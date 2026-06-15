Der irakische Fussballprofi Aymen Hussein musste in seinem Leben viele Schicksalsschläge überwinden. (Archivbild) Bild: Aijaz Rahi/AP/dpa

Die WM-Ambitionen der Iraker ruhen auf Stürmer Aymen Hussein. Hinter seinem Aufstieg steckt eine Geschichte voller Schmerz und Verlust. Früh verliert der Offensivspieler seinen Vater und Bruder.

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Wenn Iraks WM-Hoffnung Aymen Hussein über sein Leben spricht, stehen nicht Tore und Titel im Mittelpunkt, sondern Verlust und Leid. Der Nationalstürmer verlor als Kind seinen Vater, später wurde sein Bruder entführt. Trotzdem kämpfte sich Hussein an die Spitze des irakischen Fussballs und schoss sein Land mit dem entscheidenden Treffer gegen Bolivien erstmals seit 40 Jahren wieder zu einer Weltmeisterschaft.

Kurz vor dem WM-Auftakt gegen Norwegen an diesem Mittwoch (00.00 Uhr) blickt Hussein auf die schlimmsten Momente seines Lebens zurück. «Er ging einkaufen, um Baumaterialien für unser neues, im Bau befindliches Haus zu besorgen. Wenige Stunden später erhielten wir einen Anruf mit der Nachricht: Ihr Vater wurde getötet und seine Leiche befindet sich im Krankenhaus», berichtete Hussein im Interview des Senders Al Jazeera.

Hussein war damals gerade einmal zwölf Jahre alt.«Zuerst konnten wir es nicht glauben. Doch dann gingen wir ins Krankenhaus und fanden dort den Leichnam meines Vaters vor. Es war eine Katastrophe für uns alle», erzählte der 30-Jährige weiter.

Bei der Einreise mehrere Stunden befragt

Ein paar Jahre später wurde dann auch noch sein Bruder entführt. «Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Ich habe beschlossen, mit dem Fussballspielen aufzuhören, um für meine Familie zu sorgen, aber meine Mutter hat sich geweigert. Sie hat mich gebeten, weiterzuspielen», berichtete Hussein, der selbst bei der Einreise in die USA noch Hürden überwinden musste und von der Grenzschutzbehörde stundenlang befragt wurde.

Trotz aller Rückschläge steht der 30-Jährige nun vor dem grössten Turnier seiner Karriere. Frankreich und Senegal heissen die weiteren Gruppengegner. «Aymen ist ein Name, der keiner Vorstellung bedarf. Seine Leistungen sprechen für sich, nicht nur im Irak, sondern in der gesamten Region und im arabischen Fussball. Wir erwarten viel von ihm», sagte der irakische Torhüter Jalal Hassan.

Fussball FIFA WM 2026: Gruppe I: Irak - Norwegen Di 16.06. 23:45 - 02:00 ∙ SRF zwei ∙ 135 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



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