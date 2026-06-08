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«Albanische Community grüssen» Xhaka und Rodriguez zeigen Doppeladler bei Baseballspiel – Verband nimmt Stellung

Luca Betschart

8.6.2026

Die Schweizer Nati-Stars werden im Petco Park auf dem grossen Screen eingeblendet.
Die Schweizer Nati-Stars werden im Petco Park auf dem grossen Screen eingeblendet.
Bild: Instagram.com/Mangiaandre

Beim Besuch eines Baseballspiels in San Diego werden Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez gross auf dem Stadion-Screen gezeigt und machen den Doppeladler. Der SFV nimmt gegenüber blue Sport Stellung.

Redaktion blue Sport

08.06.2026, 09:47

08.06.2026, 09:54

Am Samstag nach dem letzten WM-Test gegen Australien erhalten die Nati-Stars einen freien Abend und entscheiden sich, gemeinsam ein Baseballspiel der San Diego Padres zu besuchen. Während der Partie im Petco Park werden das Schweizer Team von den Kameras entdeckt – und als «Swiss National Soccer Team» gross auf dem Stadion-Screen eingeblendet.

Die Nati-Stars zeigen sich gutgelaunt und Granit Xhaka sowie Ricardo Rodriguez zeigen die Doppeladler-Geste, welche den Doppeladler der albanischen Nationalflagge symbolisiert, in die Kamera. Die Geste sorgte in der Schweiz 2018 grosse Aufregung, nachdem Xhaka, Shaqiri und Co. gegen Serbien ein Tor mit dem Doppeladler bejubelt hatten. Dies wurde im Nachgang als politisch motiviertes Statement gedeutet und mit einer Geldstrafe geahndet.

Rückblick. So kam es 2018 zur Doppeladler-Affäre

RückblickSo kam es 2018 zur Doppeladler-Affäre

Ein Gruss an die albanische Community

In einem Statement gegenüber blue Sport nimmt der SFV Stellung. «Bereits beim Testspiel gegen Australien waren zahlreiche Personen mit albanischen Wurzeln im Stadion und unterstützten Granit sowie das Schweizer Nationalteam lautstark. Granit Xhaka wie auch mehrere andere Spieler nahmen sich nach dem Spiel Zeit für Autogramme und Selfies», schreibt der Verband.

Und weiter: «Am Abend nutzte er die Gelegenheit, die albanische Community nochmals zu grüssen. Diese Szene spielte sich nicht auf dem Feld ab und war nicht Teil des sportlichen Geschehens.»

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