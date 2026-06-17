Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic unterstützen am Donnerstagabend Bosnien. blue Sport/KI

Die Fussballlegenden Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic machen vor dem Duell Schweiz gegen Bosnien kein Geheimnis daraus, wem ihre Sympathien gelten.

Bosnien erhielt nach dem Spiel gegen Kanada prominente Unterstützung. Sowohl Thierry Henry als auch Zlatan Ibrahimovic sprachen im Rahmen ihrer Tätigkeit als Fussballexperten für den US-Sender FOX über ihre persönliche Verbindung zu Bosnien.

«Bosnien konnte Italien besiegen – die Feier im Land war unglaublich», meint Thierry Henry und ergänzte: «Meine Kinder sind zur Hälfte bosnischer Herkunft – meine Frau ist Bosnierin». Der Franzose (123 Länderspiele/51 Tore) hat mit seiner langjährigen Partnerin Andrea Rajacic, die aus der Hauptstadt Sarajevo stammt, drei Kinder. «Ich werde ihnen die Daumen drücken», betont er.

Auch Zlatan Ibrahimovic unterstützt die Drachen: «Das sind die Wurzeln meines Vaters», betont der Schwede (122 Länderspiele/62 Tore). «Es ist ein Land mit sehr stolzen Menschen. Ich bin superglücklich für sie. Wir werden hier viele Menschen aus Bosnien sehen und auch eine spannende Mannschaft», erläutert der 44-Jährige.

Thierry Henry i Zlatan Ibrahimović podigli euforiju:

"I'm from Bosnia, take me to America..." pic.twitter.com/9JZOb9k3bo — Slobodna Bosna (@SlobodnaBosna) June 12, 2026

Ibra und Titi kennen natürlich auch den viralen Song «I am from Bosnia, take me to America», den sie freudig anstimmen. Ob Bosnien die Zuneigung der beiden Fussballlegenden – Henry und Ibrahimovic standen in der Saison 2009/10 21 Mal gemeinsam für Barça auf dem Platz – gegen die Nati beflügelt, erfährst du am Donnerstag ab 21 Uhr auf blue Sport.

Zlatan Ibrahimovic and Thierry Henry listening to this 🇧🇦 banger by Lepa Brena. Alexi Lalas” Give me the name of the group, what is she saying?”😂😂😂 #FIFAWorldCup 🎥: https://t.co/nlKCqfWp6D pic.twitter.com/PakneqImFB — Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 15, 2026