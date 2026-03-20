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«Vom Reisepass inspiriert» Wie gefällt dir das neue Auswärts-Shirt der Nati?

Patrick Lämmle

20.3.2026

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus
So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das neue Auswärts-Trikot der Schweizer Nationalteams ist da.

Das neue Auswärts-Trikot der Schweizer Nationalteams ist da.

Bild: SFV

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert.

Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert.

Bild: SFV

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Dabei orientiert sich das Auswärts-Shirt am Design der Innenseiten des Passes, die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt.

Dabei orientiert sich das Auswärts-Shirt am Design der Innenseiten des Passes, die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt.

Bild: SFV

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Nati-Captain Granit Xhaka sagt: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.»

Nati-Captain Granit Xhaka sagt: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.»

Bild: SFV

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das Shirt ist auch bei Lichteinstrahlung in der Dunkelheit ein echter Hingucker.

Das Shirt ist auch bei Lichteinstrahlung in der Dunkelheit ein echter Hingucker.

Bild: SFV

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Hier noch einmal ein Blick auf das ganze Shirt.

Hier noch einmal ein Blick auf das ganze Shirt.

Bild: SFV

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das neue Auswärts-Trikot ist ab dem 24. März im Official Fanshop Ochsner Sport, im ausgewählten Fachhandel und auf PUMA.com erhältlich.

Das neue Auswärts-Trikot ist ab dem 24. März im Official Fanshop Ochsner Sport, im ausgewählten Fachhandel und auf PUMA.com erhältlich.

Bild: SFV

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Am 31. März laufen die Nati-Stars beim Auswärtsspiel gegen Norwegen erstmals in diesem Trikot auf.

Am 31. März laufen die Nati-Stars beim Auswärtsspiel gegen Norwegen erstmals in diesem Trikot auf.

Bild: SFV

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus
So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das neue Auswärts-Trikot der Schweizer Nationalteams ist da.

Das neue Auswärts-Trikot der Schweizer Nationalteams ist da.

Bild: SFV

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert.

Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert.

Bild: SFV

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Dabei orientiert sich das Auswärts-Shirt am Design der Innenseiten des Passes, die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt.

Dabei orientiert sich das Auswärts-Shirt am Design der Innenseiten des Passes, die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt.

Bild: SFV

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Nati-Captain Granit Xhaka sagt: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.»

Nati-Captain Granit Xhaka sagt: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.»

Bild: SFV

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das Shirt ist auch bei Lichteinstrahlung in der Dunkelheit ein echter Hingucker.

Das Shirt ist auch bei Lichteinstrahlung in der Dunkelheit ein echter Hingucker.

Bild: SFV

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Hier noch einmal ein Blick auf das ganze Shirt.

Hier noch einmal ein Blick auf das ganze Shirt.

Bild: SFV

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das neue Auswärts-Trikot ist ab dem 24. März im Official Fanshop Ochsner Sport, im ausgewählten Fachhandel und auf PUMA.com erhältlich.

Das neue Auswärts-Trikot ist ab dem 24. März im Official Fanshop Ochsner Sport, im ausgewählten Fachhandel und auf PUMA.com erhältlich.

Bild: SFV

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Am 31. März laufen die Nati-Stars beim Auswärtsspiel gegen Norwegen erstmals in diesem Trikot auf.

Am 31. März laufen die Nati-Stars beim Auswärtsspiel gegen Norwegen erstmals in diesem Trikot auf.

Bild: SFV

Puma und der Schweizerische Fussballverband (SFV) präsentieren das neue Auswärts-Trikot der Schweizer Nationalteams. Wie gefällt dir der neue Look?

Patrick Lämmle

20.03.2026, 09:00

20.03.2026, 09:53

«Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert. Dabei orientiert sich das Away-Shirt am Design der Innenseiten des Passes, die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt. So soll der Pass zum Reisen einladen – ebenso wie das Trikot, das die Nationalteams auf ihren Reisen begleitet», heisst es in einer Medienmitteilung des SFV.

Nati-Captain Granit Xhaka sagt: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.»

Nati-Spielerin Smilla Vallotto ergänzt: «Das Shirt hat mich sofort begeistert. Mit seiner Frische und den dynamischen Farben hat es eine starke Energie. Das Design spricht eine Generation an, die mutig, schnell und kreativ sein will. Genau so möchte ich mich auf dem Platz fühlen.»

Das Heim-Trikot ist schon länger auf dem Markt

So sieht das neue Trikot der Schweizer Fussball Nationalmannschaften aus

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03.12.2025

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