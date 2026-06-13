Das trauen Nati-Legenden der Schweiz an der WM zu Wie weit kommt die Schweiz an der WM in den USA, Kanada und Mexiko? 29.05.2026

Wie weit schafft es die Schweiz bei der WM 2026? blue News hat bei ehemaligen Nati-Spielern nachgefragt. Und die Erwartungen der Legenden schwanken zwischen gross und riesig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor der Weltmeisterschaft wollte blue News von ehemaligen Nati-Spielern wissen, was sie die der Schweiz zutrauen.

Die Erwartungshaltung der ehemaligen Fussballer ist gross.

Zwei ehemalige Stars trauen der Nati in Amerika gar den ganz grossen Wurf zu. Mehr anzeigen

Die Schweizer Nati reist mit breiter Brust an die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Die Erwartungen an die Mannschaft von Murat Yakin sind aber wohl so hoch wie noch nie.

Das zeigt sich auch bei diversen ehemaligen Nati-Spielern, die blue News wenige Wochen vor dem WM-Start bei einem Legendenspiel im Wallis getroffen hat.

Bregy und Margairaz mutig

«Es ist auch ein bisschen Glückssache, auf wen du triffst», weiss der frühere Verteidiger Dominique Herr. «Aber ab dem Viertelfinal ist alles möglich», fügt er an. Auch Roger Wehrli (69 Nati-Spiele) sagt: «In den Viertelfinal kommen sie. Da bin ich sicher.»

Noch optimistischer zeigt sich Xavier Margairaz. Der 18-fache Nati-Spieler sagt: «Ich hoffe, dass wir Weltmeister werden! Sie haben viel Qualität in der Mannschaft und eine super Stimmung.»

So siehts auch Georges Bregy. Er tippt im Legenden-Talk auf den Final und sagt: «Ob Frankreich, Brasilien oder Deutschland, wen wir im Final schlagen, ist mir egal.»

FCB-Legende tippt auf Halbfinal

«Ich glaube, jetzt ist langsam Zeit für diesen Halbfinal und ich traue es ihnen zu», sagt FCB-Legende Erni Maissen. Denn: «Wir haben hervorragende Nachwuchsspieler wie zum Beispiel Manzambi. Ich glaube, so gut wie jetzt war die Nati schon lange nicht mehr.»

Etwas weniger euphorisch klingt es beim 26-fachen Nati-Spieler Karl Engel: «Der Achtelfinal ist Pflicht.» Er erwarte allerdings mehr, denn das Team habe den Massstab hochgesetzt.

Ob die heutigen Nati-Stars die hohen Erwartungen ihrer Vorgänger erfüllen können, zeigt sich ab dem 13. Juni. Dann steht für die Schweiz das erste Gruppenspiel gegen Katar an.

Bei Legenden nachgefragt: Wer sind die besten Nati-Spieler aller Zeiten? In der Geschichte der Schweizer Nati gab es viele Spieler, die ihre Spuren hinterlassen haben. Leicht tun sich die Nati-Legenden bei dieser Frage nicht, dennoch nennen sie einige Namen. 29.05.2026