltmeisterschaften

Allerdings ist die Bilanz der Spanierinnen an Weltmeisterschaften mehr als mager. Bei der ersten Teilnahme 2015 schieden sie in der Vorrunde aus, 2019 bedeuteten die Achtelfinals Endstation. An den letzten drei Europameisterschaften war jeweils in den Viertelfinals Schluss. Zudem forderten 15 Spielerinnen im vergangenen Herbst den Rücktritt von Trainer Jorge Vilda, dem deshalb an dieser WM nicht das bestmögliche Team zur Verfügung steht. Das sind alles andere als gute Voraussetzungen. Nun gilt es auch noch den Dämpfer gegen Japan zu verkraften.

Die Schweizerinnen spielten zuletzt im März 2019 an einem internationalen Turnier gegen Spanien. Damals setzte es eine 0:2-Niederlage ab. Seither ist einiges passiert. So kann sich die Nati durchaus Hoffnungen auf den Viertelfinal machen, trotzdem geht die Schweiz als Aussenseiter ins Duell.

Im zweiten Spiel der Gruppe C, bei dem es um nichts mehr ging, gewann Sambia gegen Costa Rica mit 3:1.