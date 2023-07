64. Minute: Piubel schiesst die Schweizer Nati 2:0 in Front 21.07.2023

Auftakt nach Mass: Die Schweizer Nati bezwingt die Philippinen im WM-Auftaktspiel mit 2:0. Bachmann und Piubel sorgen für den Jubelschrei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati gewinnt das Auftaktspiel zur WM gegen die Philippinen mit 2:0.

Die Nati ist spielbestimmend, doch kassiert kurz nach einer Viertelstunde den vermeintlichen Gegentreffer. Die Linienrichterin hebt allerdings die Fahne und entscheidet auf Offside.

Kurz vor der Pause erhält die Schweiz einen Penalty zugesprochen, den Ramona Bachmann souverän verwertet. In der 64. Minute profitiert Piubel von einem Abpraller, den sie in die Maschen haut. Mehr anzeigen

Die Rollen sind klar verteilt: Die Schweiz trägt zum WM-Auftakt gegen die Philippinen jene des Favoriten. Doch die Nati startet harzig in die Partie. Die Philippinerinnen machen die Schotten dicht, lassen wenig zu und lauern im Gegenzug auf Konter.

Schweizer Schockstarre haucht dem Spiel neues Leben ein

Eine Viertelstunde ist gespielt und die spielbestimmenden Schweizerinnen verbuchen ihre erste Grosschance. Géraldine Reuteler bekommt von Luana Bühler einen langen Ball traumhaft zugespielt und reisst die Zuschauer ein erstes Mal von den Sitzen. Reuteler will die Kugel über philippinische Torhüterin spedieren, doch diese landet in den Handschuhen der Keeperin.

Zeit zum Durchschnaufen bleibt keine. Die Philippinerinnen kontern blitzschnell und jubeln sogleich. Die Schweizerinnen geschockt, die Aussenseiterinnen führen. Doch die Schockstarre hält nur wenige Sekunden an. Die Linienrichterin hebt die Fahne und zeigt an: Offside.

Marisa Wunderlin: «Der Start ins Spiel war etwas holprig» Der Schweiz ist der Auftakt in die Frauen-WM geglückt. Trotzdem sieht blue-Sport-Expertin Marisa Wunderlin noch Luft nach oben. 21.07.2023

Die Nati erhält Hilfe der Philippinerinnen

Daraufhin ist von den Philippinerinnen wenig bis nichts mehr zu sehen. Die Schweizerinnen machen das Spiel, brauchen dann aber Unterstützung der Gegnerinnen, um die verdiente Führung zu realisieren. Kurz vor der Pause wird Coumba Sow von Cowart im Strafraum gefoult, die Schiedsrichterin schaut sich die Szene am Bildschirm nochmals an und entscheidet: Penalty für die Schweiz. Ramona Bachmann schnappt sich den Ball und haut diesen erbarmungslos in die Maschen zum 1:0.

Die Führung ist da, vom Verwaltungsmodus will die Nati aber nichts wissen. In der 2. Halbzeit drücken die Schweizerinnen auf die Doppelführung. Bis zum Strafraum spielen sie einen teilweise schnörkellosen Fussball, der tödliche Pass in die Tiefe bleibt aber noch aus.

Ramona Bachmann schiesst die Nati vom Penaltypunkt in Führung. keystone

Piubel macht den Sack zu – der erste richtige Brocken folgt am Dienstag

Dieser tödliche Pass kommt dann in der 64. Minute. Reuteler läuft auf der linken Seite mit viel Tempo in den gegnerischen Strafraum und findet Crnogorcevic. Die Barça-Stürmerin scheitert an der Torhüterin. Auch Sow bringt den Nachschuss nicht im Tor unter. Dann sind aller guten Dinge drei und Piubel verwertet den nächsten Abpraller eiskalt zum 2:0.

Daraufhin nimmt die Nati ein bisschen Tempo raus, das reicht aber, um den Sieg im Auftaktspiel zu sichern. Die Philippinerinnen kommen in der zweiten Halbzeit nicht zu mehr als einem harmlosen Abschluss im Strafraum in der 85. Minute. So gewinnt die Nati ihr erstes Spiel an der diesjährigen WM hochverdient mit 2:0.

Am Dienstag wartet mit Norwegen dann ein härterer Brocken. Die Skandinavierinnen haben ihr Auftaktspiel gegen Neuseeland überraschend verloren und haben etwas gutzumachen. Die Schweiz hat nun drei Punkte auf dem Konto und erfüllt die erste Aufgabe auf dem Weg zum Ziel Achtelfinal bravourös.

Der Live-Ticker zur Nachlese