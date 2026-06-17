Miro Muheim fehlt verletzt. Keystone

Miro Muheim verpasst das zweite Schweizer WM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina.

Keystone-SDA SDA

Wie der SFV rund 24 Stunden vor Anpfiff der Partie mitteilte, wird der Abwehrspieler dem Team von Trainer Murat Yakin wegen einer Wadenverletzung nicht zur Verfügung stehen. Das Training am Mittwoch absolvierte er einzeln.

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