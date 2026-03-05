Zeki Amdouni: «Ich freue mich bald wieder beim Team zu sein» Zeki Amdouni ist auf dem Weg zurück auf den Platz. Nach dem Kreuzbandriss im letzten Sommer freut sich der 25-Jährige auf baldige Einsätze für Burnley. Auch die Nati wird für ihn wieder zum Thema. 04.03.2026

Die Schweizer Nati-Hoffnung Zeki Amdouni kämpft sich derzeit von einem Kreuzbandriss zurück. Mit blue Sport spricht der Burnley-Spieler über den aktuellen Stand, die harte Zeit am Anfang und ob es bis zur WM reicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zeki Amdouni gibt nach seinem Kreuzbandriss ein Verletzungs-Update und spricht über seinen Weg zurück auf den Platz.

Er erklärt, wie er zu Beginn einfache Dinge wie gehen oder springen neu lernen musste.

Es war der Verletzungs-Schock des vergangenen Sommers. Nati-Hoffnung Zeki Amdouni riss sich in der Vorbereitung auf die neue Saison das Kreuzband und fällt seither aus.

Gegenüber blue Sport gibt Amdouni jetzt ein Update zu seiner Verletzung. Und er ist zuversichtlich. «Es läuft gut. Ich bin kurz vor meiner Rückkehr», so der Offensivspieler von Burnley.

Doch es sei weiterhin Geduld gefragt. «Ich darf nichts überstürzen. Ich denke, dass ich in weniger als einem Monat wieder bei der Mannschaft sein kann.» Dann gehe es los mit der Vorbereitung auf dem Platz.

Schwere Zeit nach der OP

Die Heilungsphase sei ein langer Prozess gewesen: «Die mühsamste Zeit war nach der Operation. Ich musste gehen und laufen neu lernen. Selbst ganz einfache Dinge wie springen gingen nicht mehr.»

Der 25-Jährige sei einige Wochen nur im Fitnessstudio gewesen. «Das war das langwierigste für mich», erinnert sich Amdouni. Denn es sei die erste schwere Verletzung seiner Karriere. Doch: «Glücklicherweise war der Meniskus nicht verletzt. Ich konnte also relativ schnell wieder gehen und die Krücken weglegen.»

Reichts bis zur WM?

Die brennende Frage der Fussball-Schweiz: Schafft Amdouni es rechtzeitig zur WM? «Ich will erstmal bei Burnley zurückkommen und Spiele bestreiten», sagt er. Doch er ergänzt: «Im Hinblick zur WM bleibt mir noch etwas Zeit. Wir haben noch einige Testspiele. Die Frage, ob ich für die WM bereit sein werde, würde ich mit Ja beantworten.»

Erstmal soll aber die Rückkehr in der Premier League gelingen. Amdounis Burnley liegt mit acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer auf einem Abstiegsplatz. Der Klassenerhalt dürfte zur Herkules-Aufgabe werden. Dennoch freut sich der Schweizer auf seine Rückkehr: «Ich zähle die Tage.»