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Ohne YB-Star an die WM Yakins Nicht-Nomination von Sanches und der Zeitpunkt werfen Fragen auf

Michael Wegmann

20.5.2026

Analyse nach der PK: Darum verzichtet Murat Yakin auf Alvyn Sanches

Analyse nach der PK: Darum verzichtet Murat Yakin auf Alvyn Sanches

23 Feldspieler und drei Goalies hat Murat Yakin für die WM nominiert. An einer Medienkonferenz erläutert der Nati-Coach, warum es für Spieler wie Alvyn Sanches, Joël Monteiro oder Vincent Sierro nicht ins Aufgebot reichte.

20.05.2026

Das grosse Thema bei der Kaderbekanntgabe von Murat Yakin für die WM war das Nicht-Aufgebot von Alvyn Sanches. Begründung und Zeitpunkt, in welchem Yakin dem YB-Star die Nachricht überbracht hat, sorgen für Diskussionen.

Redaktion blue Sport

20.05.2026, 16:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Murat Yakin verzichtet bei der WM auf Alvyn Sanches, weil er ihn nach dem Kreuzbandriss noch nicht auf internationalem Topniveau sieht. Zudem verweist der Nati-Coach auf starke Konkurrenz im offensiven Mittelfeld.
  • Während Sanches seit Monaten wieder fit ist und bei YB mehrfach überzeugte, sieht die Situation bei Zeki Amdouni anders aus.
  • Für Diskussionen sorgt auch der Zeitpunkt der Absage. Yakin informierte Sanches nur wenige Stunden vor dem letzten Saisonspiel von YB persönlich über die Nicht-Nomination.
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Es kam so, wie erwartet. Die Nicht-Nomination von Supertechniker Alvyn Sanches (23) sorgt  bei Murat Yakins Kaderbekanntgabe für am meisten Diskussionsstoff. «Alvyn hatte einen Kreuzbandriss im letzten Jahr. Vielleicht ist er noch nicht ganz so weit, dass er international auf diesem Niveau spielen kann», sagt Murat Yakin zur Nichtberücksichtigung.

Pressekonferenz. «Das war keine einfache Entscheidung»: Nati-Coach Yakin über WM-Kader

Pressekonferenz«Das war keine einfache Entscheidung»: Nati-Coach Yakin über WM-Kader

Der Nati-Trainer begründet den Entscheid auch mit der grossen Konkurrenz. «Alvyn hat grosses Potenzial. Aber wir haben auf seiner Position Spieler, die noch ein Stück weiter sind als er. Ich denke an Johan Manzambi, der bei Freiburg und im Nationalteam gezeigt hat, was er kann, oder an Zeki Amdouni, der nach seiner Verletzung zurückgekehrt ist und die Mannschaft bereits länger kennt.»

Zeki Amdouni mit in diese Aufzählung zu nehmen, sei ein wenig mutig, findet Michael Wegmann, Leiter Sport blue News. «Zeki ist quasi die komplette Saison mit einem Kreuzbandriss ausgefallen und erst in den letzten drei Spielen für Burnley zu einem Teileinsatz gekommen. Sanches dagegen ist bereits vor über einem halben Jahr auf den Platz zurückgekommen und hat dabei mehrmals gezeigt, was er kann. Für mich ist Sanches neben Johan Manzambi aktuell der talentierteste junge Schweizer Fussballer.»

Yakin hat Sanches den negativen Entscheid in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. «Das war auch für uns keine einfache Entscheidung. Er war enttäuscht, hat es aber sportlich aufgenommen und akzeptiert.»

Der Zeitpunkt, in welchem Yakin Sanches und auch dessen YB-Teamkollege Joel Monteiro die negative Nachricht mitgeiteilt hat, ist, laut blue-Informationen, in Bern nicht gut angekommen. Auch weil das Telefonat nur wenige Stunden vor dem letzten Saisonspiel, dem 3:3 gegen Sion, stattgefunden habe. Yakin erklärt es an der PK so: «Es war nicht so einfach, das richtige Timing zu finden, weil all die Ligen zu einem anderen Zeitpunkt zu Ende gehen. Mir war es wichtig, die Spieler persönlich zu informieren. Man kann es auch so machen wie mein Trainerkollege in Brasilien und seinen Kader einfach ablesen.»

Die PK zum Nachschauen

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