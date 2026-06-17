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VIP-Gast an der WM Yvan Quentin: «Ich kam mir inmitten dieser feinen Gesellschaft ein wenig dumm vor»

Johan Tachet

17.6.2026

Yvan Quentin (links), Gianni Infantino und Georges Bregy verfolgten das Duell zwischen der Schweiz und Katar.
Yvan Quentin (links), Gianni Infantino und Georges Bregy verfolgten das Duell zwischen der Schweiz und Katar.
zvG 

Ivan Quentin, ehemaliger Nati-Aussenverteidiger, verfolgte den WM-Auftakt der Schweiz live im Stadion. Gegenüber blue News erzählt er von seinem kurzen, aber intensiven Trip nach Kalifornien.

Johan Tachet

17.06.2026, 20:00

17.06.2026, 20:51

Was haben Tom Cruise, Jay-Z, Katy Perry, David Beckham und Yvan Quentin gemeinsam? Sie alle haben von der Tribüne aus mindestens ein WM-Spiel verfolgt. Inmitten dieser prominenten Gesellschaft befand sich auch Ivan Quentin. Ein unscheinbarer Walliser inmitten von Glanz und Glamour – der frühere Nati-Verteidiger wurde von der FIFA eingeladen, das Spiel Schweiz gegen Katar vor Ort zu verfolgen.

«Diese Einladung ist eine kleine Anspielung auf unsere Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1994», lächelt der Mann aus Monthey, der wieder in San Francisco strandete – 32 Jahre, nachdem er in der kalifornischen Stadt gegen Kolumbien (0:2) spielte. 

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Der langjährige Sion- und FCZ-Profi landete am Freitagnachmittag in den Vereinigten Staaten. Kaum war er aus dem Flugzeug ausgestiegen, wurde er von einem Polizisten angehalten. «Ich habe mich gefragt, was ich falsch gemacht habe. Aber er war nur da, um mir den Weg durch den Zoll zu erleichtern», lacht der 56-Jährige. Denn die FIFA hat für ihre Gäste keine Kosten und Mühen gescheut. In einem Privatwagen fuhr Yvan Quentin zu seinem Hotel in San Jose – «eine sehr hübsche kleine Stadt» – südlich von San Francisco.

Mit Georges Bregy und Youri Djorkaeff

Am Samstag bleibt keine Zeit, die Hauptstadt des Silicon Valley zu geniessen, denn das Treffen ist pünktlich um 12 Uhr angesetzt. In Begleitung von Georges Bregy, seinem Nati-Teamkollegen von 1994, sowie dem Präsident vom FC Lutry macht sich Yvan Quentin auf den Weg nach Santa Clara zum imposanten Stadion der 49ers, in dem sechs Spiele dieser Weltmeisterschaft ausgetragen werden.

Eine kurze Fahrt von 15 Minuten, unter strenger Bewachung. «Wir hatten einen privilegierten Zugang, da zwei Polizeiautos vor unserem Bus fuhren und vier oder fünf Polizisten auf Motorrädern alle Strassen auf unserem Weg und sogar auf der Autobahn sperrten.»

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Vor dem Stadion inspiziert ein Spürhund das Fahrzeug und kontrolliert den Fahrer, bevor die Gruppe in die FIFA-Loge geht, wo Häppchen und Champagner auf die Gäste des Tages warten – zusammen mit Präsident Gianni Infantino. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich in die Loge kommen würde. Ich kam mir ein bisschen dumm vor, als ich mich inmitten dieser feinen Gesellschaft wiederfand. Ich fragte mich, was ich dort eigentlich zu suchen hatte«, erzählt Quentin.

Er traf dort auf Youri Djorkaeff oder Trainer-Legende Bora Milutinović, der fünf Weltmeisterschaften mit fünf verschiedenen Nationalmannschaften erlebte. «Da ich Gianni (Infantino) ein wenig kannte, habe ich mich beeilt, vor dem Spiel zwei oder drei Selfies zu machen, denn ich war mir sicher, dass ich weiter musste.»

Yvan Quentin traf auch auf Youri Djorkaeff.
Yvan Quentin traf auch auf Youri Djorkaeff.
Photo fournie par Yvan Quentin

«Wir haben ein bisschen über die Nati geschimpft»

So sass er nun in der Präsidentenloge neben dem französischen Weltmeister von 1998 und hinter den Offiziellen. «Ich hatte mein kleines Schild mit meinem Namen neben meinem Sitz, für den Fall, dass ich mich verlaufen sollte», lacht er. «Ich bekam Nachrichten von Leuten, die mich im Fernsehen gesehen hatten und fragten, ob ich das wirklich sei.» Zusammen mit Djorkaeff und Bregy waren sie jedoch nicht ganz begeistert von der Leistung der Nati.

«Die Stimmung war wirklich gut, die Fans sangen und machten Lärm. Aber wie viele andere haben auch wir ein bisschen über diese Schweizer Mannschaft geschimpft.» Yvan Quentin zeigt sich jedoch nicht alarmiert. «Ein Auftakt bei einer WM ist immer schwierig. Man muss sich nur Spanien ansehen. Ich mache mir keine Sorgen, aber die Jungs müssen sich gegen Bosnien trotzdem ins Zeug legen.»

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Der 41-fache Internationale wird das zweite Spiel der Nati am Donnerstagabend wieder vom Wallis aus verfolgen. Sein Kalifornien-Aufenthalt, der am Montagabend endete, war kurz, aber intensiv. «Am Sonntag und Montag konnte ich den Pool meines Hotels geniessen – am Montag landete ich noch in einem riesigen Einkaufszentrum, in dem ich mich verlaufen habe, um ein paar Souvenirs für meine Enkelkinder zu kaufen.»

Am Mittwochmorgen war Yvan Quentin wieder in seinem Büro im Kanton Wallis, wo er in der Personalabteilung arbeitet. «Letztendlich war der Ausflug gar nicht so kurz. Ich bin schon sehr dankbar und glücklich, dass man an mich gedacht hat.»

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