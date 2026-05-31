Ist die Schweiz bereit für die WM in Kanada, Mexiko und den USA? Ob es am Sonntag bereits eine Antwort auf diese Frage geben wird, scheint unwahrscheinlich. Denn die Woche in St. Gallen war eher ein lockerer Aufgalopp als minutiöse Vorbereitung. Das lag daran, dass die Spieler tröpfchenweise ins Camp in der Ostschweiz eingerückt sind. Von denen, die am Pfingstwochenende noch im Einsatz gestanden waren, stiessen die meisten erst am Donnerstag zum Team. Unter ihnen die Leistungsträger Granit Xhaka, Remo Freuler, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez.

So kriegen einige Akteure aus der zweiten Reihe die Chance, sich zu beweisen. Murat Yakin hat schon am Tag vor dem Spiel angekündigt, dass er die Möglichkeit, alle elf Spieler auszuwechseln, nutzen will. So soll auch der dritte Goalie Marvin Keller heute zu seinem Nati-Debüt kommen.