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Superstars unterstützen Schweiz-Gegner Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic outen sich als Bosnien-Fans 

Syl Battistuzzi

18.6.2026

Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic unterstützen am Donnerstagabend Bosnien.
Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic unterstützen am Donnerstagabend Bosnien.
blue Sport/KI

Die Fussballlegenden Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic machen vor dem Duell Schweiz gegen Bosnien kein Geheimnis daraus, wem ihre Sympathien gelten.

Syl Battistuzzi

18.06.2026, 00:26

Bosnien erhielt nach dem Spiel gegen Kanada prominente Unterstützung. Sowohl Thierry Henry als auch Zlatan Ibrahimovic sprachen im Rahmen ihrer Tätigkeit als Fussballexperten für den US-Sender FOX über ihre persönliche Verbindung zu Bosnien.

«Bosnien konnte Italien besiegen – die Feier im Land war unglaublich», meint Thierry Henry und ergänzte: «Meine Kinder sind zur Hälfte bosnischer Herkunft – meine Frau ist Bosnierin». Der Franzose (123 Länderspiele/51 Tore) hat mit seiner langjährigen Partnerin Andrea Rajacic, die aus der Hauptstadt Sarajevo stammt, drei Kinder. «Ich werde ihnen die Daumen drücken», betont er.

Auch Zlatan Ibrahimovic unterstützt die Drachen: «Das sind die Wurzeln meines Vaters», betont der Schwede (122 Länderspiele/62 Tore). «Es ist ein Land mit sehr stolzen Menschen. Ich bin superglücklich für sie. Wir werden hier viele Menschen aus Bosnien sehen und auch eine spannende Mannschaft», erläutert der 44-Jährige. 

Ibra und Titi kennen natürlich auch den viralen Song «I am from Bosnia, take me to America», den sie freudig anstimmen. Ob Bosnien die Zuneigung der beiden Fussballlegenden – Henry und Ibrahimovic standen in der Saison 2009/10 21 Mal gemeinsam für Barça auf dem Platz – gegen die Nati beflügelt, erfährst du am Donnerstag ab 21 Uhr auf blue Sport.

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