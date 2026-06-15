Gilbert Gress über die WM: «Der Fussball ist total verrückt geworden» Fussball-Legende Gilbert Gress spricht mit blue Sport über den Fussball von heute, die WM und seine Favoriten. 29.05.2026

Gilbert Gress (84) kann mit seiner einstigen grossen Liebe nicht mehr so viel anfangen. «Ein paar Intellektuelle wollen den Fussball verändern», sagt die Fussball-Legende und lobt Frankreich und die Schweizer Nati.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue News trifft Gilbert Gress bei einem Spiel ehemaliger Schweizer Nationalspieler. Die Fussball-Legende coacht Hottiger, Bickel, Margairaz & Co.

Der ehemalige Schweizer Nati-Trainer traut dem Team von Murat Yakin an der WM sehr viel zu, auch weil viele Nationen wie Deutschland, Brasilien oder Holland früher besser gewesen seien.

Zudem kritisiert Gress die aktuelle Entwicklung im Fussball und ärgert sich über Intellektuelle, die alles auf den Kopf stellen würden. Mehr anzeigen

Gilbert Gress, was trauen Sie der Schweizer Nationalmannschaft an der WM in den USA zu?

Selbstverständlich ganz viel. Ich meine, es ist ja so, dass im Moment sehr viele Nationalmannschaften nicht mehr so stark sind wie früher. Ich denke da nicht an die Schweiz. Ich denke da an Holland, Deutschland oder Brasilien. Diese Nationalteams waren früher besser. Also ich meine, die Weltmeisterschaft ist schon offen, da dürfen viele Nationen hoffen, und dazu gehört auch die Schweiz.

Aber geben Sie mir recht, wenn ich sage, dass Ihre Franzosen von Jahr zu Jahr besser werden?

Ja, das stimmt schon. Eigentlich überrascht mich diese Entwicklung schon. Aber Frankreich zählt für mich zusammen mit Spanien zu den grossen Favoriten auf den Titel. Und dann gibts wie immer eine Überraschungsmannschaft, gell, vielleicht ist das jetzt ja die Schweiz.

Das Team von Murat Yakin kann es also bis ins Halbfinale schaffen?

Wir hoffen es. Ob die Nati dann so weit kommt, werden wir sehen. Aber vor dem Anpfiff ist jedes Spiel offen. Alles ist möglich. Gell!

In den USA spielen nun erstmals 48 Nationen um den Titel...

... ach, der Fussball ist total verrückt geworden! Wenn ich sehe, was da so alles abgeht. Mit den Schiedsrichtern und dem VAR. Elfmeter, dann wieder kein Elfmeter. Also ich meine, bei Eckbällen zum Beispiel, da könnten Schiedsrichter locker drei Elfmeter pro Spiel pfeifen. Oder bei Einwürfen. Da sind mittlerweile neun von zehn Foul-Einwürfe, aber niemand reagiert, niemand pfeift. Da sind im Fussball ein paar Intellektuelle, die alles ändern wollen. Das finde ich derzeit nicht gut, es ist ein bisschen wie eine Karikatur.

Also, Sie hätten lieber wieder 24 Teams?

Natürlich. Es werden jetzt so viele Spiele.

Wo schauen sie?

Irgendwo in Frankreich. Wo genau, lasse ich mir noch offen.

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