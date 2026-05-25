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«Das erwarte ich vom Team» Pierluigi Tami über WM-Ziel, Yakins Aufgebot und sein letztes Turnier als Nati-Direktor

Jan Arnet

25.5.2026

Nati-Direktor Tami: «Wir haben an der WM klare Ziele vor Augen»

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Der Startschuss zum WM-Abenteuer ist für die Schweizer Nati gefallen! Nach dem Einrücken am Pfingstmontag spricht Nati-Direktor Pierluigi Tami an einer Medienkonferenz über sein Ziel an der WM.

25.05.2026

Der Startschuss zum WM-Abenteuer ist für die Schweizer Nati gefallen! Nach dem Einrücken am Pfingstmontag steht Pierluigi Tami den Medien Red und Antwort und spricht über sein letztes Turnier als Nati-Direktor.

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Jan Arnet, Ronja Zeller

25.05.2026, 16:54

Pierluigi Tami über ...

... die WM-Vorbereitung: «Ich bin froh, sind wir wieder in St.Gallen. Hier bereiteten wir uns schon 2024 erfolgreich auf die EM in Deutschland vor. Unser Ziel für diese Woche ist klar: Wir erwarten alle Spieler mit einem Lächeln und wollen dann in bester Verfassung nach Nordamerika reisen. Die WM beginnt jetzt, die Vorbereitung ist extrem wichtig.» 

... sein letztes Turnier als Nati-Direktor: «Ich bin motiviert und bereit, aber ich bleibe gelassen. Es ist ja schon meine vierte WM. 2006 mit Köbi Kuhn und 2010 mit Ottmar Hitzfeld war ich als Analyst dabei, jetzt zum zweiten Mal mit Murat Yakin als Direktor. Mein Gefühl ist sehr positiv, aber am Ende zählt die Leistung auf dem Platz.»

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... seine Erwartungen an die Nati: «In der Quali habe ich eine Schweiz gesehen, die einen sehr überzeugenden Fussball gespielt hat. Das will ich auch an der WM sehen. Wir haben eine klare Idee davon, wie wir Fussball spielen wollen – egal gegen welchen Gegner. Wir wollen mutig sein. Die Testspiele in den USA letztes Jahr haben uns wichtige Erkenntnisse gegeben. Die Mannschaft ist bereit.»

... das Ziel an der WM: «Ich erwarte schon mindestens den Einzug in die Achtelfinals. Aber weil die WM mit 48 Teams stattfindet, müssen wir dafür auch sicher ein K.o.-Spiel gewinnen. Wenn wir unsere Sache in der Gruppenphase gut machen, kommt alles von alleine. Murat Yakin hat gesagt, dass wir die beste WM aller Zeiten für die Schweiz spielen wollen. So sehe ich das auch.»

... ein mögliches Duell mit Portugal im WM-Achtelfinal: «Ich wäre froh, wenn wir die Revanche bekämen. Das 1:6 im Achtelfinal 2022 tat weh. Wir hatten damals Probleme auf und neben dem Platz, die Vorbereitung war schlecht. Seither hat sich sehr viel geändert bei uns, wir haben auch viele neue Leute im Staff. Klar können wir immer noch gegen ein Portugal verlieren, aber es würde sicher ein anderes Spiel sein als 2022.»

... wenige junge Spieler im WM-Aufgebot: «Ich war nicht überrascht. Jeder Spieler bringt Argumente mit für ein Aufgebot, Yakin wollte jetzt klar auf Erfahrung setzen und auf Spieler, die sich schon sehr gut kennen. Den jungen Spielern wie Alvyn Sanches, die jetzt nicht dabei sind, gehört die Zukunft.»

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... die WM mit 48 Teams: «Auch wenn dieses Mal mehr kleinere Nationen dabei sind, dürfen wir keinen Gegner unterschätzen. Das Turnier wird länger dauern, dafür haben wir einen Tag länger Erholung. Das kann auch ein Vorteil sein. Aber es wird ein K.o.-Spiel mehr geben, entsprechend wird es auch schwieriger. Jetzt liegt unser Fokus aber voll auf unseren Gruppengegnern Katar, Bosnien und Kanada.»

... die Gruppengegner der Nati: «Es ist klar, wir wollen gegen alle drei Gegner gewinnen. Wenn wir unseren Job gut machen, schaffen wir das auch. In erster Linie fokussieren wir uns auf uns selbst, aber wir müssen auch unsere Gegner studieren. Wir haben drei Matchanalysten, die auf jedes Detail schauen. Unterschätzen werden wir sicher keine Mannschaft.»

Das Programm der Schweizer Nati

  • Montag, 25. Mai: Einrücken
  • Sonntag, 31. Mai: Testspiel gegen Jordanien (in St.Gallen)
  • Dienstag, 2. Juni: Abflug nach San Diego (USA)
  • Samstag, 6. Juni: Testspiel gegen Australien (in San Diego)
  • Samstag, 13. Juni: 1. WM-Gruppenspiel, Schweiz – Katar
  • Dienstag, 18. Juni: 2. WM-Gruppenspiel, Schweiz – Bosnien
  • Mittwoch, 24. Juni: 3. WM-Gruppenspiel, Schweiz – Kanada
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