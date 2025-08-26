  1. Privatkunden
Heisse Transferphase 12 Nati-Spieler haben schon gewechselt – 13 könnten noch folgen

Jan Arnet

26.8.2025

Breel Embolo dürfte den Verein in den nächsten Tagen noch wechseln.
Breel Embolo dürfte den Verein in den nächsten Tagen noch wechseln.
Keystone

Das Transferfenster in den Top-5-Ligen ist noch bis Ende August geöffnet. Mehrere Nati-Spieler haben den Verein bereits gewechselt, bei weiteren könnte noch ein Transfer anstehen. blue Sport macht den Check.

Jan Arnet

26.08.2025, 13:30

Diese 12 Nati-Spieler haben bereits gewechselt*

  • Cédric Zesiger, von Wolfsburg zu Augsburg, 4 Millionen Euro (Kaufoption gezogen)
  • Gregory Wüthrich, von Sturm Graz zu YB, ablösefrei
  • Albian Hajdari, von Lugano zu Hoffenheim, 5,5 Millionen Euro
  • Granit Xhaka, von Leverkusen zu Sunderland, 15 Millionen Euro
  • Ardon Jashari, von Brügge zu Milan, 36 Millionen Euro
  • Edimilson Fernandes, von Mainz zu YB, 600'000 Euro
  • Simon Sohm, von Parma zu Fiorentina, 15 Millionen Euro
  • Michel Aebischer, von Bologna zu Pisa, Leihe
  • Vincent Sierro, von Toulouse zu Al-Shabab, 3 Millionen Euro
  • Dan Ndoye, von Bologna zu Nottingham, 42 Millionen Euro
  • Dereck Kutesa, von Servette zu AEK Athen, ablösefrei
  • Noah Okafor, von Milan zu Leeds, 19 Millionen Euro
Mehr anzeigen
Rekord-Liste. Das sind die 20 teuersten Schweizer Transfers

Rekord-ListeDas sind die 20 teuersten Schweizer Transfers

Diese 13 Spieler könnten noch wechseln*

*berücksichtigt werden alle Spieler, die seit Ende der EM 2024 mindestens einmal im Nati-Aufgebot waren.

 

Vereinslos

Yvon Mvogo

Nach dem geschafften Wiederaufstieg mit Lorient ist der Vertrag des 31-jährigen Goalies ausgelaufen. Wo er seine Karriere fortsetzen wird, ist noch unklar. Mit Stade Brest soll ein anderer französischer Klub an Mvogo interessiert sein.

 

BSC Young Boys

David von Ballmoos

Den Stammplatz im YB-Tor hat von Ballmoos an Marvin Keller verloren. Nach der letzten Saison hat er der Klubführung klargemacht, dass er einen Wechsel anstrebt. Einen Abnehmer haben die Berner für den 30-Jährigen, der bei YB noch Vertrag bis 2027 hat, aber noch nicht gefunden.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Borussia Mönchengladbach

Jonas Omlin

Auch Omlin hat seinen Status als Nummer 1 verloren. Das Captainamt und seinen Platz im Mannschaftsrat ist er ebenfalls los. Deshalb tendiert Omlin Medienberichten zufolge zu einem Abgang aus Gladbach – trotz Vertrag bis 2027. 

Nati-Spieler degradiert. Captain-Binde und Nummer-1-Posten bei Gladbach weg: Der brutale Absturz von Jonas Omlin

Nati-Spieler degradiertCaptain-Binde und Nummer-1-Posten bei Gladbach weg: Der brutale Absturz von Jonas Omlin

 

AS Monaco

Philipp Köhn

Er hat seinen Stammplatz im Monaco-Tor an Lukas Hradecky verloren. Will er die Nummer 1 sein und so auch für die Nati interessant bleiben, muss er wohl noch wechseln.

 

Manchester City

Manuel Akanji

Die heissen Galatasaray-Gerüchte, die vergangene Woche die Runde machten, sind etwas abgeflacht. Doch Akanji fehlte am Wochenende im Kader von Manchester City. Ein Indiz, dass ein Wechsel kurz bevorsteht? Es scheint noch alles offen.

