Michel Aebischer stand zuletzt zweimal in der Startelf. Vor dem WM-Abenteuer spricht der Mittelfeldspieler im Rahmen einer Pressekonferenz über seine Rolle unter Coach Murat Yakin.
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Aebischer über Katar
«Es ist eine gute Mannschaft, wir werden uns gut vorbereiten und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass es gut kommen wird.»
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Aebischer über seine Steigerung vor einem Turnier
«Es scheint, als wäre ich ein Turnierspieler (lacht). Ich kann vermutlich gut mit Druck umgehen. Aber eine richtige Erklärung habe ich dafür nicht.»
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Aebischer über Pisa-Erfahrung
«Ich wollte diese Spielminuten für die WM. Auch wenn es dem Team (Pisa) nicht gut lief, bin ich persönlich zufrieden. Es tut gut, wieder bei der Nati zu sein. Mein Ziel ist es, wieder in einer Topliga zu spielen. Meine Zukunft sehe ich im Ausland. Eine Rückkehr in die Schweiz ist noch zu früh. Aber jetzt will ich erstmals ein gutes Turnier zeigen.»
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Aebischer über seine Rolle
«Ich kann mehrere Positionen spielen und versuche, die Anforderungen durch meine Qualität zu erfüllen. Muri weiss, was er an mir hat. Ich bin zuversichtlich, dass ich dem Team helfen kann. Ich weiss, was ich gut kann und was nicht. Ich rede auch mit den Mitspielern, um die jeweilige Position taktisch gut zu managen.»
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Aebischer über Tagesablauf
«Ich habe keine Rituale. Mit dem Jetlag bin ich frühmorgens schon auf, dann gibt's Frühstück – aber keine Pasta für mich – dann geht's schon zum Stadion. Ich habs gerne, dass es schon bald losgeht.»
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Aebischer über Xhaka-Aussagen
«Die Aussagen von Xhaka waren gut. Er will, dass wir alle an die Grenzen gehen. Er verlangt das von uns – und von sich selber. Er hat recht, wir müssen uns verbessern. Er hat das gut gemacht.»
«‹Die Zügel schleifen lassen› hab ich nicht so wahrgenommen, aber wir müssen alle bei 100 Prozent sein. Solche Sachen sorgen sicher nicht für Unruhe bei uns, wir sind alle schon lange dabei. Jeder muss bereit sein.»
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