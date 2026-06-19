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Nati-Captain spricht Klartext Xhaka: «Ich würde lügen, wenn ich sage, das geht hier rein und da wieder raus»

Patrick Lämmle

19.6.2026

Granit Xhaka lässt sich von den Fans feiern.
Granit Xhaka lässt sich von den Fans feiern.
Keystone

Granit Xhaka zeigt beim 4:1-Sieg gegen Bosnien eine starke Leistung und verteilt viel Lob. Und dann äussert sich der Rekordnationalspieler auch noch zur Kritik an seiner Person im Vorfeld der Partie gegen Bosnien.

Patrick Lämmle

19.06.2026, 04:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nati-Captain Granit Xhaka zeigt beim 4:1-Sieg gegen Bosnien eine starke Leistung und findet lobende Worte für seine Teamkollegen.
  • Nach dem 1:1 gegen Katar war der Captain noch verärgert, weil seiner Meinung nach vieles nicht so lief, wie es sollte. Daraufhin wurde er selbst zur Zielscheibe von Kritik.
  • Der Rekordnationalspieler gibt zu, dass nicht immer alles einfach an ihm abpralle. Er konzentrierte sich aber stets darauf, seine Leistung auf dem Platz zu bringen. Alles andere könne er nicht kontrollieren.
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Granit Xhaka eckt immer mal wieder an. Er geht als Leader voran und scheut sich nie davor, auch mal Klartext zu sprechen. Doch das kommt nicht immer überall gut an. Denn manchmal tut die Wahrheit auch weh. In den Tagen nach dem Katar-Spiel (1:1) wird Xhaka in ein schlechtes Licht gerückt. Anstatt sein Denkmal zu zementieren, sorge der Nati-Captain für Diskussionen. Im Umfeld des Teams sei man besorgt und spreche gar davon, dass es in eine toxische Richtung gehe, steht etwa im «Blick». Der Rekordnationalspieler gibt zu, dass solche Berichte nicht einfach so an ihm abprallen. Doch beginnen wir von vorne.

Xhaka hebt schon vor der WM den Mahnfinger

Vor der WM spielt die Schweizer Nati gegen Australien 1:1. Es ist ein vermeintlich wenig aussagekräftiges Testspiel, in dem Murat Yakin zehn Wechsel vornimmt. Doch einer hat nach der Partie einen richtig dicken Hals. Granit Xhaka steht hin und sagt: «Das war sicher ein grosser Weckruf für alle zusammen. Wir müssen die Zügel anziehen, sonst können wir nach drei Spielen nach Hause fahren. So kannst du nicht auftreten, mit allem Respekt.»

Klartext nach WM-Hauptprobe. Xhaka ärgert sich: «So fährst du nach drei Spielen nach Hause»

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Eine Woche später spielt die Schweiz an der WM 1:1 gegen Katar. Logisch, dass die Stimmung beim Nati-Captain da nicht besser ist als nach dem Testspiel. Besonders die Einwechselspieler nimmt er in die Mangel und meint: «Erstmal müssen wir mit beiden Beinen auf den Boden kommen. Merken, dass wir vielleicht nicht so weit sind, wie wir vor dem Turnier gemeint haben. Ich glaube, das Ergebnis tut uns gut als Mannschaft, damit wir sehen, wo wir stehen. Und dass wir sehen, dass wir mehr machen müssen, als wir denken.»

Xhaka hofft auf positiven Schock. «Vielleicht sind wir nicht so weit, wie wir gemeint haben»

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Es sind markige Worte. blue Sport greift das Thema im «Heimspiel bei der Nati» auf und will von SRF-Experte Beni Huggel wissen, was er von der geäusserten Kritik des Nati-Captains hält. Darf er sich so äussern oder vergiftet er das Klima? «Ich finde es gut, wenn er das sagt. Wenn er das nicht anspricht, lügt er sich selbst an», meint Ex-Nationalspieler Huggel. Es sei wichtig, dass es Spieler wie Xhaka gebe, die immer das Maximum aus sich und den anderen herausholen wollen. «Ich würde mir wünschen, es hätte noch ein paar andere Spieler mit dieser Mentalität.»

Huggel: «Ich wünsche mir manchmal, es hätte noch mehr Spieler mit Xhakas Mentalität»

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15.06.2026

Xhakas Lob nach dem Bosnien-Spiel

Nach dem 4:1-Sieg gegen Bosnien ist Xhaka zufrieden mit der Leistung des Teams und spricht auch den Einwechselspielern ein dickes Lob aus. Sie hätten den Unterschied ausgemacht und genau so müsse es auch sein. An einer WM brauche es alle Spieler und es sei klar, dass sie nur Erfolg haben, wenn sie als Einheit auftreten würden. Und als solche seien sie aufgetreten.

Stimmen zum 4:1-Sieg. «Es ist wie ein Traum, heute kann ich sicher nicht schlafen» ++ «Brutal wichtig, dass wir im Kopf bereit sind»

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Im SRF-Interview nach dem Spiel wird er auf seine Blablabla-Geste angesprochen, die an seine Kritiker gerichtet war. «Ja, ich glaube, die Leute wissen, wer ich bin. Es gibt gewisse Menschen, die mit Kritik nicht umgehen können. Und ich bin einer, der mich selber kritisiert, bevor ich jemand anderen kritisiere.»

Granit Xhaka verwandelt den Elfmeter zum 4:1-Endstand und macht eine Geste, die so viel bedeutet wie: Erzählt doch, was ihr wollt …
Granit Xhaka verwandelt den Elfmeter zum 4:1-Endstand und macht eine Geste, die so viel bedeutet wie: Erzählt doch, was ihr wollt …
Keystone

Die Schweiz könne eigentlich stolz sein, dass sie einen Spieler mit 148 Länderspielen in ihren Reihen hätte. «Aber am Ende ist es für mich wichtig, dass die Mannschaft hinter mir steht, dass wir gemeinsam auftreten, wie wir es heute gemacht haben. Und alles andere hat mich noch nie interessiert.»

«Es wurde viel geschrieben …»

So ganz stimmt das aber eben doch nicht. Auf die Frage, ob es ihn ein bisschen treffe, dass er immer in den Fokus rücke oder ob das einfach das Los des Rekordnationalspielers und Captains sei, wird Xhaka deutlich: «Klar, es ist nicht immer einfach. Ich würde lügen, wenn ich sage, das geht hier rein und da wieder raus. Klar, es tut weh, weil es ab und zu Sachen gibt, die ich einfach nicht verstehe. Es wurde viel geschrieben und es wurde ein Artikel publiziert, der nicht einfach so an einem vorbeigeht.»

Aber für ihn sei die Leistung auf dem Platz wichtig, denn nur die könne er direkt beeinflussen. «Ich habe nicht ein Prozent das Gefühl, dass jemand nicht hinter mir steht oder ich nicht hinter jemandem stehe. Und solange ich hier bin, werde ich den Erfolg suchen, pushen und kritisieren, wenn ich kritisieren muss.» Und nach einem Spiel wie gegen Bosnien, da verteile er dann aber auch gerne Lob.

Wenn Xhaka eins nicht ist, dann ein Schauspieler. Wobei man sich da ja inzwischen auch gar nicht mehr so sicher sein kann …

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