Die heutigen Partien

Live-Ticker: England – Dänemark

Halbzeit England führt zur Pause verdient mit 1:0 In den ersten 25 Minuten ist England drückend überlegen, doch inzwischen ist es ein ausgeglichenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Bitter für England ist der Ausfall von Mittelfeldregisseurin Keira Walsh.

35. Walsh verletzt sich am Knie – WM futsch? Keira Walsh bleibt unschön im Rasen hängen und geht zu Boden. Sofort zeigt sie an, dass es bei ihr nicht weitergeht. Ferndiagnosen sind natürlich immer heikel, doch das sieht nicht gut aus. Es würde nicht überraschen, sollte sie sich bei dieser Aktion einen Kreuzbandriss zugezogen haben. Wir wünschen gute Besserung. Keira Walsh lässt sich unter Tränen vom Platz tragen. Imago

28. Harder mit der nächsten Chance für Dänemark Dänemarks Superstar Pernille Harder geht ins Dribbling und zieht dann aus rund 16 Metern ab. Kein Problem für Englands Torhüterin Earps, aber so könnte es gehen.

24. Dänemark schrammt haarscharf am Ausgleich vorbei Erste Chance für Dänemark. Madsen dreht sich elegant um ihre Gegnerin und verfehlt das Ziel dann nur knapp.

21. England drückend überlegen Die Engländerinnen sind drücken überlegen und haben alles im Griff. Sie müssten aber bereits höher führen. Die beste Chance aufs 2:0 vergibt Torschützin James aus kurzer Distanz.

6. ⚽ James hämmert das Leder zum 1:0 ins Tor England geht früh mit 1:0 in Führung. Ein Supertor von James. Lauren James (rechts) erzielt in der 6. Minute ein Prachtstor. Imago

1. Der Ball rollt …

Traumtor leitet Argentiniens Aufholjagd ein

Argentiniens Fussballerinnen sind bei Weltmeisterschaften weiter sieglos. Beim 2:2 gegen Südafrika gab es bei diesem Turnier aber immerhin den ersten Punkt – und dies nach einem 0:2-Rückstand. Das 1:2, erzielt durch Sophia Braun, ist ein Gedicht von einem Tor.

Argentinien holt dank Traumtor ersten Punkt an dieser WM Argentiniens Fussballerinnen sind bei Weltmeisterschaften weiter sieglos. Beim 2:2 gegen Südafrika gab es bei diesem Turnier aber immerhin den ersten Punkt. Der Anschlusstreffer fällt auf herrliche Art und Weise. 28.07.2023

Nigerias Torschützin entblösst sich und sieht Gelb

Asisat Oshoala erzielt gegen Australien das zwischenzeitliche 3:1 für Nigeria. Beim Jubel zieht sie ihr Shirt ab und sieht dafür die Gelbe Karte. Am Ende feiert Nigeria einen 3:2-Sieg und führt die Gruppe B nach dem 2. Spieltag an.

Asisat Oshoala (links) feiert ihr Tor ausgelassen. Imago

Einschaltquoten und Marktanteile lassen sich sehen

Ist die Schweiz im WM-Fieber? Ein Indiz dafür könnten die Einschaltquoten liefern, die das SRF jeweils auf seinem Medienportal veröffentlicht. Beim 2:0-Sieg der Schweizerinnen gegen die Philippinen am vergangenen Freitag schauten im Schnitt 99’000 Zuschauer*innen zu. Das sind zwar nicht so viele, allerdings liegt der Marktanteil bei 66,6 Prozent, – ein Topwert. Das liegt daran, dass die Partie bereits um 7 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen wurde. Die Nullnummer gegen Norwegen (Anpfiff um 10 Uhr) verfolgten 171’000 Zuschauer*innen vor dem TV, der Marktanteil lag bei 64,8 Prozent.

Lia Wälti: «Der Zug vom Frauenfussball fährt aktuell extrem schnell» Arsenal-Star Lia Wälti debütierte 2009 in der Nati und hat bei Grossanlässen (WM 2015, EM 2017 und 2022) noch keine Minute verpasst. blue Sport spricht mit der Nati-Kapitänin über die Entwicklung des Frauenfussballs. 27.06.2023

Vergleiche mit anderen Fussball-Endrunden seien aber schwierig, da viele Faktoren eine Rolle spielten. Ob Partien am frühen Morgen oder zur Primetime laufen, ob die Schweiz vertreten ist oder nicht und ob die Turniere vor oder während den Sommerferien über die Bühne gehen, das alles hat einen grossen Einfluss auf die Einschaltquoten und Marktanteile. SRF wird nach Abschluss der WM über die Zahlen informieren und dannzumal wohl auch Interpretationen mitliefern.

Das nächste Spiel der Schweizer Nati findet am Sonntag Morgen um 9 Uhr Schweizer Zeit statt. Holt die Schweiz mindestens einen Punkt, so ist die Achtelfinal-Qualifikation perfekt, auch im Falle ein Niederlage ist das Weiterkommen noch möglich.

Tatjana Haenni: «Diese WM ist ein Quantensprung im Vergleich zur letzten»

Tatjana Haenni gehört zu den einflussreichsten Persönlichkeiten im Schweizer Frauen-Fussball. Die heutige Direktorin der US-amerikanischen Profiliga ist an den Weltmeisterschaften vor Ort und zieht eine positive Zwischenbilanz.