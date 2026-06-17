WadenverletzungMuheim verpasst das zweite Gruppenspiel gegen Bosnien
SDA
17.6.2026 - 20:21
Miro Muheim verpasst das zweite Schweizer WM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina.
Keystone-SDA
17.06.2026, 20:21
17.06.2026, 20:50
SDA
Wie der SFV rund 24 Stunden vor Anpfiff der Partie mitteilte, wird der Abwehrspieler dem Team von Trainer Murat Yakin wegen einer Wadenverletzung nicht zur Verfügung stehen. Das Training am Mittwoch absolvierte er einzeln.
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