Änderungen zum Deutschland-Spiel Yakin verrät: «Deshalb steht Xhaka gegen Norwegen nicht in der Startelf»

Yakin: «Ich werde auch gegen Norwegen viele Wechsel vornehmen» Wie gegen Deutschland, wo Murat Yakin zehnmal wechselte, will der Nati-Trainer auch in Oslo gegen Norwegen möglichst vielen Spielern eine Chance geben. Yakin kündigt ausserdem an, dass Granit Xhaka nicht in der Startelf stehen wird. 30.03.2026

Gegen die Niederlande gönnte sich Erling Haaland noch eine Pause, gegen die Schweiz dürfte der Superstar am Dienstagabend in der Startelf stehen. Murat Yakin spricht vor dem Testspiel über den Ausnahmekönner und erklärt, weshalb Granit Xhaka nicht in der Startelf stehen wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag (18 Uhr) kommt es in Oslo zum Testspiel zwischen Norwegen und der Schweiz.

Alle Augen richten sich dabei auf Erling Haaland. Der Stürmerstar von Manchester City hat alleine in der WM-Quali 16 Tore erzielt. «Haaland ist ein absoluter Super-Stürmer, aber wir bereiten uns auf die ganze Mannschaft vor», sagt Murat Yakin am Montag.

Der Nati-Trainer kündigt an, wie schon gegen Deutschland viele Wechsel vornehmen zu wollen. Und Yakin verrät, dass Captain Granit Xhaka aufgrund der hohen Belastung nicht starten wird. Mehr anzeigen

Vier Tage nach der spektakulären 3:4-Niederlage gegen Deutschland bekommt es die Schweizer Nati am Dienstagabend mit dem nächsten grossen Gegner zu tun. Norwegen gehöre wie Deutschland «zu den besten Teams in Europa», sagte Murat Yakin schon beim Nati-Zusammenzug vor einer Woche. Für den Nationalcoach sei wichtig zu sehen, wo seine Mannschaft zweieinhalb Monate vor WM-Start stehe.

Dabei sind die Augen vor allem auf den grossen Blondschopf im Sturmzentrum der Norweger gerichtet: Erling Haaland, der in 48 Länderspielen 55 Tore schoss. Der 1,95-Meter-Hüne ist hauptverantwortlich dafür, dass Norwegen erstmals seit 28 Jahren wieder an einer WM teilnimmt. 16 Tore schoss er in der Qualifikation – die Schweiz brachte es auf ihrem souveränen Weg zum WM-Ticket insgesamt auf 14 Treffer.

Im Test gegen Deutschland wirkte die Nati teilweise mit dem Tempo von Florian Wirtz und Co. etwas überfordert. Wie also soll dieser Erling Haaland nun gestoppt werden? «Wir bereiten uns auf die ganze Mannschaft vor. Aber klar hat jede Mannschaft auch ihre Schlüsselspieler, und Haaland ist ein absoluter Super-Stürmer», sagt Yakin am Tag vor dem Spiel. Manu (Akanji, d. Red.) kennt ihn sehr gut. Ich hoffe, dass er ihn unter Kontrolle bekommt – mit der Hilfe von den Mitspielern.»

Ohne Erling Haaland (Mitte), der sich ein Pause gönnte, verlor Norwegen am Freitag das Testspiel gegen die Niederlande mit 1:2. Gegen die Schweiz wird der Stürmerstar aller Voraussicht nach wieder in der Startelf stehen. Keystone

Auch für Michel Aebischer wäre es «vermessen, Manndeckung zu spielen», sagt der Mittelfeldspieler. «Wir müssen es als Mannschaft lösen und dürfen uns nicht nur auf ihn fokussieren. Er ist ein super Spieler, aber das ändert bei uns nicht viel.»

Xhaka für einmal auf der Bank

Gegen die Deutschen liess Yakin in der ersten Halbzeit seine Stammspieler spielen, gegen Norwegen werde die Startelf etwas anders aussehen, kündigt Yakin an. «Bei Granit Xhaka zeigt sich die hohe Belastung. Er kann am Dienstag nicht von Beginn an spielen.» Im Verlauf der Partie soll der Captain aber eingewechselt werden.

Wer Xhaka ersetzen wird, will der Nati-Coach noch nicht verraten. Er wolle sich das Abschlusstraining noch anschauen und dann final entscheiden. Viel spricht für Ardon Jashari, der schon in der zweiten Halbzeit gegen Deutschland gezeigt hat, dass er die Qualitäten als Spielmacher mitbringt. Sicher ist, dass Yvon Mvogo im Tor Gregor Kobel ersetzen wird.

Wie in Basel gegen Deutschland, wo Yakin zehnmal wechselte, will der Nati-Trainer auch in Oslo möglichst vielen Spielern eine Chance geben. «Ich kann die Spieler nur beurteilen, wenn sie auf dem Platz sind. Deswegen werde ich auch gegen Norwegen in der Halbzeit und nach der 60. Minute mehrere Wechsel vornehmen.»