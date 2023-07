Marisa Wunderlin: «Wir hatten eine unglaublich solidarische Defensive» Die Schweiz holt bei der Frauen-WM gegen Norwegen ein Remis. blue Sport Expertin Marisa Wunderlin analysiert die Partie. 25.07.2023

Die Schweiz holt gegen Gruppenfavorit Norwegen ein Remis. Im Gespräch mit blue News schätzt Expertin Marisa Wunderlin die Partie ein und wagt einen Ausblick auf den nächsten Härtetest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue Sport Expertin Marisa Wunderlin analysiert den zweiten WM-Auftritt der Schweizer Nati gegen Norwegen.

Vor allem von der defensiven Leistung zeigt sich Wunderlin beeindruckt. Mehr anzeigen

Die Schweizer Nati holt an der WM gegen Gruppenfavorit Norwegen ein 0:0. «Die Schweizerinnen sind sehr gut in den Match reingekommen. Das Momentum war in den ersten 20, 25 Minuten wirklich auf ihrer Seite», hält blue Sport Expertin Marisa Wunderlin fest.

«Nach dem Verlauf der ersten Halbzeit ist es ein wenig rübergerutscht auf die norwegische Seite. Sie hatten sicher drei, vier gute Chancen in der zweiten Halbzeit, bei der auch Gaëlle Thalmann nötig war», so Wunderlin.

«Die Nati darf noch etwas mutiger sein»

«Wir hatten eine unglaublich solidarische Defensive», betont die 35-Jährige und ergänzt: «Die Nadelstiche konnten wir in der zweiten Halbzeit setzen, weil es ein bisschen mehr Räume gab.» Im ersten Spiel gegen die Philippinen sei das anders gewesen, findet Wunderlin.

Positiv aufgefallen ist Wunderlin vor allem das Kreieren von Überzahlsituationen, von denen es gleich mehrere gegeben habe. «Wenn man die konsequent ausspielt und die richtige Entscheidung trifft, kommt man zu noch gefährlicheren Situationen und Abschlüssen», meint sie.

Ebenso gefallen hat ihr die «gute Körpersprache» der Spielerinnen. «Wenn du gegen die Schweiz Tore schiessen willst, musst du ziemlich Gas geben, wenn sie so zusammenarbeiten», resümiert Wunderlin.

Was Wunderlin zum letzten Gruppengegner Neuseeland meint, erfährst du im Video.