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Balzers-Influencer schlägt wieder zu Neuseeland-Spieler hat auf einmal 4,4 Millionen Follower auf Instagram

dpa

2.6.2026 - 23:00

Tim Payne wird zum Social-Media-Star.
Tim Payne wird zum Social-Media-Star.
imago

Aus dem Nichts zum Social-Media-Phänomen: Wie ein argentinischer Influencer den neuseeländischen Fussballer Tim Payne zum Liebling von 4,4 Millionen Fans macht. Und was das mit dem FC Balzers zu tun hat.

,

DPA, Jan Arnet

02.06.2026, 23:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der argentinische Influencer Valen Scarsini macht sich einen Spass daraus, wenig bekannte Sportler oder Vereine populär zu machen.
  • Nachdem Scarsini schon dem FC Balzers aus der 2. Liga interregional einen Instagram-Follower-Boost verliehen hatte, wiederholt er das Kunststück nun beim neuseeländischen Fussballer Tim Payne.
  • Payne, der mit Neuseeland an der WM spielen wird, hat seine knapp 4000 Follower mittlerweile fast vertausendfacht.
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Die Weltmeisterschaft hat bereits zwei Wochen vor dem Start einen heimlichen Star: Tim Payne. Tim, wer? Das fragte sich auch der argentinische Influencer Valen Scarsini und startete das Social-Media-Projekt, den bis dahin wenig bekannten Verteidiger der neuseeländischen Nationalmannschaft mit Hilfe seiner Follower zu einem Internet-Star zu machen.

Scarsini, auch als El Scarso bekannt, dürfte dem einen oder anderen noch bekannt sein. Der Argentinier sorgte Ende 2024 schon für einen Boost für den FC Balzers, der in der 2. Liga interregional spielt. Die Instagram-Follower-Zahl der Liechtensteiner stieg damals von rund 1000 auf mittlerweile mehr als 420'000.

«Mehr als nur ein Silvester-Gag». So erklären der FC Balzers und Influencer El Scarso den Social-Media-Wahnsinn

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Die Dimensionen bei Tim Payne sind nochmals andere. Scarsini identifizierte den 32-Jährigen als den am wenigsten bekannten Spieler der WM in den USA, Kanada, und Mexiko – gemessen an seiner geringen Fangemeinde in den sozialen Medien.

4,4 Millionen Follower: Paynes Instagram-Kanal explodiert

«Bis zum Beginn der Weltmeisterschaft sind es nur noch wenige Tage, und wir alle freuen uns darauf, unsere Nationalmannschaft anzufeuern. Aber was wäre, wenn es einen Spieler gäbe, der uns alle vereint, einen Fussballer, den wir alle unabhängig von seiner Nationalität unterstützen?», fragte Scarsini, der bei Instagram mehr als 1 Million Follower hat. 

Er forderte seine Fans auf, Payne zu einem Internet-Phänomen zu machen. Mit Erfolg: Anfang letzter Woche hatte Payne noch rund 4700 Follower auf seinem Instagram-Account. Nach dem Aufruf von El Scarso stieg die Zahl bis am Dienstag rasant an – auf über 4,4 Millionen Follower. Sogar ein kleines Lied über Payne gibt es schon.

Payne: «Ziemlich verrückt»

Payne, der in Neuseeland für Wellington Phoenix spielt, freut sich über seine neu gewonnene Fangemeinde. Er habe sich schon gewundert, dass seine Social-Media-Kanäle so explodiert seien. «Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bei dir, Valen, bedanken. Es waren ziemlich verrückte 48 Stunden», schrieb Payne auf Instagram. «Ich wollte auch nur zum Ausdruck bringen, dass ich sehr dankbar bin, mein Land zu vertreten, und ich schätze die ganze Liebe aus aller Welt sehr.»

Neuseeland nimmt zum dritten Mal an einer WM teil. Bisher haben die All Whites noch kein Spiel gewonnen. In der Gruppe G treffen Payne und seine neuseeländischen Teamkollegen auf Iran, Ägypten und Belgien.

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