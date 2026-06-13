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Eine gute Wahl? Wenn du diesen Song hörst, dann hat die Nati ein Tor geschossen

Patrick Lämmle

13.6.2026

Jubelt die Schweizer Nati auch an der WM?
Jubelt die Schweizer Nati auch an der WM?
Keystone

Man kennt es aus dem Eishockey, jetzt zieht der Fussball nach. An der diesjährigen WM hat jedes Team eine eigene Torhymne. Und für welchen Song hat sich die Nati entschieden?

Patrick Lämmle

13.06.2026, 17:46

13.06.2026, 17:48

Heute startet die Nati um 21.00 Uhr Schweizer Zeit ins WM-Abenteuer. Gegen Katar käme alles andere als ein Sieg einer Enttäuschung gleich, Temperaturen von über 30 Grad hin oder her. Und für einen Sieg braucht es bekanntlich Tore – oder zumindest eins. 

WM-Auftakt bei 32 Grad. Katar-Spiel wird zur Hitze-Schlacht – das sagen Yakin und Xhaka

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Sollte die Nati die Pflicht erfüllen, so bekommen die Fans also mindestens einmal die Schweizer Torhymne zu hören. Denn an der diesjährigen WM in den USA, Mexiko und Kanada durfte jedes Team einen Song auswählen, dessen Refrain nach einem Tor abgespielt wird. Im Eishockey längst bekannt, ist das an einer Fussball-WM ein Novum.

Die Schweizer Nati hat sich für «Freed from Desire» (Befreit von Verlangen) von der italienischen Sängerin Gala entschieden. Somit sorgt Italien an der diesjährigen WM hoffentlich doch noch für die Musik, denn das würde bedeuten, dass die Schweizer Männer-Nati einen guten Job macht. Und so hört sich der Refrain an, den wir so oft wie nur möglich hören wollen.

Eine gute Wahl? Oder hättest du dir einen anderen Song gewünscht?

Die Schweizer Nationalhymne

Und hier noch für alle Fussball-Fans, die bei der Nationalhymne mitsingen wollen, den Text aber nicht mehr ganz präsent haben.

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