Die Philippinen setzen sich gegen Neuseeland überraschend mit 1:0 durch und sorgen so dafür, dass sich die Ausgangslage in der Gruppe der Nati zuspitzt. Aktuell stehen drei Teams mit drei Punkten da (Neuseeland, Philippinen und die Schweiz). Selbst ein Sieg der Schweiz über Norwegen würde der Nati noch nicht für die vorzeitige Achtelfinal-Quali reichen. Und auch Norwegen wäre trotz einer Niederlage immer noch im Rennen. Egal, was die Schweiz heute also gegen Norwegen spielt – der Krimi um die Achtelfinal-Quali wird im letzten Gruppenspiel entschieden.