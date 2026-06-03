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Roy Hodgson hat Journalisten gehasst «Zeitungen sind nur gut, um ‹Fish and Chips› einzupacken»

Jan Arnet

3.6.2026

«Roy Hodgson hat Journalisten gehasst»

«Roy Hodgson hat Journalisten gehasst»

02.06.2026

Als die WM 1994 zum letzten Mal in den USA war, konnte die Schweizer Nati für Furore sorgen. Trainer war damals Roy Hodgson. Adrian Knup, Dominique Herr und Beni Thurnheer erinnern sich an den britischen Coach.

Jan Arnet

03.06.2026, 17:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Fussball-Talk Heimspiel erinnern sich die früheren Nati-Spieler Adrian Knup und Dominique Herr sowie Kult-Kommentator Beni Thurnheer an die WM 1994.
  • Ein Thema ist dabei auch der damalige Nati-Coach Roy Hodgson. Thurnheer sagt, weshalb Hodgson die Journalisten eigentlich überhaupt nicht mochte.
  • Knup und Herr sprechen Hodgson ein grosses Lob aus: «Sein Standing war auch bei uns riesig.»
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Heimspiel als Podcast

Roy Hodgson ist die Trainerlegende schlechthin in England. Im März dieses Jahres übernahm der 78-Jährige den abstiegsbedrohten Zweitligisten Bristol City – und führte den Verein souverän mit elf Punkten aus sieben Spielen zum Klassenerhalt.

Hodgson geniesst auch in der Schweiz einen hervorragenden Ruf. Er war es, der die Nati 1994 erstmals nach 28 Jahren wieder an eine WM führte. Auch der damalige SRF-Kommentator Beni Thurnheer erinnert sich gerne an den britischen Trainer, auch wenn er und seine Reporter-Kollegen es nicht immer einfach hatten. «Hodgson hat Journalisten gehasst», sagt Thurnheer. Ein Hodgson-Spruch ist dem Kult-Kommentator in besonderer Erinnerung geblieben: «Zeitungen sind nur gut, um ‹Fish and Chips› einzupacken.»

Roy Hodgson war zwischen 1992 und 1995 Trainer der Schweizer Nationalmannschaft.
Roy Hodgson war zwischen 1992 und 1995 Trainer der Schweizer Nationalmannschaft.
Keystone

Er selbst sei sehr gut mit dem damaligen Nati-Coach ausgekommen. «Aber nur, wenn es nicht um Fussball ging», schmunzelt Thurnheer. «Ich konnte mich mit ihm über alles andere unterhalten. Aber Interviews hätte er am liebsten keine gegeben.» Hodgson habe immer das Gefühl gehabt, die Gegner könnten über die Medien taktische Dinge über die Nati erfahren.

«Hodgson hatte den rotesten Kopf von allen»

Die Schweizer Spieler durften wegen der angespannten politischen Situation in den USA damals das Teamhotel kaum verlassen. So blieb ihnen nicht viel anderes übrig, als sich zu «sünnele» und sich einen Sonnenbrand zu holen. «Während wir im Hotel eingeschlossen waren, ging Hodgson mit seinem Assistenten Golfen. Deshalb hatte er auch den rotesten Kopf von allen», erinnert sich Adrian Knup. «Aber wir hatten das akzeptiert. Sein Standing war auch bei uns riesig.»

Alles rund um WM 94 war mühsam. Adrian Knup: «Die Frauen durften nicht bei uns übernachten»

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Auch Dominique Herr findet nur lobende Worte für Hodgson. Er habe das 4-4-2-System in die Nati gebracht und vom ganzen Verband gefordert, dass alle Stufen bis zu den Junioren das gleiche System spielen. «Ich denke, unsere Generation hat den Weg dafür geebnet, was danach im Schweizer Fussball passierte», so Herr. «Zehn Jahre später konnte sich die Schweiz alle zwei Jahre für jedes Turnier qualifizieren.»

So hat Roy Hogson den Schweizer Fussball geprägt

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02.06.2026

Die ganze Sendung

Die Helden der WM 1994

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Adrian Knup, Dominique Herr und Kult-Kommentator Beni Thurnheer blicken zurück auf die legendäre WM in den USA. Wie erlebten sie die historische Rückkehr der Nati auf die Weltbühne? Was passierte abseits der Kameras? Was trauen sie der Nati 2026 zu?

02.06.2026

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