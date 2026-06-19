Die Hydration Break erregt die Gemüter. KEYSTONE

Die umstrittenen Hydration-Breaks prägen die WM 2026. Nach dem Sieg gegen Bosnien erklärt Murat Yakin, wie die Pause seinem Team half – während Manuel Akanji die Auswirkungen auf das Spiel kritisch beurteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Erstmals in der WM-Geschichte gibt es in jeder Halbzeit eine dreiminütige Trinkpause nach 22 Minuten. Die Massnahme soll Spieler bei Hitze schützen, wird aber wegen Unterbrechungen und zusätzlicher Werbezeiten kritisiert.

Trainer wie Murat Yakin nutzen die Hydration-Breaks für Anpassungen und Wechsel. Spieler wie Manuel Akanji kritisieren hingegen den Verlust von Rhythmus und Momentum.

TV-Sender profitieren wirtschaftlich von den zusätzlichen Unterbrechungen . Die Werbeeinnahmen steigen deutlich, während Fans in den Stadien die Neuerung teils mit Pfiffen und Buhrufen quittieren. Mehr anzeigen

Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada unterbrechen die Schiedsrichter die Partie in jeder Halbzeit nach 22 Minuten für 3 Minuten – «Hydration-Break». Entstanden ist das Modell aus Sorge um die Belastung der Spieler wegen der teils grossen Hitze.

Weil die TV-Sender die Pause aber auch für einen zusätzlichen Werbeblock nutzen, ist Kritik aufgekommen und eine Debatte über die Sinnhaftigkeit entbrannt. In den sozialen Medien kursieren dementsprechend viele Memes. Kurios: Da für alle Teams die gleichen Bedingungen gewährleistet werden sollen, werden auch Spiele in überdachten und klimatisierten Stadien unterbrochen.

In der zweiten WM-Woche waren in den Zwangspausen immer wieder Buhrufe und Pfiffe zu hören – auch bei Schweiz gegen Bosnien in Inglewood gab es hörbare Ablehnung der Neueinführung. Das WM-Novum macht aus zwei Halbzeiten quasi ein Vier-Viertel-Format, das Amerikanern aus anderen Sportarten bestens bekannt ist. Der Spielfluss wird oft merklich gebrochen.

Yakin im Pro-Lager ...

Während viele Fussball-Fans nicht glücklich über die Trinkpausen sind, werten einige Trainer das Time-out allerdings positiv, weil sie mehr Einfluss auf das Spiel nehmen können.

Nach 70 Minuten stand es am Donnerstag zwischen der Schweiz und Bosnien noch 0:0, als Nati-Coach Murat Yakin in der Hydration-Break gleich drei frische Kräfte (Manzambi, Sow und Vargas kamen für Ndoye, Aebischer und Rieder) brachte.

«Wir wussten, dass das ein wichtiges taktisches Element werden könnte. So wollten wir dem Gegner nicht fünf Minuten vorher zeigen, welche Taktik wir wählen», meint Murat Yakin gegenüber SRF.

Auch Bosnien habe in der ersten Halbzeit in der Cooling-Break hinten auf eine Fünferkette umgestellt, was ihnen «ein wenig Mühe» gemacht habe, gibt er zu. «Dafür haben wir den zweiten Cooling-Break abgewartet, um die frischen Spieler reinzubringen – um vor allen mit Vargas und Manzambi den Gegner noch mehr zu beschäftigen», so der 51-Jährige.

... Akanji im Contra-Lager

Sein Schützling Manuel Akanji ist hingegen «kein grosser Fan davon». «Man kann das ganze Momentum zunichte machen», monierte der Abwehrchef.

Taktische Änderungen habe Yakin keine mitgegeben. «Wir haben lediglich ein paar Auswechslungen vorgenommen, aber die waren ja schon vorher geplant, das wäre also sowieso passiert», meint der Inter-Legionär.

Aber die Zwangspausen würden jetzt halt bei der Weltmeisterschaft zum Spiel dazugehören. «Es verändert das Spiel», betont er. «In der ersten Halbzeit haben sie die Taktik geändert und haben von einer Vierer- auf eine Fünferkette umgestellt – die Spieler haben andere Positionen eingenommen.»

Trinkpausen für TV-Anbieter Gold wert

Freude bringen die Trinkpausen sicher vielen Rechteinhabern, die im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Möglichkeiten Werbung ausspielen können. So erwartet unter anderem das britische TV-Netzwerk ITV die kommerziell erfolgreichste Fussballübertragung seiner Geschichte. Die Werbeeinnahmen sind 30 Prozent höher als bei der EM 2024. In Australien haben die Trinkpausen einen eigenen Sponsor und werden als «Maccas Match Break» bezeichnet, finanziert von McDonald's.

Keine zusätzlichen Pausen gab es natürlich bei der WM 1994, wie Fussball-Legende Roberto Baggio vor dem Turnier erläutert. «Die Temperaturen waren höher als heute. Wir wollten unbedingt spielen, also war uns das egal. Heutzutage herrschen für die Mannschaften andere Bedingungen: die Möglichkeit, fünf Auswechslungen vorzunehmen, die Trinkpause. Diese Bedingungen helfen den Spielern natürlich bei der Erholung. Für uns war es schwieriger, denn die Spielfelder bestanden aus Kunstrasen, an den wir nicht gewöhnt waren», meint der 59-jährige Italiener.

Die besten Memes zum Thema

Screenshot X/TrollFootball

How long are these hydration breaks? The Norway team are off kayaking whilst it’s going on pic.twitter.com/MHLP7wJpHC — Josh (@joshpearson180) June 16, 2026

meine frau hat mich in der hydration break verlassen und die kinder mitgenommen — raphi (@meistensraphi) June 15, 2026

ngl these hydration breaks are getting out of hand pic.twitter.com/hoaQuMpB6X — BayernTimes (@BayernTimes) June 19, 2026

unpopular opinion: i like hydration pic.twitter.com/v1KS2X3aB6 — Mads (@europemaxxed) June 18, 2026

This is what happens during the five minute cooling break in the Lebanese Premier League. pic.twitter.com/I4izdPDSVL — Footy Humour (@FootyHumour) September 17, 2021

This is what a hydration break should look like. pic.twitter.com/kJwzj3OUyY — Drunk Jack Grealish 🍻 (@DrunkGreaIish) June 19, 2026

"Hydration Was?! Hör mir doch uff damit.

94 drübbe in Amerika als wir Weltmeister wurdde ham de Andi Brehme und ich morgens vorm Spill noch 3 Runde Golf gespielt un ne Packung Ernte23 weggequarzt un habbe auch keine Hydration Break gehabt..."#wm26 #wm2026 #magentatv #engcro pic.twitter.com/4hZjngJ96T — Changedidentity (@Changedidentity) June 17, 2026