Nati-Star vor Wechsel?. Grosses Fragezeichen um Manuel Akanji bei Manchester City

Nati-Star vor Wechsel?Grosses Fragezeichen um Manuel Akanji bei Manchester City

 

Borussia Mönchengladbach

Nico Elvedi

Trotz wiederkehrender Abschiedsgerüchte hält Elvedi Gladbach nun schon seit zehn Jahren die Treue. Im Frühjahr sagte er aber einmal mehr öffentlich, dass ein Wechsel im Sommer zum Thema werden könnte. Die Borussia würde Elvedi gerne halten, ist aber auch auf Transfereinnahmen angewiesen. Weil Gladbach mit Ko Itakura einen anderen Innenverteidiger schon verloren hat (zu Ajax), könnte Elvedi nun doch bleiben. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

Portrait von Isaac Schmidt Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 23. März 2025 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaëtan Bally)
 

Leeds United

Isaac Schmidt

Vor einem Jahr wechselte Schmidt zu Leeds, kam da letzte Saison in der Championship aber nur zu Kurzeinsätzen. Nun soll er kurz vor dem Wechsel zu Werder Bremen in die Bundesliga stehen. Die Rede ist von einer Leihe mit Kaufoption.

 

Montpellier

Becir Omeragic

Mit Montpellier ist Omeragic in die Ligue 2 abgestiegen, jetzt könnte ein Wechsel bevorstehen. Medienberichten zufolge ist der FC Basel an einer Verpflichtung des Genfers interessiert. Ein Verbleib in Frankreich scheint aber auch nicht ausgeschlossen. In den ersten drei Saisonspielen von Montpellier trug Omeragic die Captainbinde.

 

Eintracht Frankfurt

Aurèle Amenda

Vor zwei Wochen schien sein Transfer zu Torino bereits beschlossene Sache, platzte dann aber doch noch. Zum Saisonauftakt am Samstag fehlte Amenda aber im Frankfurt-Kader. Möglich, dass sich in den letzten Tagen noch ein Transfer ergibt.

 

FC Sevilla

Djibril Sow

Vor einigen Wochen hiess es, Sow könnte zurück in die Bundesliga wechseln. Der frühere Frankfurt-Profi stand beim VfB Stuttgart offenbar hoch im Kurs. Die Gerüchte sind mittlerweile aber abgeflacht. Nachdem Sow im ersten Saisonspiel noch in der Startelf von Sevilla stand, fehlte er am Montag (1:2 gegen Getafe) im Kader.

 

Stade Rennes

Fabian Rieder

Zu selten konnte Fabian Rieder in seinem Leih-Jahr bei Stuttgart seine Klasse aufblitzen lassen, sodass der Bundesligist auf die Kaufoption verzichtete. Jetzt muss sich der Berner wieder einen neuen Klub suchen – oder er nimmt noch einmal einen Anlauf in Rennes, wo er noch einen Vertrag bis 2027 besitzt. Die Tendenz ist, dass Rieder bleibt. In den ersten beiden Saisonspielen stand er in der Startelf.

 

KRC Genk

Andi Zeqiri

Trotz erfolgreichem Leih-Jahr bei Standard Lüttich scheint Andi Zeqiri in Genk keine Zukunft mehr zu haben. Bei den ersten Saisonspielen fehlte der Stürmer im Genk-Aufgebot. Interessenten für den 26-Jährigen gibt es aber genug. Unter anderem sollen Gladbach und auch der FC St.Gallen ein Auge auf Zeqiri geworfen haben.

 

AS Monaco

Breel Embolo

In Monaco hat Embolo wohl keine Zukunft mehr. Der Verein will ihn verkaufen, in den ersten Saisonspielen fehlte der Stürmer im Aufgebot. Interesse soll es aus Italien geben: Gemäss der italienischen Zeitung «Corriere dello Sport» befasst sich die AS Roma mit Embolo.

