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Testspiel im Ticker Norwegen und die Schweiz liefern auf dem Holper-Rasen noch kein Spektakel

Patrick Lämmle

31.3.2026

Norwegen hat letzte Woche ohne Stürmerstar Erling Haaland gegen die Niederlande 1:2 verloren, die Schweiz unterlag Deutschland 3:4. Nun treffen die beiden WM-Teilnehmer in Oslo aufeinander. Hier bist du live dabei.

Redaktion blue Sport

31.03.2026, 16:49

31.03.2026, 18:40

Ticker: Norwegen – Schweiz

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 39.

    Jetzt sind tatsächlich zwei Tauben in Mvogos Fünfmeterraum gelandet. Womöglich fühlen sie sich dort besonders sicher.

  • Umfrage für zwischendurch

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus
    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das neue Auswärts-Trikot der Schweizer Nationalteams ist da.

    Das neue Auswärts-Trikot der Schweizer Nationalteams ist da.

    Bild: SFV

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert.

    Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert.

    Bild: SFV

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Dabei orientiert sich das Auswärts-Shirt am Design der Innenseiten des Passes, die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt.

    Dabei orientiert sich das Auswärts-Shirt am Design der Innenseiten des Passes, die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt.

    Bild: SFV

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Nati-Captain Granit Xhaka sagt: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.»

    Nati-Captain Granit Xhaka sagt: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.»

    Bild: SFV

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das Shirt ist auch bei Lichteinstrahlung in der Dunkelheit ein echter Hingucker.

    Das Shirt ist auch bei Lichteinstrahlung in der Dunkelheit ein echter Hingucker.

    Bild: SFV

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Hier noch einmal ein Blick auf das ganze Shirt.

    Hier noch einmal ein Blick auf das ganze Shirt.

    Bild: SFV

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das neue Auswärts-Trikot ist ab dem 24. März im Official Fanshop Ochsner Sport, im ausgewählten Fachhandel und auf PUMA.com erhältlich.

    Das neue Auswärts-Trikot ist ab dem 24. März im Official Fanshop Ochsner Sport, im ausgewählten Fachhandel und auf PUMA.com erhältlich.

    Bild: SFV

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Am 31. März laufen die Nati-Stars beim Auswärtsspiel gegen Norwegen erstmals in diesem Trikot auf.

    Am 31. März laufen die Nati-Stars beim Auswärtsspiel gegen Norwegen erstmals in diesem Trikot auf.

    Bild: SFV

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus
    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das neue Auswärts-Trikot der Schweizer Nationalteams ist da.

    Das neue Auswärts-Trikot der Schweizer Nationalteams ist da.

    Bild: SFV

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert.

    Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert.

    Bild: SFV

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Dabei orientiert sich das Auswärts-Shirt am Design der Innenseiten des Passes, die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt.

    Dabei orientiert sich das Auswärts-Shirt am Design der Innenseiten des Passes, die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt.

    Bild: SFV

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Nati-Captain Granit Xhaka sagt: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.»

    Nati-Captain Granit Xhaka sagt: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.»

    Bild: SFV

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das Shirt ist auch bei Lichteinstrahlung in der Dunkelheit ein echter Hingucker.

    Das Shirt ist auch bei Lichteinstrahlung in der Dunkelheit ein echter Hingucker.

    Bild: SFV

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Hier noch einmal ein Blick auf das ganze Shirt.

    Hier noch einmal ein Blick auf das ganze Shirt.

    Bild: SFV

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Das neue Auswärts-Trikot ist ab dem 24. März im Official Fanshop Ochsner Sport, im ausgewählten Fachhandel und auf PUMA.com erhältlich.

    Das neue Auswärts-Trikot ist ab dem 24. März im Official Fanshop Ochsner Sport, im ausgewählten Fachhandel und auf PUMA.com erhältlich.

    Bild: SFV

    So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus. Am 31. März laufen die Nati-Stars beim Auswärtsspiel gegen Norwegen erstmals in diesem Trikot auf.

    Am 31. März laufen die Nati-Stars beim Auswärtsspiel gegen Norwegen erstmals in diesem Trikot auf.

    Bild: SFV

  • 34.

    Der xG-Wert der Norweger nach 33 Minuten liegt bei 0,1. Schlechter geht nicht? Doch! Jener der Schweizer liegt bei 0,03.

  • 31.

    Überragende Aktion von Zakaria. Nach einem haarsträubenden Ballverlust im Spielaufbau der Schweizer, gelangt der Ball zu Haaland, der zu seinem Teamkollegen weiterleitet. Der muss nur noch einschieben, doch da macht man die Rechnung ohne Zakaria. Der schaltet blitzschnell und stellt seinen Fuss dazwischen.

  • 28.

    Das Geschehen auf dem Rasen bietet bislang wenig, worüber man gross berichten müsste. Dafür hätten wir hier noch eine Pflichtlektüre im Angebot. 

