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Chaos bei WM-Teilnehmer Rutten tritt bei Curaçao zurück – übernimmt jetzt Advocaat wieder?

dpa

12.5.2026 - 08:21

Fred Rutten war nur zweieinhalb Monate Nationalcoach Curaçaos. 
Fred Rutten war nur zweieinhalb Monate Nationalcoach Curaçaos. 
Keystone

Fred Rutten hatte beim deutschen WM-Gegner Curaçao erst im Februar als Nationalcoach übernommen. Nach zwei Niederlagen erklärt er nun seinen Rücktritt – nicht aus sportlichen Gründen.

,

DPA, Jan Arnet

12.05.2026, 08:21

12.05.2026, 08:23

Keine fünf Wochen vor dem WM-Start ist bei Curaçao Trainer Fred Rutten zurückgetreten. Die Entscheidung habe der Niederländer nach einem offenen und konstruktiven Gespräch mit dem Verbandspräsidenten getroffen, teilte der Fussball-Verband des Landes mit. Niederländischen Medienberichten zufolge soll Ruttens Vorgänger Dick Advocaat auch sein Nachfolger werden.

Der Ex-Schalker Rutten hatte das Amt im Februar von seinem Landsmann Advocaat übernommen. Unter dem 63-jährigen Rutten hatte Curaçao zweimal verloren. Bei seiner Premiere gab es Ende März eine 0:2-Niederlage gegen China, kurz darauf unterlag die Mannschaft 1:5 in Australien. Am 14. Juni startet Curaçao in Houston gegen Deutschland ins WM-Turnier. Weitere Vorrunden-Gegner sind die Elfenbeinküste und Ecuador.

Verband will zeitnah über Nachfolge informieren

Der 78-jährige Advocaat war im Februar aus persönlichen Gründen – wegen der Krankheit seiner Tochter – von seinem Posten zurückgetreten, nachdem er das Team von der kleinen Karibikinsel völlig überraschend erstmals zu einer WM geführt hatte.

Bei Sensations-Team Curaçao. Dick Advocaat tritt vor der WM als Trainer zurück – aus einem traurigen Grund

Bei Sensations-Team CuraçaoDick Advocaat tritt vor der WM als Trainer zurück – aus einem traurigen Grund

Die niederländische Zeitung «Algemeen Dagblad» berichtete, mit Advocaats Rückkehr werde nun der Wunsch der Mannschaft erfüllt. Das Team hatte sich demnach klar gegen Rutten und für eine Rückkehr des Ex-Coaches ausgesprochen. Der Verband kündigte an, zeitnah über die nächsten Schritte zu informieren.

Rutten habe sich selbst zum Rücktritt entschieden, obwohl er nicht Gegenstand der Diskussion gewesen sei, hiess es vom Verband Curaçaos. Es dürfe kein Klima entstehen, dass gesunde Beziehungen beeinträchtige, daher sei es geboten, einen Schritt zurückzutreten, wurde der Niederländer zitiert.

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