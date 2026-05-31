Mit dem Testspiel gegen Jordanien schliesst das Schweizer Nationalteam am Sonntag den ersten Teil der WM-Vorbereitung ab. Hier bist du live dabei.
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Liveticker
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Liveticker beendet
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Xhaka versucht es aus der zweiten Reihe
Nach einem Dribbling von Ndoye auf der rechten Seite spielt Manzambi Xhaka in zentraler Position an der Strafraumgrenze frei. Der Captain probiert es mit dem linken Fuss, doch sein Schuss geht knapp über die Latte.
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Nati fehlt noch die entscheidende Idee
Das Team von Murat Yakin kontrolliert in der Anfangsphase der Partie das Spielgeschehen. Bislang fehlt allerdings noch die zündende Idee im letzten Drittel des Feldes, um vor das Tor Jordaniens zu kommen.
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Jordanien mit dem ersten Abschluss
Die erste gute Chance der Partie haben die Gäste. Haddad geht auf der rechten Seite vergessen und versucht einfach mal sein Glück. Mvogo hält den unplatzierten Abschluss allerdings ohne Probleme.
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Der Ball rollt im Kybunpark
Schiedsrichter Rohit Saggi gibt die Partei frei.
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Die Aufstellungen der beiden Teams
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Vorsicht vor Al-Tamari
Die Mannschaft Jordaniens, die seit Juni 2024 vom marokkanischen Trainer Jamal Sellami betreut wird, kommt ohne grosse Namen aus. Der in Europa bekannteste Spieler ist Mousa Al-Tamari, der seit drei Jahren in Frankreich spielt. Seit Februar 2025 steht der 28-jährige Flügelspieler bei Rennes unter Vertrag und ist dort Teamkollege von Breel Embolo. In dieser Saison kam Al-Tamari auf sieben Tore und elf Assists, Embolo auf zehn Treffer und drei Vorlagen.
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Chance für Spieler aus der zweiten Reihe
Ist die Schweiz bereit für die WM in Kanada, Mexiko und den USA? Ob es am Sonntag bereits eine Antwort auf diese Frage geben wird, scheint unwahrscheinlich. Denn die Woche in St. Gallen war eher ein lockerer Aufgalopp als minutiöse Vorbereitung. Das lag daran, dass die Spieler tröpfchenweise ins Camp in der Ostschweiz eingerückt sind. Von denen, die am Pfingstwochenende noch im Einsatz gestanden waren, stiessen die meisten erst am Donnerstag zum Team. Unter ihnen die Leistungsträger Granit Xhaka, Remo Freuler, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez.
So kriegen einige Akteure aus der zweiten Reihe die Chance, sich zu beweisen. Murat Yakin hat schon am Tag vor dem Spiel angekündigt, dass er die Möglichkeit, alle elf Spieler auszuwechseln, nutzen will. So soll auch der dritte Goalie Marvin Keller heute zu seinem Nati-Debüt kommen.
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Hallo ...
und herzlich willkommen zum Testspiel zwischen der Schweiz und Jordanien. Es ist der erste Test für das Team von Murat Yakin vor dem WM-Auftakt am 13. Juni gegen Katar. Am nächsten Samstag folgt gegen Australien ein zweiter Test in San Diego. Anpfiff in St.Gallen ist um 15:00 Uhr.