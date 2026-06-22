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Deutschland WM für Nico Schlotterbeck gelaufen

SDA

22.6.2026 - 14:09

Nico Schlotterbeck hat sich beim 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen
Nico Schlotterbeck hat sich beim 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen
Keystone

Für Deutschlands Verteidiger Nico Schlotterbeck ist die WM wegen einer Verletzung am Sprunggelenk frühzeitig beendet.

Keystone-SDA

22.06.2026, 14:09

22.06.2026, 14:20

Der 26-Jährige von Borussia Dortmund hat sich nach Informationen der deutschen Nachrichtenagentur dpa beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen und kann beim Turnier in Nordamerika nicht mehr für die DFB-Elf zum Einsatz kommen. Ihm droht eine Pause von rund zwei Monaten.

Nach der Muskelverletzung von Lennart Karl muss Deutschlands Nationaltrainer Julian Nagelsmann damit schon den zweiten Ausfall im laufenden Turnier verkraften. Da die FIFA-Frist abgelaufen ist, kann er dieses Mal keinen Spieler mehr nachnominieren. Der Weltverband erlaubt nach der ersten Partie jedes Teams nur noch eine neue Berufung von Torhütern ins Aufgebot.

Für Karl hatte Nagelsmann noch Assan Ouédraogo nachnominieren können. Schon vor der Kader-Bekanntgabe hatte Serge Gnabry als Startelf-Kandidat die WM-Teilnahme absagen müssen. Schlotterbecks Stammplatz im Abwehrzentrum neben Jonathan Tah dürfte Antonio Rüdiger einnehmen.

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