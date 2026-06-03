Absturz in die Regionalliga: 1860 München wird zwangsrelegiert Keystone

Der TSV 1860 München muss erneut den Gang in die Regionalliga antreten. Der Traditionsverein hat die Lizenz für die 3. Liga nicht erhalten.

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«Ursächlich dafür ist eine nicht erfüllte Finanzierungszusage unseres Gesellschafters Hasan Ismaik und der mit ihm verbundenen Unternehmen», teilte der Klub am Mittwochabend mit. Dem Vernehmen nach sollen 2,7 Millionen Euro für die Lizenz fehlen. Der DFB muss den Fall noch abschliessend prüfen.

Die sportlich für eine weitere 3.-Liga-Saison qualifizierten Münchner erleben damit ein qualvolles Déjà-vu. Schon 2017 hatte der jordanische Geschäftsmann Hasan Ismaik, der 2011 beim TSV als Investor eingestiegen ist, nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga die für eine Lizenz in der 3. Liga nötige Zahlung von rund 10 Millionen Euro verweigert. Der TSV 1860 musste daraufhin in der Regionalliga einen Neuanfang unternehmen.

Wie der Verein nun mitteilte, sei es das Ziel, «den Geschäftsbetrieb geordnet aufrechtzuerhalten und gemeinsam mit den Sponsoren eine tragfähige Perspektive für die Zukunft zu entwickeln.»