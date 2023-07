Die Schweizer Startelf gegen Norwegen. Bild: Imago

Die Schweizer Nati holt gegen den kriselnden Gruppenfavorit Norwegen dank eines äusserst disziplinierten Auftritts ein 0:0. Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können. Die Spielerinnen in der Einzelkritik.

Bewertungsschlüssel

6 Sackstark

5 Gut

4 Genügend

3 Schwach

2 Sehr schwach

1 Unterirdisch

Note der Redaktion 5.5 Torhüterin Gaëlle Thalmann

In der 55. Minute zeigt Thalmann eine starke Parade, in der 75. Minute eine noch bessere Doppelparade. Die 37-Jährige ist auch in ihrem 107. Länderspiel ein sicherer Rückhalt. Bei hohen Flankenbällen tut sich Thalmann das eine oder andere mal schwer. Das liegt vor allem daran, dass sie nur 1.70 Meter gross ist, 13 Zentimeter kleiner als Yann Sommer, der letzte Saison seiner Grösse wegen von manch einem Experten als zu klein befunden wurde, um ein absoluter Spitzentorhüter zu sein.

Note der Redaktion 5 Rechte Aussenverteidigerin Eseosa Aigbogun

Abgesehen von einem Harakiri-Fehlpass in der 54. Minute, der eine gefährliche Norwegen-Chance einleitet, zeigt Aigbogun ein starkes Spiel. Sie ist robust in den Zweikämpfen, spielt mutig hinten raus und ihr Tackling in der 69. Minute ist Klasse.

Note der Redaktion 5 Innenverteidigerin Noelle Maritz

Weil die zuletzt stark aufspielende Abwehrchefin Luana Bühler verletzt ausfällt, spielt Maritz nicht als Linksverteidigerin, sondern im Abwehrzentrum. Kein Problem für die Arsenal-Spielerin, die mit gepflegtem Aufbauspiel punktet. Einzig in der 24. Minute ist zu sehen, dass ihre Grösse – die 27-Jährige ist nur 1.65 Meter gross – bei hohen Flankenbällen zum Problem werden könnte. Doch die Norwegerinnen können dies nicht ausnutzen, auch weil Maritz mit cleverem Stellungsspiel vieles wettmachen kann.

Note der Redaktion 5.5 Innenverteidigerin Julia Stierli

Weil mit Viola Calligaris und Luana Bühler zwei Innenverteidigerinnen ausfallen, steht Stierli erneut in der Startelf. Von Nervosität ist nichts mehr zu spüren und so legt die FCZ-Verteidigerin im Vergleich zum Auftaktspiel gegen die Philippinen eine Schippe drauf. Stark, wie sie kurz nach der Pause ihre Gegenspielerin beim Abschluss noch entscheidend stört – und ihr Monstertackling in der 55. Minute ist Extraklasse. Die 26-jährige Physiotherapeutin macht ein starkes Spiel, hat aber im Spielaufbau noch Steigerungspotential.

Note der Redaktion 5 Linke Aussenverteidigerin Nadine Riesen

Die 23-Jährige rückt nach dem Ausfall von Bühler in die Startelf – sie zeigt keinerlei Anlaufschwierigkeiten. In der ersten Halbzeit verspürt die FCZ-Spielerin grossen Offensivdrang und gefällt mit ihrer mutigen Spielweise. In der 33. Minute avanciert sie beinahe noch zur Torschützin, doch ihre Flanke klatscht an die Torumrandung. Typisch Riesen ist auch, dass sie keinen Ball verloren gibt. So wird sie etwa in der 72. Minute von Wälti lanciert, kann die Kugel nicht richtig kontrollieren, setzt dann aber sofort nach und unterstützt Reuteler bei der Balleroberung.

Note der Redaktion 5.5 Rechte Mittelfeldspielerin Coumba Sow

11,9 Kilometer hat Sow gegen Norwegen abgespult, mehr als alle anderen Akteurinnen auf dem Platz. So überrascht es auch nicht, dass Sow viele Bälle erobert und mehrere Angriffe lanciert. Verliert sie den Ball doch einmal, so schaltet sie sofort in den Verteidigungsmodus. Ihr Schnittstellenpass auf Crnogorcevic in der 32. Minute ist herausragend. Sow stellt sich voll und ganz in den Dienst des Teams, doch in der 8. und 94. Minute hätte man sich gewünscht, dass sie auch mal selbst in den Abschluss geht, anstatt eine vermeintlich noch besser positionierte Mitspielerin zu suchen.

Note der Redaktion 6 Zentrale Mittelfeldspielerin Lia Wälti

Wow, was für eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Auftaktspiel. Am Ball strahlt die Kapitänin selbst in den grössten Drucksituationen nichts als Ruhe aus und findet immer einen Ausweg – Fehlpässe kennt sie nicht. Auch stopft die Arsenal-Spielerin, die nach ihrer langen Verletzungspause erst ihr zweites Spiel bestreitet, immer wieder Löcher. So etwa in der 66. Minute, als sie im eigenen Sechzehner Barça-Star Caroline Graham Hansen stoppt, die Riesen und Reuteler mit einer Finte stehen lässt und in den Abschluss gehen will. Auch ist Wälti Gold wert, wenn es darum geht, das Spiel auch mal zu beruhigen – da zahlt sich die Erfahrung von über 100 Länderspielen aus. Die 30-Jährige ist in dieser Verfassung unverzichtbar für die Nati.

