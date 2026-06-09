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YB klarer Spitzenreiter Klubs sahnen ab: Diese Spieler aus den Schweizer Ligen sind an der WM

SDA

9.6.2026 - 10:35

Christian Fassnacht (rechts) trifft an der WM in der Gruppenphase auf YB-Teamkollege Armin Gigovic.
Christian Fassnacht (rechts) trifft an der WM in der Gruppenphase auf YB-Teamkollege Armin Gigovic.
Bild: Keystone

An der WM in den USA, Kanada und Mexiko sind zwölf Spieler vertreten, die ihr Geld in der Schweiz verdienen. Die Young Boys stellen die meisten Akteure ab, sogar ein Spieler aus der U21 ist dabei. Das ist auch für ihre Klubs lukrativ.

,

Keystone-SDA, Luca Betschart

09.06.2026, 10:35

09.06.2026, 10:36

YB hat eine Saison zum Vergessen hinter sich. Trotzdem stellen die Berner die mit Abstand meisten Spieler aller Super-League-Teams für die WM ab. Mit Christian Fassnacht (32/SUI), Armin Gigovic (24/BIH), Jaouen Hadjam (23/ALG), Marvin Keller (23/SUI) und dem in der Rückrunde von Sheffield Wednesday ausgeliehenen Yan Valery (27/TUN) fahren fünf Spieler aus dem Profi-Kader nach Übersee. Hinzu kommt mit Keeto Thermoncy (20/HAI) ein Spieler aus der U21, die in der Promotion League spielt.

Brisant: Gigovic trifft mit Bosnien-Herzegowina im zweiten Gruppenspiel auf die Schweiz mit Keller und Fassnacht, wobei der in Schweden geborene Bosnier die grössten Einsatzchancen des Trios hat.

Lugano ist mit dem noch bis im Juli unter Vertrag stehenden Mohamed Belhadj Mahmoud (26/TUN) und Hannes Delcroix (27/HAI) doppelt vertreten. Cupsieger St. Gallen, Servette und Zürich stellen mit Lawrence Ati Zigi (29/GHA), Dylan Bronn (30/TUN) und Livano Comenencia (22/CUW) je einen Spieler. Aus der Challenge League ist mit dem von Lausanne an Nyon ausgeliehenen Goalie Melvin Mastil (26/ALG) ebenfalls ein Spieler dabei.

Millionenbetrag für YB

Mit ihrer Teilnahme verschaffen die WM-Fahrer ihren Klubs einen finanziellen Zustupf. Die FIFA entschädigt jeden Verein mit WM-Fahrern. Vor vier Jahren in Katar gab es rund 8700 Franken pro Spieler und pro Tag. Gemäss einer Studie der deutschen Kreditbank zu den Entschädigungen für die Klubs dürfte der Betrag pro Spieler für das Turnier 2026 ungefähr der gleiche bleiben. 

Auch die Vorbereitungszeit von 10 Tagen wird von der FIFA berücksichtigt, womit jeder Spieler mindestens auf 25 WM-Tage kommen dürfte. Heisst: YB mit 6 Teilnehmern wird im schlechtesten Fall rund 1,3 Millionen Franken einnehmen. Schafft es die Schweiz oder etwa Algerien in die K.o.-Phase, erhöht sich dieser Betrag noch einmal. Schon das Weiterkommen in die Sechzehntelfinals verlängert das Turnier für die betroffenen Stars um bis zu einer Woche.

Hinter YB darf sich Lugano dank Haiti-Spieler Delcroix und dem Tunesier Hadj Mahmoud auf mindestens rund 450'000 Franken freuen. Für den FC Zürich (Curaçaos Livano Comenencia), Servette (Dylan Bronn), St.Gallen (Lawrence Ati Zigi) und Lausanne (Melvin Mastil) winken im schlechtesten Fall rund 220'000 Franken.

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