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Wadenverletzung Muheim verpasst das zweite Gruppenspiel gegen Bosnien

SDA

17.6.2026 - 20:21

Miro Muheim fehlt verletzt.
Miro Muheim fehlt verletzt.
Keystone

Miro Muheim verpasst das zweite Schweizer WM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina.

Keystone-SDA

17.06.2026, 20:21

17.06.2026, 20:50

Wie der SFV rund 24 Stunden vor Anpfiff der Partie mitteilte, wird der Abwehrspieler dem Team von Trainer Murat Yakin wegen einer Wadenverletzung nicht zur Verfügung stehen. Das Training am Mittwoch absolvierte er einzeln.

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