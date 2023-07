1:0-Sieg gegen Norwegen: Neuseeland eröffnet das Turnier mit einem Paukenschlag. Imago

Ausser Kolumbien und Südkorea haben an der WM alle Teams ihren ersten Auftritt hinter sich. Wer hat überzeugt, wer enttäuscht, wer überrascht – und wie steht es um die Nati? Hier sind die Tops und Flops des 1. Spieltags.

Das fiel am 1. Spieltag auf

🐺 Keine Rudelbildungen: Wird bei den Männern gefühlt jeder zweite Schiedsrichterentscheid heftig diskutiert und der Unparteiische von einer Horde aufgebrachter Spieler umzingelt, so nehmen die Frauen die Entscheide der Referees meist stoisch hin. Wie erfrischend, denn es gibt nichts Nervigeres als das ewige Rumgejammer nach einem Pfiff.

📺 VAR-Neuheit: Die Schiedsrichter*innen sind angehalten, nach dem Betrachten der TV-Bilder ihren Entscheid zu begründen. Eine wunderbare Sache, die man sich bei allen Fussballspielen wünschen würde.

🪄 Brasilien zaubert: Die Seleção zählt bestenfalls zum erweiterten Favoritenkreis. Was die Brasilianerinnen bei ihrem 4:0-Sieg im Auftaktspiel gegen Panama zeigen, ist durchs Band überzeugend. Der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 wird wohl in keinem WM-Rückblick fehlen – ein Gedicht von einem Tor.

Brasiliens Zaubertor gegen Panama Das 3:0 Brasiliens gegen Panama ist eine Augenweide. 24.07.2023

Diese Teams haben überzeugt

🇯🇵 Japan: Seit Jahren gehören die Japanerinnen zur Weltspitze. 2011 holten die Nadeshiko den WM-Titel, 2015 stand Japan erneut im Final, unterlag dort aber den USA. An der WM 2019 setzte es im Achtelfinal eine ganz bittere 1:2 Niederlage gegen die späteren Vize-Weltmeisterinnen aus den Niederlanden ab. 2023 zündet Japan schon am 1. Spieltag ein Feuerwerk und zerlegt Sambia in seine Einzelteile.

🇺🇸 USA: Die Amerikanerinnen starten die Mission Titel-Hattrick mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Vietnam. Die US-Girls haben von Beginn an alles im Griff und daran ändert sich bis zum Schlusspfiff nichts. Einzig die Chancenverwertung ist noch nicht weltmeisterlich.

🇩🇪 Deutschland: Marokko hat in der WM-Vorbereitung drei Testspiele bestritten: 0:0 gegen Italien, 0:0 gegen die Schweiz und 0:1 gegen Jamaika. Und dann kommt das vor der WM in der Presse angezählte Deutschland und haut den Marokkanerinnen sechs Buden rein. Den Vize-Europameisterinnen aus Deutschland ist an dieser WM einiges zuzutrauen.

Diese Teams haben enttäuscht

🇳🇴 Norwegen: Nach der herben Enttäuschung an der EM im vergangenen Jahr startet Gruppenfavorit Norwegen auch an der WM mit einer Pleite. Gegen die Co-Gastgeberinnen aus Neuseeland setzt es eine 0:1-Niederlage ab. Gegen die Schweiz steht Norwegen damit bereits gewaltig unter Druck.

🇫🇷 Frankreich: Les Bleues gehören zu den Mitfavoritinnen im Kampf um den WM-Titel. Im Startspiel werden sie den hohen Erwartungen nicht gerecht, die Nullnummer gegen Jamaika kommt einer Enttäuschung gleich. Aber vergessen wir nicht, Weltmeister Argentinien startete an der WM der Männer gar mit einer 1:2-Niederlage gegen Saudi-Arabien ins Turnier. Kurz: Wer das letzte Spiel des Turniers gewinnt, ist der Champion.

🇿🇲 Sambia: In der Vorbereitung auf die WM spielt Sambia Ende Juni 3:3 gegen die Schweiz, eine paar Tage später feiert das Team rund um die pfeilschnelle Barbra Banda gar einen 3:2-Sieg gegen Deutschland. Im Spiel gegen Japan ist rein gar nichts von dieser Offensivpower zu sehen, Sambia geht sang- und klanglos mit 0:5 unter und steht deshalb bereits nach dem 1. Spieltag mit dem Rücken zur Wand.

Diese Teams haben positiv überrascht

🇳🇿 Neuseeland: Die Co-Gastgeber aus Neuseeland haben seit 2022 von 12 Spielen nur eines gewinnen können (2:0 gegen Vietnam), neunmal ging Neuseeland als Verlierer vom Platz. Auch deshalb feierten die Spielerinnen den 1:0-Sieg im Eröffnungsspiel gegen Norwegen als hätten sie gerade den WM-Titel gewonnen.

🇭🇹 Haiti: Da waren sich die meisten Experten und Expertinnen einig: England wird Haiti problemlos aus dem Weg räumen. Doch die Lionesses beissen sich an den in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 53 klassierten Haitianerinnen die Zähne aus. Zwar gewinnt England dank eines Elfmetertors in der 29. Minute 1:0 und weist am Ende 75 Prozent Ballbesitz auf, ganz so klar war die Angelegenheit aber nicht. Haiti lässt nur wenige Chancen zu und kommt in der 81. Minute zu einer Grosschance, die Mary Earps mit einer Glanzparade zunichte macht.

🇧🇷 Brasilien: Dass die Südamerikanerinnen viel Ballgefühl mitbringen, das ist keine Überraschung. Die Art und Weise, wie Brasilien Panama mit 4:0 abfertigt, ist dennoch beeindruckend. Ins Rampenlicht spielt sich dabei die 23-jährige Ary Borges, die bei ihrem ersten WM-Auftritt gleich einen Hattrick erzielt und den Assist beim Traumtor zum 3:0 liefert. In der 75. Minute macht Borges Platz für Fussball-Legende Marta.

So schätzt blue News die Chancen der Nati ein

🇨🇭 Die Nati ist erfolgreich ins Turnier gestartet, der erwartete Sieg gegen die Philippinen ist Tatsache. Nun treffen die Frauen von Inka Grings am Dienstag (10 Uhr) im zweiten Gruppenspiel auf Norwegen, das nach der Startspielpleite gegen Neuseeland bereits unter Druck steht. Die Schweiz sollte mutig auftreten und bei eigenen Angriffen besser nachrücken als im Startspiel, oft fehlte bei Flanken die Präsenz in der Box. Ein Führungstor wäre gegen die verunsicherten Norwegerinnen Gold wert – deshalb sollte sich die Schweiz auch nicht in der eigenen Platzhälfte verbarrikadieren, sondern auf Sieg spielen.



Die Prognose von blue News: Die Schweiz spielt gegen Norwegen 1:1.