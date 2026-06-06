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Klartext nach WM-Hauptprobe Xhaka warnt: «So fährst du nach drei Spielen nach Hause»

Luca Betschart

6.6.2026

Granit Xhaka ist mit der Leistung seiner Teamkollegen gegen Australien unzufrieden.
Granit Xhaka ist mit der Leistung seiner Teamkollegen gegen Australien unzufrieden.
KEYSTONE

Granit Xhaka zeigt sich nach dem Remis gegen Australien im letzten WM-Test unzufrieden und hebt den Mahnfinger. «Es gab gewisse Dinge in dieser Woche, die nicht gut waren», sagt der Nati-Captain.

Luca Betschart

06.06.2026, 23:43

Die Schweizer Nati kommt im letzten Spiel vor dem WM-Auftakt nicht wie erhofft auf Touren. Zwar startet das Team von Murat Yakin gut in die Partie, baut nach dem Seitenwechsel aber stark ab und muss sich gegen Australien schlussendlich mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. 

«Es war das typische Spiel vor einem grossen Wettkampf. In der ersten Halbzeit müssen wir mehr Tore machen – und werden dann für die Ineffizienz bestraft. Aber wir sind in der Vorbereitungsphase und werden das Spiel nun genau analysieren», sagt Granit-Xhaka im SRF-Interview und wählt deutliche Worte: «Ich muss aber auch sagen, dass es gewisse Dinge in dieser Woche gab, die nicht gut waren. Und dann tritt man auch so auf. Es geht nicht um die WM-Spannung, aber ich habe gelernt, dass ich auch aufpassen muss, was ich sage. Am liebsten würde ich jetzt alles sagen, aber ich behalte es mal für mich.»

Klar sei es nur ein Testspiel gewesen, aber mit einer solchen Leistung werde es sehr schwierig. «Wir müssen die Zügel anziehen, sonst können wir nach drei Spielen nach Hause fahren. So kannst du nicht auftreten, mit allem Respekt», warnt der Nati-Captain. «Wir dürfen uns nicht zu sicher fühlen, es gibt keine schlechten Teams an der WM. Wir müssen aufwachen. Das war sicher ein Weckruf.»

Glanzloser letzter WM-Test. Die Nati muss sich gegen Australien mit einem Remis begnügen

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