Versetzt die Philippinen mit ihrem Tor zum 1:0-Endstand in Ekstase: Sarina Bolden. KEYSTONE

Co-Gastgeber Neuseeland muss bei der Fussball-WM der Frauen den ersten Rückschlag verkraften. Nach dem 1:0-Sieg zum Auftakt gegen Norwegen gab es gegen WM-Debütant Philippinen am Dienstag eine überraschende 0:1 (0:1)-Niederlage.

In Wellington erzielte Sarina Bolden in der 24. Minute das einzige Tor in einer umkämpften Partie. Ihr Kopfballtreffer war zugleich der erste Torschuss der Philippinen bei einer Weltmeisterschaft.

Zum Auftakt in Gruppe A hatten die Philippinen 0:2 gegen die von Inka Grings trainierten Schweizerinnen verloren. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Norwegen dürfen sie noch vom Weiterkommen träumen. Neuseeland bestreitet sein Gruppenfinale gegen die stärker einzuschätzende Schweiz. Es droht das Aus in der Vorrunde.

Nach der etwas schmeichelhaften Führung durch Bolden drückte Neuseeland vehement auf den Ausgleich, vergab aber etliche Gelegenheiten. Die beste hatte in der zweiten Halbzeit Jacqui Hand, die nur den Innenpfosten traf. Kurz darauf wurde ihr vermeintliches Kopfball-Tor zum 1:1 nach einer Videobeweis-Entscheidung wegen Abseits aberkannt.

90. Minute Die Überraschung ist perfekt – die Ausgangslage für die Nati spitzt sich zu Unglaublich! Die Philippinen gewinnen gegen überlegene Neuseeländerinnen. So spitzt sich auch die Ausgangslage für die Nati zu. Aktuell stehen drei Teams mit drei Punkten da (Neuseeland, Philippinen und die Schweiz). Selbst ein Sieg der Schweiz über Norwegen würde der Nati noch nicht für die vorzeitige Achtelfinal-Quali reichen. Und auch Norwegen wäre trotz einer Niederlage immer noch im Rennen. Egal, was die Schweiz heute also gegen Norwegen spielt – der Krimi um die Achtelfinal-Quali wird im letzten Gruppenspiel entschieden.

90. Minute Die Uhr tickt Neuseeland bekommt fünf Minuten obendrauf, um den Ausgleich noch zu erzielen. Die Neuseeländerinnen drücken, machen und tun. Die Philippinen haben nicht den Hauch einer Chance, doch da der Ball bisher nicht im Netz zappelt, steht es nach wie vor 1:0.

69. Minute Nun läuft alles gegen Neuseeland Aller guter Dinge sind drei. So schien es zumindest. Die Neuseeländerinnen brechen in Ekstase aus, doch der Jubelschrei bleibt ihnen im Hals stecken. Hand nickt Neuseeland nach wunderbarer Vorlage von Wilkinson zum vermeintlichen Ausgleich. Doch: Wilkinson steht bei der Spieleröffnung wenige Zentimeter im Abseits – die Technologie schlüsselt auf. Mit der Schulter stand die Nummer 17 Neuseelands im Offside.

64. Minute Neuseeland scheitert am Aluminium Und wieder! Dieses Mal ist sogar noch knapper als noch wenige Minuten zuvor. Die Nummer 16 von Neuseeland, Hand, eilt im Schnellzugtempo in Richtung philippinisches Tor und bekommt kurz vor der Strafraumgrenze wunderbar einen Ball quergelegt. Hand zögert keine Sekunde und schliesst flach und gefühlvoll ab. Die gegnerische Torhüterin kann dem Ball nur zuschauen und sieht, wie dieser an den linken Pfosten klatscht.

58. Minute Dicke, dicke Chance für Neuseeland Ufffff war das knapp. Das Netz zappelt, doch nur von Aussen. Neuseeland schlägt eine wunderbare Flanke in den gegnerischen Sechzehner. Dort steht die grossgewachsene Wilkinson bereit, den Ball in die Maschen zu köpfen. Sie springt hoch, sehr hoch, erwischt das runde Leder eigentlich ganz gut, doch der Ball fliegt wenige Zentimeter über das Tor.

50. Minute Neuseeland drückt, die Philippinen lauern Die Partie läuft bereits wieder und die Philippinerinnen parkieren mal den Bus vor dem eigenen Strafraum. Neuseeland drückt nun mit aller Vehemenz auf den Ausgleich. Dies gibt den Spielerinnen aus den Philippinen aber auch die Möglichkeit für Konter, noch bleibt ein Konter aber aus.

45. Minute Pausenfazit Das grosse Spektakel bleibt bisher aus. Die grosse Überraschung haben wir aber bereits: Die Philippinien führen gegen Norwegen-Bezwinger Neuseeland.

37. Minute Mini-Ausrufezeichen Neuseeland Die Gastgeberinnen aus Neuseeland kommen ein erstes Mal vielversprechender vor das Tor. Bowen kommt im Strafraum zum Abschluss, dieser zischt aber harmlos links am Tor vorbei.

24. Minute Flanke, Kopf, Tor Wenig bisher passiert in dieser Partie und dann schlagen die Philippinen zu! Die «Filipinas» bekommen im Halbfeld einen Freistoss zugesprochen, schlagen diesen weit in den gegnerischen Strafraum. Die Neuseeländerinnen klären und genügend. Die Philippinerinnen können erneut Flanken, Bolden steht goldrichtig und köpft die Philippinien zum 1:0.