    17 Plätze scheinen vergeben. Diese Nati-Spieler haben das WM-Ticket so gut wie sicher – und diese müssen noch zittern

    17 Plätze scheinen vergebenDiese Nati-Spieler haben das WM-Ticket so gut wie sicher – und diese müssen noch zittern

  • 25.

    Elvedi stoppt Haaland und dann gehts schnell in die andere Richtung. Embolo lanciert Ndoye, doch auch der wird vom Verteidiger gestoppt.

  • 22.

    Noch haben die Schweizer Erling Haaland unter Kontrolle.

    Remo Freuler verfolgt Erling Haaland.
    Remo Freuler verfolgt Erling Haaland.
    Imago
  • 20.

    Vargas spielt einen Schnittstellenpass auf Rieder, der eine Flanke zur Mitte schlägt. Die Norweger können klären. Aber davon wollen wir mehr sehen.

  • 15.

    Der Nati unterlaufen doch einige Fehler zu viel. Ist es dem Rasen geschuldet?

  • 11.

    Unübersichtliche Szene nach dem Eckball. Ostigard versucht aus der Drehung abzuschliessen, trifft aber den Ball nicht richtig. Im Ansatz sieht das gefährlich aus.

  • 8.

    Mvogo spielt einen Abstoss auf Akanji, der den Ball zu Elvedi weiterleiten will. Doch sein Pass lässt in Sachen Qualität zu wünschen übrig und landet im Aus. Den folgenden Eckball der Norweger können die Schweizer klären.

  • 6.

    Ndoye geht ein erstes Mal in den Abschluss, allerdings stellt er Norwegens Schlussmann Örjan Nyland nicht vor Probleme.

  • 3.

    Zakaria stoppt einen trickreichen Norweger und zeigt, dass er hellwach ist.

  • 1.

    Und los geht's

    Die Schweiz hat Anstoss und lässt den Ball auf dem qualitativ nicht ganz so hochwertigen Rasen in den eigenen Reihen zirkulieren.

  • Akanji und Haaland tauschen die Wimpel aus

    Haaland und Akanji tragen heute die Captain-Binde. Die beiden spielten sowohl in Dortmund als auch bei ManCity zusammen. Heute sind sie Gegner.

  • Die Nationalhymnen werden abgespielt

    Die Schweizer singen und summen die Nationalhymne. Und weiter gehts sogleich mit derjenigen der Norweger.

  • Die Aufstellungen sind da

    Bei Norwegen steht Haaland in der Startelf, da muss Mvogo im Schweizer Tor hellwach sein.

    «Granit Xhaka und Noah Okafor stehen heute nicht im Aufgebot. Beide kommen aus einer Verletzung, und es handelt sich um eine Vorsichtsmassnahme. Der Entscheid wurde in Absprache zwischen den Spielern und dem Trainerstaff getroffen», schreibt der SFV.

  • Norwegen gehört zu den Geheimfavoriten

    Norwegen hat sich erstmals seit 28 Jahren wieder für eine WM qualifiziert. Warum die Norweger in Nordamerika sogar zu den Geheimfavoriten gehören – und das nicht nur an Superstar Erling Haaland liegt.

    Ein Vorbild für die Schweiz. So hat sich Norwegen zum Geheimfavoriten auf den WM-Titel entwickelt

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  • Letzte News aus Oslo vor dem Kracher

    Die Einschätzung von blue Sport Redaktor Jan Arnet vor dem Spiel gegen Norwegen.

    «Der Rasen in Oslo hat sicher auch schon bessere Tage erlebt»

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    Die Schweizer Nati spielt am Dienstagabend in Oslo ihr zweites WM-Vorbereitungsspiel gegen Norwegen. Die Einschätzung von blue Sport Redaktor Jan Arnet vor Ort.

    31.03.2026

  • Yakin über Haaland und Norwegen

    Yakin: «Haaland ist ein Super-Stürmer, aber wir bereiten uns auf alle vor»

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    Nati-Trainer Murat Yakin und Michel Aebischer sprechen vor dem Testspiel gegen Norwegen über Superstar Erling Haaland.

    30.03.2026

  • Das macht Nati-Gegner Norwegen so stark

    Norwegen ist eines der formstärksten Teams Europas. Die Skandinavier haben eine Mannschaft gespickt mit Stars. Es ist das Ergebnis einer grossen Revolution.
    ⬇️ Die ganze Story ⬇️

    Es ist nicht nur Haaland. Das macht Nati-Gegner Norwegen so stark

    Es ist nicht nur HaalandDas macht Nati-Gegner Norwegen so stark

  • Yakin erklärt: Deshalb spielt Xhaka nicht von Beginn an

    Yakin: «Ich werde auch gegen Norwegen viele Wechsel vornehmen»

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    Wie gegen Deutschland, wo Murat Yakin zehnmal wechselte, will der Nati-Trainer auch in Oslo gegen Norwegen möglichst vielen Spielern eine Chance geben. Yakin kündigt ausserdem an, dass Granit Xhaka nicht in der Startelf stehen wird.

    30.03.2026

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