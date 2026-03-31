Norwegen und die Schweiz liefern auf dem Holper-Rasen noch kein Spektakel

Bei Norwegen steht Haaland in der Startelf, da muss Mvogo im Schweizer Tor hellwach sein.

«Granit Xhaka und Noah Okafor stehen heute nicht im Aufgebot. Beide kommen aus einer Verletzung, und es handelt sich um eine Vorsichtsmassnahme. Der Entscheid wurde in Absprache zwischen den Spielern und dem Trainerstaff getroffen», schreibt der SFV.