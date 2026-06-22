Nicht nur die Schweizer Nationalmannschaft nutzt die Hydration Breaks für taktische Justierungen Keystone

Die Hydration Breaks sorgen an der WM 2026 für viel Kritik. Der tatsächliche Einfluss auf den Spielverlauf muss aber erst noch nachgewiesen werden.

Eingeführt wurden die sogenannten «Hydration Breaks» respektive «Cooling Breaks» 2014 an der WM in Brasilien. Waren sie seither nur bei Spielen unter grosser Hitze vorgesehen, gehören sie 2026 fix zum Ablauf. Ein Unterbruch pro Halbzeit, unabhängig davon, ob eine Partie am Nachmittag bei brütender Hitze oder am Abend in einem klimatisierten Stadion ausgetragen wird.

Für die Fernsehsender mit Übertragungsrechten bieten diese dreiminütigen Pausen selbstverständlich die Gelegenheit, möglichst viel Werbung auszustrahlen. So erwartet unter anderem das britische TV-Netzwerk ITV die kommerziell erfolgreichste Fussballübertragung seiner Geschichte. Die Werbeeinnahmen sind 30 Prozent höher als bei der EM 2024.

Die FIFA schreibt den Sendern vor, 30 Sekunden vor Ende der Pause wieder zum Spiel zurückzukehren. Eine Regel, gegen die der US-Sender FOX bereits im Eröffnungsspiel verstossen hat.

Entscheidender Hydration-Break bei Schweizer Nati-Spiel

Die Pausen würden, so der Vorwurf, den Rhythmus des Spiels unterbrechen. Eine Mannschaft, die unter Druck steht und vom Gegner dominiert wird, kann sich erholen, während der Trainer taktische Anpassungen vornehmen kann. Die schärfsten Kritiker monieren, die Aufteilung in vier Viertel wie beim Basketball oder American Football verfälsche die charakteristischen Eigenheiten des Fussballs.

Dies war auch die Kritik von Sergej Barbarez nach dem Sieg der Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina in Los Angeles im zweiten Gruppenspiel. Nach 70 Minuten stand es noch 0:0, als Nati-Coach Murat Yakin im Hydration-Break gleich drei frische Kräfte brachte (Manzambi, Sow und Vargas kamen für Ndoye, Aebischer und Rieder).

Trainer nutzen den Hydration-Break für Ansprachen und Anweisungen. Stört das den Spielrhythmus? KEYSTONE

Prompt schlug es daraufhin im bosnischen Tor viermal ein. «Bis zu diesem Cooling-Break lief es gut für uns. Diese Pause hat das Spiel gedreht», ärgerte sich der bosnische Nationaltrainer Barbarez daraufhin an der Medienkonferenz.

Sein Schweizer Gegenüber gab sich zufrieden. Murat Yakin und sein Team antizipierten, dass die Bosnier den zweiten Hydration-Break als taktische Pause nutzen würden. Der Dreifachwechsel wurde deshalb absichtlich hinausgezögert.

«Wir wussten, dass das ein wichtiges taktisches Element werden könnte. So wollten wir dem Gegner nicht fünf Minuten vorher zeigen, welche Taktik wir wählen», erklärte Yakin. Gut möglich also, dass die Schweizer Joker an einer WM ohne Hydration-Break früher in die Partie gekommen wären.

«Eine Minute würde reichen»

Die Analyse der Momentum-Grafik, welche die Dynamik eines Spiels abbildet, scheint Barbarez' Eindruck zu bestätigen. Die Schweiz hatte die Partie vor der ersten Trinkpause (23. Minute) im Griff, danach verschob sich die Tendenz leicht. In der zweiten Halbzeit dominierte zunächst Bosnien-Herzegowina und setzte sich zwischen der 60. und 69. Minute im letzten Drittel der Schweizer fest. Danach veränderten die Pause und Yakins Wechsel die Dynamik spürbar.

Nach Ansicht von Akanji benachteiligt der Unterbruch dennoch die Mannschaft, die gerade dominiert. «Ich habe das Gefühl, dass sie dem Spiel etwas Schwung nimmt. Der Gegner kann durch die Pause Luft holen und Wechsel vornehmen.»

Darüber hinaus ist sich Akanji sicher: «Auch ohne diese Pause wären die Wechsel erfolgt.» Will heissen: Der Einfluss von Manzambi und Vargas wäre mit oder ohne Cooling Break derselbe gewesen.

Besonders die Länge von drei Minuten kritisiert der Vizecaptain der Schweizer Nationalmannschaft, der von der Neuerung «nicht besonders begeistert» ist. «Ich denke, eine Minute würde völlig reichen – auch wenn ich verstehe, dass Werbung gezeigt werden muss.»

Die mit viel Werbung verbundene Hydration Break sorgt bei Fussballfans für Unmut. IMAGO/DeFodi Images

Akanjis Teamkollege Silvan Widmer gehört dagegen zu den Befürwortern, auch wenn er einräumt, dass die Hitze als Argument für die generelle Einführung etwas künstlich wirkt. «Ehrlich gesagt war es nicht besonders heiss (zwischen 22 und 24 Grad – Red.). Wir brauchten diese Pausen nicht wirklich. Aber es ist die Regel dieses Turniers, und ich finde, es ist eine gute Regel», sagte er.

Statistiken relativieren den Eindruck

Die Analyse eines einzelnen Spiels wie Schweiz – Bosnien-Herzegowina reicht allerdings nicht aus, um definitive Schlüsse über den Einfluss der Cooling Breaks auf den Spielverlauf zu ziehen. Deshalb untersuchte «The Athletic», die Sportabteilung der New York Times, die ersten 24 Partien des Turniers.

Nur 14 der 48 analysierten Cooling Breaks führten laut den erweiterten Statistiken des englischsprachigen Mediums zu einer Wende beim Momentum. Zudem lässt sich nicht nachweisen, dass diese Veränderungen in der Spieldynamik ohne den Unterbruch ausgeblieben wären. Der optische Eindruck, den die Cooling Breaks hinterlassen, ist deshalb mit Vorsicht zu geniessen. Klar ist hingegen: Vor allem die Werbepartner profitieren von diesen Pausen.

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