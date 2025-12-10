  1. Privatkunden
Fussball 15-jähriger Peruaner kommentiert sich zur Champions League

SDA

10.12.2025 - 04:58

Der brasilianische Fussballclub Flamengo feierte in Lima den Sieg gegen Palmeiras in der Copa Libertadores - der 15-jährige Cliver Huamán hatte das Spiel von einem Hügel aus kommentiert.
Der brasilianische Fussballclub Flamengo feierte in Lima den Sieg gegen Palmeiras in der Copa Libertadores - der 15-jährige Cliver Huamán hatte das Spiel von einem Hügel aus kommentiert.
Keystone

Der 15 Jahre alte Cliver Huamán aus Peru ist mit dem Video eines Fussballspiels in Lima, das er selbst von einem Hügel aufgenommen und kommentiert hat, zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Nun durfte er nach Madrid reisen, ins berühmte Bernabéu-Stadion.

Keystone-SDA

10.12.2025, 04:58

Doch von vorn. Huamán stammt aus der Region Apurímac im Andenhochland von Peru. Und er träumt davon, Fussballkommentator zu werden. Für das Finale der Copa Libertadores – das südamerikanische Pendant zur Champions League – reiste er Ende November 16 Stunden von seinem Dorf im Süden des Landes in die Hauptstadt Lima. Sein Ziel: Das Spiel zwischen den brasilianischen Vereinen Flamengo und Palmeiras zu kommentieren.

An den Toren des Stadions wurde der 15-Jährige allerdings abgewiesen – weil er sich nicht ordnungsgemäss akkreditiert hatte und noch minderjährig ist. Doch Cliver Huamán hatte eine Idee: Er kletterte auf den Hügel Puruchucol im Osten der Hauptstadt – und kommentierte die Partie von dort aus.

Dafür befestigte er sein Handy an einem Stativ und sprach in ein Mikrofon: «Wir sind im Finale der Copa Libertadores de América. Flamengo kommt voran. Die Mannschaft von Flamengo hat den Ball. In die Mitte, Danilo – Goooooool!» Das Video seiner leidenschaftlichen Reportertätigkeit vor spektakulärer Kulisse ging viral – bei Tiktok hat Huamán unter dem Namen Pol Deportes mittlerweile 1,8 Millionen Follower.

Kommentatoren-Talent aus Bauernfamilie

Huamáns Familie sind Bauern, sie bauen Quinoa und Kiwicha an. «Ich arbeite, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Aber ich will meinen Traum verwirklichen», erzählte er zuletzt im lokalen Fernsehen. Sein älterer Bruder erkannte das Talent des Jungen und richtete ihm in dem einfachen Haus der Familie eine Kommentatorenkabine ein. Seine ersten Gehversuche als Fussballkommentator machte er mit Spielszenen von Messi und Neymar, die sein Vater auf einem USB-Stick gespeichert hatte.

Nach seinem viralen Hit vom Finale der Copa Libertadores durfte Huamán an der Seite von Profi-Kommentatoren ein Spiel der peruanischen Liga kommentieren. Gemeinsam mit seiner Familie wurde er sogar von Perus Präsidenten José Jerí empfangen.

Nun reiste Huamán auf Einladung des peruanischen Fernsehsenders Latina und der spanischen Sportzeitschrift «Marca» nach Madrid. Bei seiner Ankunft auf dem Flughafen der spanischen Hauptstadt wurde der eher schüchtern wirkende Junge im dunklen Anzug mit Krawatte von Dutzenden Landsleuten begeistert empfangen. Die Menschen schwenkten peruanische Fahnen, filmten den Jungen mit ihren Handys und skandierten «Peru, Peru!».

Der Höhepunkt der Reise kommt aber noch: Huamán soll die Champions-League-Partie zwischen Real Madrid und Manchester City im Bernabéu-Stadion verfolgen und für Latina mitkommentieren. Und da heisst es dann am heutigen Mittwoch vielleicht wieder: «Gooooool!»

