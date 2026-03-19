Murat Yakin erklärt, weshalb Noah Okafor erneut nicht für die Nati aufgeboten wurde 19.03.2026

Murat Yakin setzt in seinem Aufgebot für die Länderspiele in Basel gegen Deutschland und in Oslo gegen Norwegen auf bewährte Kräfte. Kein Debütant wird nominiert.

Trainer Murat Yakin hat sein Aufgebot für die anstehenden Länderspiele gegen Deutschland und Norwegen bekanntgegeben. Aufgeboten wurden 26 Akteure. Im Vergleich zu den letzten WM-Qualifikationspartien nahm Nationaltrainer Murat Yakin nur wenige Änderungen vor. Mit Remo Freuler und Denis Zakaria sind zwei Routiniers wieder dabei, die zuletzt wegen Verletzungen gefehlt hatten. Alvyn Sanches kehrt erstmals seit seinem im März 2025 beim Länderspiel-Debüt in Nordirland erlittenen Kreuzbrandriss in den Kreis des Nationalteams zurück.

Ebenfalls wieder selektioniert wurden Eray Cömert, Ardon Jashari und Joël Monteiro sowie erstmals seit November 2024 auch Filip Ugrinic.

In den beiden Top-Partien gegen Deutschland (am 27. März) und in Norwegen (am 31. März) fehlt weiterhin Noah Okafor von Leeds United. Okafor war in den letzten fünf Wochen verletzt, ansonsten, so Yakin, wäre er diesmal wieder dabei gewesen.

Das Nati-Aufgebot

Das erste Aufgebot im WM-Jahr 2026 🙌⚽️

La première sélection dans l'année de la Coupe du monde 2026

Le prime convocazioni nell'anno dei Mondiali 2026#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi #lanaticunvus pic.twitter.com/suBeg6SX5Q — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) March 19, 2026

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