Note der Redaktion 4.5 Linke Mittelfeldspielerin Géraldine Reuteler

Nach 53. Sekunden spielt Reuteler fast von der Mittellinie aus einen Rückpass, der gleich zu einer ersten Ecke für Norwegen führt. Es bleibt der einzige grobe Schnitzer von Reuteler, die äusserst diszipliniert auftritt und viel wertvolle Defensivarbeit leistet. Dass sie auch über hervorragende Offensivqualitäten verfügt, kommt aber kaum zum Vorschein. Abgesehen von einem frechen, aber letztlich ungefährlichen Abschluss in der 72. Minute kann sie kaum Akzente setzen im Angriffsspiel der Schweizerinnen. In der 78. Minute wird die 24-jährige Frankfurt-Spielerin ausgewechselt.

Note der Redaktion 5 Rechte Flügelspielerin Seraina Piubel

Piubel legt los wie die Feuerwehr und ist in der ersten halben Stunde die auffälligste Akteurin auf dem Platz. Sie erobert Bälle, setzt ihre Mitspielerinnen mit klugen Pässen in Szene und strahlt so viel Gefahr aus. Diese Pace kann die 23-jährige FCZ-Spielerin aber nicht ewig aufrechterhalten. In der 63. Minute nimmt sie mit dem Ball am Fuss Fahrt auf, verpasst dann aber den richtigen Moment fürs Abspiel und so versandet ein vielversprechender Konter. Fünf Minuten später zögert sie einen Moment und spielt dann hintenrum, anstatt den Abschluss zu suchen. Nicht gut sieht Piubel in der 50. Minute aus, da entwischt ihr bei einem Eckball die Gegenspielerin viel zu einfach und prompt wird es gefährlich. In der 88. Minute geht sie vom Platz und macht Terchoun Platz.

Note der Redaktion 5 Mittelstürmerin Ana-Maria Crnogorcevic

Wenn du dich schon immer gefragt hast, was es bedeutet, sich aufopferungsvoll in den Dienst der Mannschaft zu stellen, dann hat dir Ana-Maria Crnogorcevic diese Frage nun beantwortet. Die Stürmerin verschiebt von einer Seite zur anderen und glänzt gegen Norwegen vor allem mit Defensivaktionen. Mehrmals klärt sie bei Eckbällen der Norwegerinnen mit dem Kopf und in der 85. Minute steht sie auch bei einem Freistoss goldrichtig und verhindert so das drohende Gegentor. In der Offensive läuft es der Schweizer Rekordtorjägerin noch nicht ganz wunschgemäss. In der 16. Minute müsste sie Reuteler lancieren, anstatt den Pass auf Piubel zu suchen. In der 32. Minute sticht sie zwar gut in die Tiefe, ihr Abschluss landet aber nur im Aussennetz – da wäre noch mehr drin gelegen. Stark dann, wie sie sich in der 92. Minute am Flügel zwischen zwei Norwegerinnen durchtankt und auf Terchoun flankt, die mit ihrem Kopfball beinahe für den Lucky Punch sorgt.

Note der Redaktion 5 Linke Flügelspielerin Ramona Bachmann

In der 7. Minute trifft der PSG-Profi den Ball nicht optimal, ansonsten hätte sie an dieser WM ihren zweiten Treffer verbucht. Bachmann lässt sich immer wieder ins Mittelfeld zurückfallen, um von dort Angriffe zu lancieren und dann im Sprint nachzurücken. In der 64. Minute gibt es eine dieser typischen Bachmann-Momente, mit dem Ball am Fuss nimmt sie Tempo auf, läuft auf die Abwehr zu und geht dann in den Abschluss – leider verfehlt sie das Ziel knapp. Herrlich anzusehen ist ihr Aussenristpässchen auf Piubel, die einen Ticken zu spät kommt und deshalb den Ball nicht mehr optimal aufs Tor bringt. Wird die Schweizer Nati gefährlich, so ist Bachmann meist nicht weit weg. Schön auch, dass sich die 32-Jährige nicht zu schade ist, auch immer wieder in der Defensive auszuhelfen. In der 93. Minute hat sie Feierabend, für die letzten Sekunden darf Marion Rey an ihrer Stelle agieren.

Eingewechselte Spielerinnen

Note der Redaktion – Ab 78. Minute für Géraldine Reuteler Sandrine Mauron

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note der Redaktion – Ab 88. Minute für Seraina Piubel Meriame Terchoun

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note der Redaktion – Ab 93. Minute für Ramona Bachmann Marion Rey

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Telegramm

Schweiz – Norwegen 0:0

Waikato Stadium, Hamilton. – 10'769 Zuschauer. – SR Frappart (FRA).

Schweiz: Thalmann; Aigbogun, Stierli, Maritz, Riesen; Sow, Wälti, Reuteler (78. Mauron); Piubel (88. Terchoun), Crnogorcevic, Bachmann (93. Rey).

Norwegen: Mikalsen; Bjelde (88. Lund), Mjelde, Harviken, Tuva Hansen (73. Sonstevold); Leonhardsen Maanum, Bøe Risa (88. Engen), Reiten; Eikeland (57. Caroline Hansen), Roman Haug (73. Saevik), Bosshard Havi.

Bemerkungen: Schweiz ohne Bühler (verletzt). Norwegen ohne Hegerberg (verletzt). Keine Verwarnungen.