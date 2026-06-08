Die Schweizer Nati-Stars werden im Petco Park auf dem grossen Screen eingeblendet. Bild: Instagram.com/Mangiaandre

Beim Besuch eines Baseballspiels in San Diego werden Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez gross auf dem Stadion-Screen gezeigt und machen den Doppeladler. Der SFV nimmt gegenüber blue Sport Stellung.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Am Samstag nach dem letzten WM-Test gegen Australien erhalten die Nati-Stars einen freien Abend und entscheiden sich, gemeinsam ein Baseballspiel der San Diego Padres zu besuchen. Während der Partie im Petco Park werden das Schweizer Team von den Kameras entdeckt – und als «Swiss National Soccer Team» gross auf dem Stadion-Screen eingeblendet.

Die Nati-Stars zeigen sich gutgelaunt und Granit Xhaka sowie Ricardo Rodriguez zeigen die Doppeladler-Geste, welche den Doppeladler der albanischen Nationalflagge symbolisiert, in die Kamera. Die Geste sorgte in der Schweiz 2018 grosse Aufregung, nachdem Xhaka, Shaqiri und Co. gegen Serbien ein Tor mit dem Doppeladler bejubelt hatten. Dies wurde im Nachgang als politisch motiviertes Statement gedeutet und mit einer Geldstrafe geahndet.

Ein Gruss an die albanische Community

In einem Statement gegenüber blue Sport nimmt der SFV Stellung. «Bereits beim Testspiel gegen Australien waren zahlreiche Personen mit albanischen Wurzeln im Stadion und unterstützten Granit sowie das Schweizer Nationalteam lautstark. Granit Xhaka wie auch mehrere andere Spieler nahmen sich nach dem Spiel Zeit für Autogramme und Selfies», schreibt der Verband.

Und weiter: «Am Abend nutzte er die Gelegenheit, die albanische Community nochmals zu grüssen. Diese Szene spielte sich nicht auf dem Feld ab und war nicht Teil des sportlichen Geschehens.»

Das könnte dich auch interessieren

Michi Wegmann: «Xhaka's Larifari-Vorwurf ist ein gutes Zeichen» 07.06.2026