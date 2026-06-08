  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zuletzt zweimal in der Startelf: Michel Aebischer spricht über seine Rolle in der Nati 

Sandro Zappella

8.6.2026

Michel Aebischer stand zuletzt zweimal in der Startelf. Vor dem WM-Abenteuer spricht der Mittelfeldspieler im Rahmen einer Pressekonferenz über seine Rolle unter Coach Murat Yakin.

Redaktion blue Sport

08.06.2026, 18:02

08.06.2026, 18:34

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Aebischer über Katar

    «Es ist eine gute Mannschaft, wir werden uns gut vorbereiten und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass es gut kommen wird.»

  • Aebischer über seine Steigerung vor einem Turnier

    «Es scheint, als wäre ich ein Turnierspieler (lacht). Ich kann vermutlich gut mit Druck umgehen. Aber eine richtige Erklärung habe ich dafür nicht.»

  • Aebischer über Pisa-Erfahrung

    «Ich wollte diese Spielminuten für die WM. Auch wenn es dem Team (Pisa) nicht gut lief, bin ich persönlich zufrieden. Es tut gut, wieder bei der Nati zu sein. Mein Ziel ist es, wieder in einer Topliga zu spielen. Meine Zukunft sehe ich im Ausland. Eine Rückkehr in die Schweiz ist noch zu früh. Aber jetzt will ich erstmals ein gutes Turnier zeigen.»

  • Aebischer über seine Rolle

    «Ich kann mehrere Positionen spielen und versuche, die Anforderungen durch meine Qualität zu erfüllen. Muri weiss, was er an mir hat. Ich bin zuversichtlich, dass ich dem Team helfen kann. Ich weiss, was ich gut kann und was nicht. Ich rede auch mit den Mitspielern, um die jeweilige Position taktisch gut zu managen.»

  • Aebischer über Tagesablauf

    «Ich habe keine Rituale. Mit dem Jetlag bin ich frühmorgens schon auf, dann gibt's Frühstück – aber keine Pasta für mich – dann geht's schon zum Stadion. Ich habs gerne, dass es schon bald losgeht.»

  • Aebischer über Xhaka-Aussagen

    «Die Aussagen von Xhaka waren gut. Er will, dass wir alle an die Grenzen gehen. Er verlangt das von uns – und von sich selber. Er hat recht, wir müssen uns verbessern. Er hat das gut gemacht.»

    «‹Die Zügel schleifen lassen› hab ich nicht so wahrgenommen, aber wir müssen alle bei 100 Prozent sein. Solche Sachen sorgen sicher nicht für Unruhe bei uns, wir sind alle schon lange dabei. Jeder muss bereit sein.»

  • 0.

    Michi Wegmann: «Xhaka's Larifari-Vorwurf ist ein gutes Zeichen»

    Michi Wegmann: «Xhaka's Larifari-Vorwurf ist ein gutes Zeichen»

    07.06.2026

  • 0.

    Freuler: «Wir haben in der zweiten Halbzeit noch etwas ausprobiert»

    Freuler: «Wir haben in der zweiten Halbzeit noch etwas ausprobiert»

    06.06.2026

  • 0.

    Silvan Widmer: «Es ist noch nicht alles perfekt»

    Silvan Widmer: «Es ist noch nicht alles perfekt»

    06.06.2026

    • Mehr anzeigen

Mehr zur Fussball-WM

Die Helden der WM 1994

Die Helden der WM 1994

Adrian Knup, Dominique Herr und Kult-Kommentator Beni Thurnheer blicken zurück auf die legendäre WM in den USA. Wie erlebten sie die historische Rückkehr der Nati auf die Weltbühne? Was passierte abseits der Kameras? Was trauen sie der Nati 2026 zu?

02.06.2026

Meistgelesen

WhatsApp-Warnung verunsichert Millionen Nutzer – das musst du wissen
Die Schweizer Wunderläuferin
Ukraine trifft wichtige Brücke und verschlechtert die Lage für Putins Truppen

Mehr zur WM

Es ist wieder WM. Didi Hamann denkt an die Finalpleite gegen Ronaldo und Ronaldinho zurück

Es ist wieder WMDidi Hamann denkt an die Finalpleite gegen Ronaldo und Ronaldinho zurück

blue Sport Experten. «Das Halbfinale ist möglich»: Mehmedi und Gygax trauen der Nati Grosses zu

blue Sport Experten«Das Halbfinale ist möglich»: Mehmedi und Gygax trauen der Nati Grosses zu

WM-Ticker. Alarmstufe Orange: Wetter-Chaos zum Auftakt? ++ Curaçao kommt im Retro-Bus an

WM-TickerAlarmstufe Orange: Wetter-Chaos zum Auftakt? ++ Curaçao kommt im Retro-Bus an

«Albanische Community grüssen». Xhaka und Rodriguez zeigen Doppeladler bei Baseballspiel – Verband nimmt Stellung

«Albanische Community grüssen»Xhaka und Rodriguez zeigen Doppeladler bei Baseballspiel – Verband nimmt Stellung

Baseball überholt. Vom Niemandsland zur Weltmacht: 7 Fakten zur Fussball-Revolution in den USA

Baseball überholtVom Niemandsland zur Weltmacht: 7 Fakten zur Fussball-Revolution in den USA

Fussball-Videos

Alain Sutter, wer ist besser – Chapuisat oder Embolo?

Alain Sutter, wer ist besser – Chapuisat oder Embolo?

03.06.2026

Michi Wegmann: «Xhaka's Larifari-Vorwurf ist ein gutes Zeichen»

Michi Wegmann: «Xhaka's Larifari-Vorwurf ist ein gutes Zeichen»

07.06.2026

Das sagt Ndoye nach der WM-Hauptprobe gegen Australien (französisch)

Das sagt Ndoye nach der WM-Hauptprobe gegen Australien (französisch)

06.06.2026

Freuler: «Wir haben in der zweiten Halbzeit noch etwas ausprobiert»

Freuler: «Wir haben in der zweiten Halbzeit noch etwas ausprobiert»

06.06.2026

Silvan Widmer: «Es ist noch nicht alles perfekt»

Silvan Widmer: «Es ist noch nicht alles perfekt»

06.06.2026

Alain Sutter, wer ist besser – Chapuisat oder Embolo?

Alain Sutter, wer ist besser – Chapuisat oder Embolo?

Michi Wegmann: «Xhaka's Larifari-Vorwurf ist ein gutes Zeichen»

Michi Wegmann: «Xhaka's Larifari-Vorwurf ist ein gutes Zeichen»

Das sagt Ndoye nach der WM-Hauptprobe gegen Australien (französisch)

Das sagt Ndoye nach der WM-Hauptprobe gegen Australien (französisch)

Freuler: «Wir haben in der zweiten Halbzeit noch etwas ausprobiert»

Freuler: «Wir haben in der zweiten Halbzeit noch etwas ausprobiert»

Silvan Widmer: «Es ist noch nicht alles perfekt»

Silvan Widmer: «Es ist noch nicht alles perfekt»

Mehr Videos