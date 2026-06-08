«Die Aussagen von Xhaka waren gut. Er will, dass wir alle an die Grenzen gehen. Er verlangt das von uns – und von sich selber. Er hat recht, wir müssen uns verbessern. Er hat das gut gemacht.»

«‹Die Zügel schleifen lassen› hab ich nicht so wahrgenommen, aber wir müssen alle bei 100 Prozent sein. Solche Sachen sorgen sicher nicht für Unruhe bei uns, wir sind alle schon lange dabei. Jeder muss bereit sein.»