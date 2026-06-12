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«Wie kommt das wohl?» Schon im zweiten WM-Spiel sind die Sitzreihen teils leer – Fans sind sauer

Sven Ziegler

12.6.2026

Die Reihen im zweiten WM-Spiel sind teils schlecht gefüllt.
Die Reihen im zweiten WM-Spiel sind teils schlecht gefüllt.
X / RaymondTaker

Beim zweiten Spiel der WM 2026 sind in Guadalajara deutlich sichtbare Lücken auf den Rängen aufgefallen. Während die Fifa offiziell fast ein ausverkauftes Stadion meldete, empörten sich Fans über leere Sitze und hohe Ticketpreise.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

12.06.2026, 07:40

12.06.2026, 07:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim WM-Spiel zwischen Südkorea und Tschechien waren im Stadion in Guadalajara deutlich viele leere Sitze zu sehen.
  • Fans machten in sozialen Medien vor allem die hohen Ticketpreise und das Wiederverkaufssystem der Fifa verantwortlich.
  • Die Fifa meldete offiziell 44'985 Zuschauerinnen und Zuschauer – nur 679 weniger als die Turnierkapazität des Stadions.
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Die WM 2026 ist kaum angelaufen, da gibt es bereits den ersten grossen Ärger um die Ränge. Beim zweiten Spiel des Turniers zwischen Südkorea und Tschechien waren im Estadio Akron in Guadalajara deutlich sichtbare Lücken auf den Tribünen zu erkennen.

Besonders auffällig waren freie Plätze in zentralen Bereichen der Gegentribüne. Auch in anderen Sektoren blieben rote Sitzschalen leer. In Fernsehbildern und auf Fotos wirkte das Stadion deshalb keineswegs wie eine ausverkaufte WM-Arena.

Sportlich gewann Südkorea die Partie nach Rückstand mit 2:1. Doch nach dem Spiel wurde nicht nur über die Aufholjagd gesprochen, sondern vor allem über die Frage: Warum bleiben bei einer Fussball-WM schon am zweiten Turniertag so viele Sitze frei?

Fans machen Ticket-Preise verantwortlich

In sozialen Medien reagierten zahlreiche Fans verärgert. Viele verwiesen auf die Ticketpreise, die schon vor Turnierbeginn für Kritik gesorgt hatten. Laut «The Athletic» kosteten Plätze im Unterrang rund 500 Dollar, Sitze weiter oben an der Seitenlinie etwa 400 Dollar.

Noch auffälliger waren die freien Plätze offenbar in Hospitality-Bereichen. Solche Pakete konnten laut dem Bericht über 5000 Dollar kosten. Genau dort waren besonders viele Lücken zu sehen.

Mehrere Fans machten deshalb das Preismodell der Fifa verantwortlich. Ein Nutzer schrieb sinngemäss, es sei kein Wunder, wenn Plätze leer blieben, nachdem die Preise in absurde Höhen getrieben worden seien. Ein anderer sprach von «verrückten» leeren Rängen schon zu Beginn des Turniers.

Offizielle Zahl passt kaum zu den Bildern

Brisant ist der Widerspruch zur offiziellen Zuschauerzahl. Die Fifa gab für die Partie 44'985 Fans an. Die Turnierkapazität des Estadio Akron liegt bei 45'664 Plätzen. Demnach hätten nur 679 Sitze leer bleiben dürfen.

Die Bilder aus dem Stadion vermittelten jedoch einen anderen Eindruck. Auf Nachfrage von «The Athletic» konnte die Fifa nicht sagen, ob sich die offizielle Zahl auf verkaufte Tickets oder tatsächlich anwesende Zuschauerinnen und Zuschauer bezog.

Gerade deshalb wird die Partie nun zum frühen Prüfstein für die Ticketstrategie der WM. Das Eröffnungsspiel von Mexiko war erwartungsgemäss ausverkauft. Südkorea gegen Tschechien in Guadalajara zeigte dagegen, wie schwierig es werden kann, Spiele ohne Gastgeberland oder absolute Topnationen zu füllen.

Im Stadion dominierten laut «The Athletic» mexikanische Fans sowie eine sichtbare Zahl südkoreanischer Anhänger. Tschechische Fans waren dagegen kaum zu sehen. Das Land hatte sich erst vor wenigen Monaten qualifiziert, entsprechend schwierig war die Reiseplanung für die Fans.

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