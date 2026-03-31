Norwegen und die Schweiz liefern auf dem Holper-Rasen noch kein Spektakel

Norwegen hat letzte Woche ohne Stürmerstar Erling Haaland gegen die Niederlande 1:2 verloren, die Schweiz unterlag Deutschland 3:4. Nun treffen die beiden WM-Teilnehmer in Oslo aufeinander. Hier bist du live dabei.
Ticker: Norwegen – Schweiz
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Liveticker
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Liveticker beendet
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39.
Jetzt sind tatsächlich zwei Tauben in Mvogos Fünfmeterraum gelandet. Womöglich fühlen sie sich dort besonders sicher.
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Umfrage für zwischendurch
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34.
Der xG-Wert der Norweger nach 33 Minuten liegt bei 0,1. Schlechter geht nicht? Doch! Jener der Schweizer liegt bei 0,03.
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31.
Überragende Aktion von Zakaria. Nach einem haarsträubenden Ballverlust im Spielaufbau der Schweizer, gelangt der Ball zu Haaland, der zu seinem Teamkollegen weiterleitet. Der muss nur noch einschieben, doch da macht man die Rechnung ohne Zakaria. Der schaltet blitzschnell und stellt seinen Fuss dazwischen.
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28.
Das Geschehen auf dem Rasen bietet bislang wenig, worüber man gross berichten müsste. Dafür hätten wir hier noch eine Pflichtlektüre im Angebot.
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25.
Elvedi stoppt Haaland und dann gehts schnell in die andere Richtung. Embolo lanciert Ndoye, doch auch der wird vom Verteidiger gestoppt.
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22.
Noch haben die Schweizer Erling Haaland unter Kontrolle.
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20.
Vargas spielt einen Schnittstellenpass auf Rieder, der eine Flanke zur Mitte schlägt. Die Norweger können klären. Aber davon wollen wir mehr sehen.
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15.
Der Nati unterlaufen doch einige Fehler zu viel. Ist es dem Rasen geschuldet?
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11.
Unübersichtliche Szene nach dem Eckball. Ostigard versucht aus der Drehung abzuschliessen, trifft aber den Ball nicht richtig. Im Ansatz sieht das gefährlich aus.
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8.
Mvogo spielt einen Abstoss auf Akanji, der den Ball zu Elvedi weiterleiten will. Doch sein Pass lässt in Sachen Qualität zu wünschen übrig und landet im Aus. Den folgenden Eckball der Norweger können die Schweizer klären.
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6.
Ndoye geht ein erstes Mal in den Abschluss, allerdings stellt er Norwegens Schlussmann Örjan Nyland nicht vor Probleme.
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3.
Zakaria stoppt einen trickreichen Norweger und zeigt, dass er hellwach ist.
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1.
Und los geht's
Die Schweiz hat Anstoss und lässt den Ball auf dem qualitativ nicht ganz so hochwertigen Rasen in den eigenen Reihen zirkulieren.
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Akanji und Haaland tauschen die Wimpel aus
Haaland und Akanji tragen heute die Captain-Binde. Die beiden spielten sowohl in Dortmund als auch bei ManCity zusammen. Heute sind sie Gegner.
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Die Nationalhymnen werden abgespielt
Die Schweizer singen und summen die Nationalhymne. Und weiter gehts sogleich mit derjenigen der Norweger.
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Die Aufstellungen sind da
Bei Norwegen steht Haaland in der Startelf, da muss Mvogo im Schweizer Tor hellwach sein.
«Granit Xhaka und Noah Okafor stehen heute nicht im Aufgebot. Beide kommen aus einer Verletzung, und es handelt sich um eine Vorsichtsmassnahme. Der Entscheid wurde in Absprache zwischen den Spielern und dem Trainerstaff getroffen», schreibt der SFV.
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Norwegen gehört zu den Geheimfavoriten
Norwegen hat sich erstmals seit 28 Jahren wieder für eine WM qualifiziert. Warum die Norweger in Nordamerika sogar zu den Geheimfavoriten gehören – und das nicht nur an Superstar Erling Haaland liegt.
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Letzte News aus Oslo vor dem Kracher
Die Einschätzung von blue Sport Redaktor Jan Arnet vor dem Spiel gegen Norwegen.
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Yakin über Haaland und Norwegen
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Das macht Nati-Gegner Norwegen so stark
Norwegen ist eines der formstärksten Teams Europas. Die Skandinavier haben eine Mannschaft gespickt mit Stars. Es ist das Ergebnis einer grossen Revolution.
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Yakin erklärt: Deshalb spielt Xhaka nicht von Beginn an